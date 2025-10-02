Η πρόθεση στο ΠΑΣΟΚ είναι όλες οι εσωτερικές διαδικασίες να γίνουν άμεσα – όμως ο χρόνος, που είναι αδυσώπητος, όλο και περισσότερο στενεύει τα οργανωτικά περιθώρια για ένα συνέδριο που θα γίνει το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου. Αυτό δεν σημαίνει πως τα πράγματα δεν θα γίνουν τελικά στην ώρα τους, όμως όσο οι μέρες περνούν, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το όλο εγχείρημα. Που έχει κυρίως μια αξία πολιτική, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει αφενός να κλείσει τα όσα εσωκομματικά ζητήματα έχουν προκύψει και αφετέρου να διαμορφώσει το ευρύτερο πολιτικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ με στόχευση το αποτέλεσμα της κάλπης. Και, βέβαια, να δράσει πριν η δημοσιότητα μεταφερθεί αλλού.

Μικρό σχήμα

Η γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, παρότι δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, είναι στο περίπου έτοιμη – αυτή θα αναλάβει την πορεία του κόμματος προς το συνέδριο και φαίνεται ότι θα περιλαμβάνει αρκετούς από τους βασικούς παίκτες της εσωκομματικής σκακιέρας. Για παράδειγμα, αν ισχύσουν τελικά τα μέχρι χθες δεδομένα (μιας και το τελικό πράσινο φως δεν έχει δοθεί), στη γραμματεία της ΚΟΕΣ πρόθεση είναι να μετάσχουν όλοι οι πρώην συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη (πράγμα που σημαίνει όχι μόνο ο Δούκας, ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου, αλλά και οι Κατρίνης – Γιαννακοπούλου), κάποια από τα βασικά μέλη του Πολιτικού Κέντρου και οι υπόλοιποι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι (Δημήτρης Μάντζος, Παύλος Χρηστίδης) – δεν αποκλείεται η Θεσσαλονίκη να έχει ξανθιά, γυναικεία εκπροσώπηση.

Πυρκαγιές

«Ούτε φωτιά, ούτε καταιγίδα, ούτε πυρκαγιά δεν υπήρξε», σχολίασε η Αννα Διαμαντοπούλου για την προηγούμενη εβδομάδα εντός του ΠΑΣΟΚ, που ανώδυνη δεν μπορείς να την πεις – αλλά, τουλάχιστον ως τώρα, φαίνεται πως όλοι κράτησαν την ψυχραιμία τους. «Τα εσωκομματικά προβλήματα – τα οποία υπάρχουν πάντα και σε όλα τα κόμματα – είναι μπόρες που έρχονται, περνάνε και έχουν και τη βάση τους», είπε. Και αυτός είναι ένας τρόπος να πει κανείς πως ό,τι βράζει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης (και για όσους βράζει) κάποια στιγμή θα ειπωθεί – προφανώς, όλοι περιμένουν τη συνεδριακή διαδικασία, γιατί δεν θέλουν να πάρουν πάνω τους ένα μεγάλο επεισόδιο εσωστρέφειας.

Δύο «Ναι»

Τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες θα υπερψηφίσουν την αγορά της τέταρτης Belharra. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η συζήτηση του συντονιστικού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κράτησε περίπου 15 με 20 λεπτά, ενώ διατυπώθηκαν ενστάσεις κυρίως για το κόστος, τα 69 εκατομμύρια παραπάνω. Και στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν ενστάσεις, όμως στο τέλος αποφασίστηκε η υπερψήφιση – προφανώς και στις δύο περιπτώσεις για λόγους εθνικού συμφέροντος. Και οι δύο αρχηγοί, πάντως, θα σηκώσουν τους τόνους στη σημερινή συζήτηση στην Βουλή για το θέμα.

Απορία

Ποιοι διαφώνησαν στον ΣΥΡΙΖΑ για τις Belh@rra; Από το «προεδρικό» στρατόπεδο;