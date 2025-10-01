Στο Τσέλιε βρίσκεται από χθες το βράδυ η ΑΕΚ που αύριο (2/10, 22:00) θα φιλοξενηθεί από την ομώνυμη ομάδα για την πρεμιέρα της league phase του Conference League. Στην Αθήνα έμειναν για την Ενωση οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Γιόνσον και Οντουμπάτζο που είναι εκτός λίστας αλλά και οι τραυματίες Ζίνι και Περέιρα. Η είδηση βέβαια για τους Κιτρινόμαυρους προέκυψε πριν από την αναχώρηση της αποστολής για τη Σλοβενία και αφορούσε στον Αρολντ Μουκουντί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029 με αυξημένες αποδοχές. Οι υπογραφές έπεσαν παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου ο οποίος μέσα από τα λόγια του έδειξε στον Μουκουντί πόσο σημαντικό τον θεωρεί για την ομάδα.

«Είσαι πρωταγωνιστής, είσαι ένα άτομο που μας αρέσει. Οχι μόνο γιατί είσαι καλός παίκτης, αλλά γιατί είσαι και ένα σύμβολο για τους οπαδούς μας και για εμάς. Είσαι ένα άτομο με κουλτούρα, ένα άτομο που κατανοεί τις οικογενειακές αξίες, το έχω συζητήσει και με τη σύζυγό σου και είναι κάτι παρόμοιο εδώ, ότι είσαι παιδί της ΑΕΚ. Με αλλά λόγια είσαι κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ. Σε αυτή τη νέα σελίδα που χτίζουμε εδώ, θέλω να είμαστε μαζί. Θέλω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια, για όσα αγαπάς να είσαι στο ποδόσφαιρο και για όσο θέλεις να είσαι μονομάχος σε κάθε παιχνίδι, μέσα και έξω από την αρένα. Στις μικρότερες… αρένες. Γι’ αυτό θέλω να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή συμφωνία που κάνουμε σήμερα, ώστε να μείνεις στη σπουδαία ομάδα μας τουλάχιστον έως το 2029», είπε μεταξύ άλλων ο Ηλιόπουλος ενώ ο Μουκουντί δήλωσε χαρούμενος που συνεχίζει στην ΑΕΚ.

Οσον αφορά στην Τσέλιε, οι Κιτρινόμαυροι θα βρουν απέναντί τους μία ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 3-0 επί της Μάριμπορ το Σάββατο. Ενα αποτέλεσμα που την έφερε έντεκα βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη θέση, έπειτα από δέκα αγωνιστικές στο σλοβένικο πρωτάθλημα. Προπονητής της είναι ένας παλιός μας γνώριμος από τη θητεία του ως ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Αλμπερτ Ριέρα ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία το καλοκαίρι του 2024 και έχει βάλει τη σφραγίδα του στον σύλλογο. Μπορεί πέρσι η Τσέλιε να τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και να μην διεκδίκησε καν τον τίτλο, κατέκτησε όμως το Κύπελλο επικρατώντας με 4-0 της Κόπερ στον τελικό ενώ πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στο Conference League. Συγκεκριμένα, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά όπου αποκλείστηκε από τη Φιορεντίνα με ήττα εντός έδρας (1-2) και ισοπαλία (2-2) στην Ιταλία.

Γνωρίζει πολύ καλά λοιπόν τη συγκεκριμένη διοργάνωση, είναι έμπειρη ομάδα και έχει στόχο τη διάκριση και φέτος. Μεγάλο της «όπλο» είναι ο κροάτης επιθετικός, Φράνκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης της ομάδας. Σε 15 ματς μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις ο 26χρονος άσος έχει πετύχει 17 γκολ, στη μακράν από τη δεύτερη καλύτερη σεζόν της καριέρας του κι ενώ ακόμη είμαστε ουσιαστικά στο ξεκίνημα της σεζόν. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως μπορεί να μην αποτελεί κάποιο φόβητρο η Τσέλιε, ωστόσο είναι ένας αντίπαλος που χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους Κιτρινόμαυρους.

Θεωρητικά η ισοπαλία δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα, ωστόσο με νίκη η ΑΕΚ θα μπει για τα καλά σε τροχιά οκτάδας δεδομένου ότι τα επόμενα δύο παιχνίδια της στη διοργάνωση είναι με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αμπερντίν αυτή την στιγμή είναι ουραγός στη Σκωτία με μόλις έναν βαθμό και χωρίς να έχει σκοράρει. Η Σάμροκ από την άλλη είναι πρωτοπόρος και σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια, αλλά δεν παύει να είναι μία ομάδα από την Ιρλανδία. Παρουσιάζεται δηλαδή μία ευκαιρία στην Ενωση να ξεκινήσει με εννιά βαθμούς στα τρία πρώτα ματς και με μία νίκη στα επόμενα τρία, να εξασφαλίσει κατά πάσα πιθανότητα την οκτάδα στη βαθμολογία. Η δεύτερη τριάδα αγώνων έχει Φιορεντίνα, Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας και Κραϊόβα εντός. Πιο δύσκολα ματς, αλλά και πιο εύκολα στη διαχείρισή τους αν έχει έρθει το τρία στα τρία προηγουμένως.