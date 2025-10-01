Επιβεβαιώθηκαν οι λεπτομέρειες της επόμενης παρέμβασης του Κώστα Καραμανλή που σας είχα εγκαίρως προαναγγείλει, στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη. Με το που κυκλοφόρησε η πληροφορία για την εκδήλωση, όλοι στη ΝΔ στοιχημάτιζαν στην παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, καθώς η ανάδειξη της Ψαρούδα – Μπενάκη στην προεδρία της Βουλής, το 2004, ήταν δική του επιλογή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου, στην Παλαιά Βουλή, υπό την αιγίδα του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, που θα ανέβει κι αυτός στο βήμα, εκτός του Καραμανλή, ενώ στους ομιλητές θα είναι και ο νομικός, πρώην πρύτανης και πρώην βουλευτής της ΝΔ, Θόδωρος Φορτσάκης. Τα φώτα θα πέσουν στον Καραμανλή, ωστόσο, που κάνει μετρημένες παρεμβάσεις πια, ενώ δεν εμφανίστηκε ούτε στις γαλάζιες μαζώξεις της ΔΕΘ. Στην εκδήλωση για τον επιστημονικό τόμο που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και θα προηγηθεί, στις 8 Οκτωβρίου, ο Καραμανλής θα παραστεί, αλλά δεν περιλαμβάνεται στους ομιλητές.

Μαξίμου σε εγρήγορση

Στη ΝΔ υπάρχει μια κάποια ανησυχία για το τι ακριβώς θα πει ο Καραμανλής στις 15 Οκτωβρίου, αν θα αφήσει υπόνοιες διαφωνιών με την κυβέρνηση. Αλλά κι αν θα απαντήσει στο «καρφί» του Μητσοτάκη, ο οποίος «δεν θυμάται κάποια σημαντική πρωτοβουλία μεταξύ 2004 και 2009 στα ελληνοτουρκικά». Οι πληροφορίες μου λένε, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα τοποθετηθεί για την εξωτερική πολιτική – χωρίς να αποκλείεται, βεβαίως, κάποια αναφορά. Αυτό, όμως, δεν καθησυχάζει τους ανήσυχους ιδιαίτερα, γιατί η εκδήλωση, άρα και η ομιλία Καραμανλή, είναι εστιασμένη στα ζητήματα των θεσμών και του Κράτους Δικαίου. Οπου υπάρχουν πολλά να ειπωθούν. Επισημαίνω ότι και στις δύο εκδηλώσεις έχουν προσκληθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς.

Οταν έκλαψε ο Κακλαμάνης

Μία από τις εικόνες που ξεχώρισαν χθες ήταν αυτή του Κακλαμάνη να δακρύζει, μιλώντας ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου για τα αισθήματα που του είχε προκάλεσε η επίσκεψή του, λίγη ώρα νωρίτερα, στα Φυλακισμένα Μνήματα. «Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους» είπε βουρκωμένος, λέγοντας πως, στη μνήμη των πεσόντων «έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής». Ο Κακλαμάνης είχε συναντήσεις με την ομόλογό του Αννίτα Δημητρίου, με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, ενώ σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τι θα κρίνουν οι κάλπες

Ο Χριστοδουλίδης, μιλώντας με τον Κακλαμάνη, είπε μια πικρή αλήθεια… Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές στο ψευδοκράτος, ο κύπριος πρόεδρος είπε ότι το αποτέλεσμα έχει μεν σημασία για τη συνέχιση των συνομιλιών για το Κυπριακό αν και «κανείς δεν μπορεί με ασφάλεια να προδικάσει» τις εξελίξεις. Αφού, όπως υπενθύμισε, «στα πιο σοβαρά θέματα οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται στην Αγκυρα». Μιλώντας με δημοσιογράφους χθες στη Λεμεσό, στο περιθώριο συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο Χριστοδουλίδης αποκάλυψε πως το επόμενο βήμα είναι, μετά τις εκλογές στα Κατεχόμενα (στις 19 Οκτωβρίου) να επισκεφθεί η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ολγκίν την Κύπρο, τις εγγυήτριες χώρες και τις Βρυξέλλες. Τότε θα αρχίσει, ουσιαστικά, η προετοιμασία για τη διευρυμένη συνάντηση με στόχο την ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών, η οποία έχει συμφωνηθεί να γίνει πριν από το τέλος του έτους.

Κασσελάκης Vs Αυγενάκη

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα μετέβη χθες ο Στέφανος Κασσελάκης και κατέθεσε γραπτή αναφορά για το πόθεν έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη. Επειδή, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών, ο Αυγενάκης εμφανίζει στο πόθεν έσχες του έσοδα άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κι, άρα, κατά την εκτίμηση Κασσελάκη, θα πρέπει να διερευνηθούν στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Αυγενάκης δεν το άφησε αυτό αναπάντητο και λίγες ώρες μετά, έστειλε εξώδικο στον Κασσελάκη, χαρακτηρίζοντας «ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς» τους ισχυρισμούς του, με σκοπό την προσωπική σπίλωσή του. Οσο για τα ποσά που δηλώνονται στο πόθεν έσχες του τονίζει ότι «προέρχονται από νόμιμες και διαφανείς πράξεις, και συγκεκριμένα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων».