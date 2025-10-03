ΕΠΕΙΔΗ με αφορμή την απεργία που πραγματοποιεί στο Σύνταγμα ο πατέρας ενός παιδιού που χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών γίνεται πολύς λόγος για το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η διεξαγωγή της δίκης, εάν γίνει δεκτό το αίτημά του για τοξικολογική εξέταση των οστών του παιδιού, ρώτησα για το τι συμβαίνει και έχω να αναφέρω τα ακόλουθα:

Η δίκη για τους 36 κατηγορούμενους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία υπολογίζεται να ξεκινήσει περί τα μέσα Μαρτίου, αν όλα εξελιχθούν ομαλά με τα διαδικαστικά.

Τούτου δοθέντος είναι μάλλον μύθος ότι η τοξικολογική εξέταση των οστών θα καθυστερήσει τη δίκη. Όπως μύθος είναι και το ότι αν βρεθεί κάτι στα οστά του παιδιού, που δεν είναι το γενικώς παραδεκτό από όλες τις έρευνες που έγιναν σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα, θα πρέπει να ξανανοίξει ο φάκελος, και η ανάκριση να ξαναρχίσει από την αρχή.

Διότι ακόμη και αν βρεθεί αυτό το «κάτι», υπάρχει όλος ο χρόνος στο ακροατήριο να εμφανιστεί αυτό το «κάτι» ως στοιχείο και να συνεκτιμηθεί μαζί με όλα τα άλλα. Στο πιθανό ερώτημα τώρα γιατί τον Μάρτιο η δίκη, έπειτα από πέντε-έξι μήνες δηλαδή, και όχι συντομότερα, από τη στιγμή που ο φάκελος είναι ολοκληρωμένος και έτοιμος να προχωρήσει, η απάντηση είναι πως μεταξύ των κατηγορουμένων υπάρχουν και οι ιταλοί υπεύθυνοι της Hellenic Train. Οι κατηγορούμενοι αυτοί, πρέπει να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων μεταφρασμένων στα ιταλικά, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να διακοπεί η δίκη ή να μην αρχίσει καν στην ημερομηνία που θα προσδιοριστεί, επειδή δεν θα έχει μεταφραστεί το κατηγορητήριο των χιλιάδων σελίδων.

Αυτή είναι η αιτία της καθυστέρησης (από εγκυρότατες δικαστικές πηγές) και όχι κάποια κυβερνητική μεθόδευση. Αλλωστε η κυβέρνηση «καίγεται» να ξεκινήσει η δίκη, και να ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές, για ευνόητους λόγους…

Χάνουν το δάσος

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ρε παιδάκι μου, φορές που η στάση της ξεπερνάει την απλή λογική. Δείτε στάση στο θέμα της κλήτευσης του Γιώργου Μυλωνάκη, υφυπουργού πάρα τω Πρωθυπουργώ, στην… μπαζοεξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έστειλε επιστολή ο ίδιος και ζήτησε να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής και να απαντήσει σε όσα του καταμαρτυρούν και σε όσα ισχυρίζονται ότι τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τι ζήτησε η αντιπολίτευση, με το που ξεκίνησε χθες η επιτροπή; Να καταθέσει άμεσα, σήμερα ο Μυλωνάκης, λες και η υπόθεση όλη κρίνεται από το αν γνώριζε ή όχι το σκάνδαλο, μέχρι πού έφταναν οι γνώσεις του, και τι έπραξε αφού είχε την ενημέρωση που του «χρεώνουν».

Η ΝουΔου, η πλειοψηφία δηλαδή της επιτροπής, αντέτεινε ότι να τελειώσουν πρώτα με τις καταθέσεις όσων ενεπλάκησαν την υπόθεση κατά την περίοδο 2019-2025, και μετά να καταθέσει ο Μυλωνάκης. Ε, ο κακός χαμός έγινε Παιδιά, μη χάνετε το δάσος, κοιτάζοντας το δέντρο. Ο Μυλωνάκης μπορεί να γνώριζε για τις επισυνδέσεις των βουλευτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το ίδιο το σκάνδαλο.

Μία σημαντική κατάθεση

ΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, η σημερινή, προγραμματισμένη, κατάθεση του πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Βέρρα. Ο Βέρρας, που είναι αυτός που «βοήθησε» (το λέω όσο πιο κομψά γίνεται) την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει βαθιά στο σκάνδαλο, είναι πρόσωπο-κλειδί για να αποκαλυφθούν οι πτυχές του σκανδάλου που ακόμη και σήμερα παραμένουν αθέατες. Είναι αυτός που ξέρει πρόσωπα και πράγματα και είναι εκείνος που ισχυρίζεται ότι εξαιτίας της προσπάθειάς του να βρεθεί άκρη στον αμαρτωλό οργανισμό και να πάψει επιτέλους η λεηλασία του από τα γαλάζια λαμόγια, έξω πετάχτηκε από πρόεδρος/διοικητής. Το ότι εν συνεχεία προσελήφθη στο Μέγαρο Μαξίμου ως σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου, δίνει στην κατάθεσή του ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ο Βέρρας είναι που θα πει (αν θέλει βέβαια) αν γνώριζε ο Μητσοτάκης το σκάνδαλο ή όχι. Άν τον ενημέρωσε, τι του είπε, και τι του απάντησε ο άλλος.

Η παρέμβαση των δικαστών

ΓΕΜΑΤΗ… φωτογραφίες είναι η χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία αναγκάστηκε να παρέμβει προκειμένου να προστατεύσει αφενός τη Δικαιοσύνη ως θεσμό, και αφετέρου τους δικαστές που επιχειρούν να οδηγήσουν την υπόθεση με το δυστύχημα των Τεμπών στη Δικαιοσύνη. Αντιγράφω παράγραφο:

«Στο ίδιο κάδρο με τους ανθρώπους που πονούν και διψούν για Δικαιοσύνη, επιχειρούν να χωρέσουν καθημερινά τη ματαιοδοξία και τις επιδιώξεις τους», και βλέπω να εμφανίζεται μπροστά μου, ολοζώντανη, η πρόεδρος Καρυστιανού, με τον δείκτη προτεταμένο.

Διαβάζω παρακάτω: «Αλλοι άνθρωποι, με προφανή ή λιγότερο προφανή εξουσία, που διεκδικούν αποκλειστικότητα στην ακεραιότητα και στην ανεξαρτησία, μη διστάζοντας να παραπλανούν τους πολίτες με εύπεπτα αφηγήματα για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης» και βλέπω φωτογραφία της προέδρου (μπλα… μπλα… μπλα…) Ζωής, επίσης με προτεταμένο τον δείκτη, να απειλεί να τους χώσει όλους φυλακή. Και καταλήγω να συμφωνήσω με μια άλλη παράγραφο, που αναφέρει: «Ο πολιτικός καιροσκοπισμός, συνοδοιπόρος ενός ακραία δημαγωγικού λόγου, δεν συνθλίβει μόνο προσωπικότητες αλλά υπονομεύει τα συντεταγμένα όργανα της Δημοκρατίας. Τέτοια φαινόμενα εμφανίστηκαν συχνά στην Ευρώπη μετά το γύρισμα του αιώνα και οδήγησαν στη ραγδαία αύξηση των ποσοστών των φασιστικών κομμάτων»…

Πείτε τα χρυσόστομοι, διότι όταν τα λέμε εμείς, μας κατηγορούν ότι τους υπονομεύουμε…

Rebranding στη Σορβόννη

ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ η σημερινή για το γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Θα υποδεχθεί τον δικό μας πρόεδρο Αλέξη, τον απόμαχο, τον βετεράνο, ο οποίος θα απευθυνθεί στους φοιτητές του πανεπιστημίου με θέμα «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;». Θέμα εξ αυτών, τα οποία ως γνωστόν ο άνθρωπός μας, τα παίζει στα δάχτυλα – ποιος να ξεχάσει το αυθάδες «go back madame Merkel» για παράδειγμα; Το οποίο αν το καλοσκεφτείς στη ρίζα του, έχει ακριβώς το θέμα της σημερινής του ομιλίας – ποια είσαι εσύ κυρά μου, που θα μας το παίξεις και ηγέτης της Ευρώπης; Τέλος πάντων, η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι τα λεφτά που έδωσε (και δίνει;) ο αρχηγός στον επικοινωνιακό γαλλικό κολοσσό Publicis για το περίφημο rebranding έχουν πιάσει τόπο, έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα…

Θα μιλήσει γαλλικά;

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ αναφέρω ότι ο πρόεδρος Αλέξης, μετά τη «βαρυσήμαντη» ομιλία του προς το φοιτητικό ακροατήριο η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Pierre-Henri Teitgen (όλα σάς τα λέω, πια), θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του πανεπιστημίου το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά της Γαλλίας, αν και έχει ιδρυθεί σχετικά «πρόσφατα» – μόλις το 1971, και ειδικεύεται στο δίκαιο…Προσθέτω επίσης, προς ενημέρωση των παρεπιδημούντων στο Παρίσι οπαδών του προέδρου, ότι η εκδήλωση είναι αποκλειστικά για φοιτητές και δεν θα επιτραπεί η είσοδος τους προκειμένου να τους δοθεί η ευκαιρία να επευφημήσουν το είδωλό τους. Όσο για το kinky στοιχείο της εκδήλωσης, αυτό αφορά τη γλώσσα στην οποία θα απευθυνθεί ο ομιλητής στους φοιτητές. Λέτε να επιχειρήσει στα… γαλλικά; Να το δούμε κι αυτό;!