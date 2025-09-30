Μέχρι τώρα η εξεταστική έχει απασχολήσει το φιλοθέαμον κοινό επειδή η πλειοψηφία αποφάσισε πως δεν θα τεθεί θέμα ανανέωσης του καταλόγου των μαρτύρων μέχρι να ερευνηθεί η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία δεκαετία – ύστερα από κανένα μήνα, δηλαδή. Αλλά και για το αν πρέπει να κληθεί ή όχι ενώπιον των μελών της ένας υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Εντάξει, συμπολιτευόμενοι κι αντιπολιτευόμενοι βουλευτές έχουν προλάβει να τσακωθούν και για τη λίστα των γαλάζιων, η οποία περιλάμβανε νεκρούς (ο νεοδημοκράτης που επιχείρησε να κάνει χιουμοράκι στην τηλεόραση προκειμένου να προσπεράσει την κομματική γκάφα, λέγοντας «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», μετά έσπευσε να συμπληρώσει πως «αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάμψει η αλήθεια»). Κυνικοί, που κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Βουλής, υποστηρίζουν ότι τα πρώτα δείγματα από τις συνεδριάσεις της επιτροπής επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη την οποία είχαν διακινδυνεύσει από τη μέρα που αποφασίστηκε η σύστασή της: δεν θα ξεφύγει από το μοντέλο των εξεταστικών και των προανακριτικών του παρελθόντος. Θα συγκροτηθεί με θούριους που θα υμνούν την κάθαρση και θα καταλήξει σε τόσα πορίσματα όσα και τα κόμματα που συμμετέχουν.

Καλούπι

Στο ενδιάμεσο, η αντιπολίτευση θα κατηγορεί το μονοκομματικό προεδρείο πως εργάζεται με στόχο την προστασία των δικών του, ενώ το τελευταίο θα τη μέμφεται ότι διασπείρει ψευδείς ειδήσεις. Κι έτσι, λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της θα παραδοθεί – σαν τις προηγούμενες – στην κοινοβουλευτική λήθη. Πάντως, αν έχει ένα κόμμα συμφέρον να σπάσει το παραπάνω καλούπι, αυτό είναι το κυβερνών. Οχι μόνο γιατί ο αρχηγός του έχει αποφανθεί πως «αν θέλουμε να γεφυρώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος, θα πρέπει να μη δίνουμε την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα διά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας έχει τη δυνατότητα να προστατεύει πολιτικούς» (το έχει πει αναφερόμενος στην εισήγησή του να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, ωστόσο το σκεπτικό του κουμπώνει και με τον τρόπο με τον οποίο αναλαμβάνουν ανακριτικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο μιας εξεταστικής οι εκπρόσωποι του έθνους). Αλλά κι επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να έχει «γράψει» στην κοινή γνώμη ως γαλάζιο σκάνδαλο – 66,8% στην πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO πιστεύει ότι τα φαινόμενα διαφθοράς αυξήθηκαν επί ΝΔ, π.χ. Εφόσον δεν ξεφύγει από τα ειωθότα, άρα, θα προσφέρει το ίδιο στους πολιτικούς του αντιπάλους 50 διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουν τον όρο συγκάλυψη.