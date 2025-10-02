Μια τελευταία προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον Νότο, διαφορετικά θα «θεωρηθούν τρομοκράτες», απηύθυνε χθες ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς, ενώ ο στρατός ανακοίνωνε το κλείσιμο και της τελευταίας οδού που οδηγούσε από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δήλωνε αναγκασμένη να αναστείλει προσωρινά τις επιχειρήσεις της στην Πόλη της Γάζας λόγω των κλιμακούμενων εχθροπραξιών – με δυο λόγια, το Ισραήλ συνέχισε τον πόλεμο σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα, σαν να μην είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων με το οποίο επιβεβαίωσε αμέσως ότι συμφωνεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ηταν και αυτός ένας τρόπος να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς, που εξακολούθησε χθες για τρίτη μέρα να αξιολογεί το σχέδιο αφήνοντας να διαρρεύσει παράλληλα στον Τύπο πως θέλει κάποιες τροποποιήσεις – με δυο λόγια, θα ήθελε να αρθούν οι αλλαγές που επέβαλε ο ισραηλινός πρωθυπουργός την τελευταία στιγμή σε σχέση με το σχέδιο που είχαν συμφωνήσει οι ΗΠΑ και ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών κρατών.

Μιλώντας στη «Haaretz», «πηγές ενήμερες για την πορεία των συνομιλιών» στο Κατάρ δήλωσαν πως οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς δέσμευση του Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα. Προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Σύμφωνα πάντως με την ισραηλινή εφημερίδα, η Χαμάς αναγνωρίζει τις συνέπειες μιας κατηγορηματικής απόρριψης και έχει λάβει μηνύματα από τη Γάζα που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων αναμένει την έγκριση του σχεδίου. Σκοπεύει λοιπόν να ζητήσει διευκρινίσεις και εγγυήσεις από το Κατάρ, την Τουρκία, τις ΗΠΑ και άλλους μεσολαβητές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η έγκριση του σχεδίου και η απελευθέρωση των ομήρων δεν θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου το Ισραήλ θα ελέγχει τη Γάζα χωρίς καμία υποχρέωση αποχώρησης. Η Χαμάς – προσυπέγραψε παλαιστινιακή πηγή μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο – θέλει να βελτιωθούν κάποια σημεία του σχεδίου Τραμπ, «όπως αυτό για τον αφοπλισμό και την απέλαση στελεχών της» από τον θύλακο, καθώς και «διεθνείς εγγυήσεις» ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα και ότι δεν θα υπάρχουν άλλες δολοφονίες εντός ή εκτός του θυλάκου. Η ίδια πηγή επεσήμανε χθες πως η Χαμάς είχε ανάγκη «δύο ή τρεις ημέρες το πολύ» για να δώσει την απάντησή της. Παράλληλα, όμως, τρέχει το τελεσίγραφο των «τριών-τεσσάρων ημερών» που έδωσε στην οργάνωση προχθές ο Τραμπ.

Το σχέδιο του αμερικανού προέδρου προβλέπει άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο, αφοπλισμό της Χαμάς και σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής αρμόδιας για τη διοίκηση του θυλάκου, την εποπτεία της οποίας θα έχει ένα διεθνές μεταβατικό όργανο με επικεφαλής τον Τραμπ. Στην πραγματικότητα, δεν απαιτεί βραχυπρόθεσμα κάτι από το Ισραήλ, αντίθετα μεταθέτει όλη την πίεση στη Χαμάς, η οποία δεν μπορεί να φανεί ως μόνη υπεύθυνη για την αποτυχία, τη στιγμή που οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καλωσόρισαν, έστω και με σφιγμένα δόντια, το σχέδιο. Και το Κατάρ και η Αίγυπτος, βέβαια, επεσήμαναν στη συνέχεια πως ορισμένα στοιχεία του χρειάζονται περισσότερες διαπραγματεύσεις, δεν είναι καθόλου βέβαιο ωστόσο πως ο Τραμπ θα δεχθεί κάτι τέτοιο. Για τον ισραηλινό κυβερνητικό συνασπισμό, σημειώνει η «Le Monde», μια απόρριψη του σχεδίου από τη Χαμάς θα ήταν η καλύτερη λύση. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, οι δύο εξτρεμιστές υπουργοί του Νετανιάχου, που φυσικά κατήγγειλαν το σχέδιο, θα μπορούσαν να μην αποχωρήσουν. Οσο για την περίπτωση θετικής απάντησης της Χαμάς, σύμφωνα με τους αναλυτές, ο Νετανιάχου ποντάρει στο έρεισμα που θα ανακτήσει εντός του Ισραήλ χάρη σε αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο ώστε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2026.