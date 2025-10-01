Η παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα περιλαμβάνει σήμερα συναντήσεις με πολιτικά πρόσωπα και έλληνες δικαστές, καθώς και συνέντευξη Τύπου, εκτός απροόπτου αύριο, όσο κι αν κρίνεται δύσκολο να καταγραφούν αποκαλύψεις για φακέλους που προσώρας μένουν ανοιχτοί. Ολα όμως αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στη συγκεκριμένη περίοδο. Διότι εξελίσσεται μυστική και αθόρυβη διερεύνηση μεταξύ άλλων για τα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τελωνεία – θέματα που αφενός λειτουργούν καταλυτικά στα (ήδη χαμηλά) επίπεδα εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στους θεσμούς, αφετέρου λειτουργούν επιβαρυντικά στην εικόνα της κυβέρνησης ως προς τα ζητήματα διαφάνειας.

«Κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος»

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση, μετρώντας άστοχους χειρισμούς στο παρελθόν έως και κατηγορίες για γαλάζιες επιθέσεις στην Κοβέσι, έχει ανάγκη από ισορροπίες στον δημόσιο λόγο της, εξού και προετοιμάζει μετρημένες απαντήσεις. Τη γραμμή άλλωστε σκιαγράφησε πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν, επιχειρώντας εμφανώς αποδραματοποίηση για έρευνες που ανοίγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστήριζε ότι «κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος» αλλά και ότι «μόνο στην Ελλάδα γίνεται τέτοια εργαλειοποίηση».

Εκ μέρους της Κοβέσι αναμένονται αιτήματα σχετικά με τη συστηματικότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των εθνικών Αρχών και όλα δείχνουν ότι η ελληνική πλευρά θα απαντήσει με δεσμεύσεις στήριξης του θεσμού και του ελληνικού τμήματος. Ανάμεσα στα κλειδωμένα ραντεβού της είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ενώ ενδέχεται να υπάρξει συζήτηση με συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Στα χέρια της Κοβέσι βρίσκονται τρεις υποθέσεις με σαφές αντίκτυπο στο εγχώριο πολιτικο-κοινωνικό σκηνικό:

Η σύμβαση 717: δύο δικογραφίες (που έχουν συνενωθεί) αφορούν μη πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται αναφορικά με τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, η οποία αν είχε εγκαίρως πραγματοποιηθεί ενδεχομένως, όπως έχει αναφερθεί, θα μπορούσε να μην είχε συμβεί η τραγωδία στα Τέμπη. Το τέλος της ανακριτικής διαδικασίας είναι κοντά, εν αναμονή της κρίσης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη. Η πρώτη δικογραφία (με 23 μη πολιτικά πρόσωπα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες) αφορά τη σύμβαση 717 που είχε υπογραφεί το 2014, είχε ορίζοντα το 2016 και πήρε επτά παρατάσεις, ενώ 23 άτομα αντιμετωπίζουν σχετικές κατηγορίες. Η δεύτερη δικογραφία περιλαμβάνει 16 πρόσωπα: στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης κατηγορούνται για χορήγηση αποζημίωσης περίπου 3 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ: με την Εξεταστική Επιτροπή σε εξέλιξη, ύστερα από απόρριψη μιας Προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, συνεχίζεται από τους ευρωπαίους εισαγγελείς στην Ελλάδα η πολυεπίπεδη έρευνα για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και σύντομα αναμένεται στη Βουλή δεύτερη δικογραφία. Αυτή τη φορά για βουλευτές για τους οποίους θα ζητηθεί άρση ασυλίας ώστε να κληθούν ως ύποπτοι. Στο μικροσκόπιο είναι πολλά μη πολιτικά πρόσωπα και μέχρι το τέλος του έτους είναι προγραμματισμένες δίκες για υποθέσεις απάτης.

Τα τελωνεία: η επιχείρηση «Καλυψώ» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Ιούνιο έφερε στο φως ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων εισαγωγών (κυρίως υφασμάτων, παπουτσιών, ηλεκτρικών οχημάτων) από την Κίνα στην ΕΕ. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο λιμάνι του Πειραιά και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η επιχείρηση οδήγησε σε κατηγορίες για τελωνειακή απάτη, με εκτιμώμενες ζημιές 3 δισ. ευρώ.