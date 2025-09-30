Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα ως προς το χρονοδιάγραμμα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, καθώς ως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετρήσεων ώστε μέσα στο 2026 να αρχίσει η πόντιση, η Αθήνα δοκιμάζει στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων» το πώς θα κινηθεί στο πεδίο ακόμα και στο χειρότερο σενάριο αντίδρασης από την Τουρκία. Οδηγός είναι και το σκηνικό έντασης του Ιουλίου του 2024, με την εμφάνιση πέντε τουρκικών φρεγατών ανατολικά της Κάσου, όταν το υπό ιταλική σημαία σκάφος «Relume» αποπειράθηκε να προχωρήσει με τις μετρήσεις σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή.

Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης άσκησης που διενεργούν κάθε χρόνο οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις σε όλη την επικράτεια, δεσμεύτηκαν δύο περιοχές νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου για 28 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου αντίστοιχα, με στόχο να δοκιμαστούν σε αυτές όλα τα πιθανά σενάρια που υπάρχουν σχετικά με την προστασία του πλοίου πόντισης από τον ελληνικό στόλο και την αεροπορία, σε επίπεδο τακτικών κινήσεων επί του πεδίου.

Σε «διάταξη μάχης»

Τόσο η Πολεμική Αεροπορία όσο και το Πολεμικό Ναυτικό κινήθηκαν στην περιοχή με «διάταξη μάχης», όπως επισήμαναν πηγές στα επιτελεία, εφαρμόζοντας «απαιτητικά σενάρια που προσομοιάζουν συνθήκες έντασης και πολέμου». Το πιο «ελαφρύ» σενάριο προέβλεπε απλώς τη συνοδεία του ερευνητικού σκάφους από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού. Στη συνέχεια όμως τα σενάρια που δοκιμάστηκαν έγιναν πιο απαιτητικά, καθώς υπήρχε πρόβλεψη και για κλιμάκωση από την πλευρά του αντιπάλου με την αποστολή ενός και στη συνέχεια περισσότερων μονάδων επιφανείας αλλά και υποβρυχίου και Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο αυτό αυξήθηκε αντίστοιχα και ο αριθμός των εμπλεκόμενων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας στην περιοχή. Σε αυτό το επίπεδο του σεναρίου δοκιμάστηκαν όλες οι πιθανές κινήσεις των αντίπαλων μονάδων επιφανείας αλλά και των εναέριων και υποβρύχιων μέσων που θα μπορούσε να εμπλέξει η αντίπαλη χώρα και φυσικά οι τρόποι αντίδρασης της ελληνικής πλευράς που είχαν να κάνουν με τακτικές κινήσεις στην περιοχή αλλά ακόμα και έσχατα σενάρια όπως της θερμής εμπλοκής.

Σε αυτό το σημείο μάλιστα τα σενάρια προέβλεπαν ακραία κλιμάκωση από την αντίπαλη πλευρά και σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η αερομεταφορά δυνάμεων στο Καστελλόριζο με κομάντος να επιβαίνουν σε ελικόπτερα Σινούκ που συνοδεύονταν από επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι ενώ από πιο ψηλά υπήρχε κάλυψη και από μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας. Το ΓΕΕΘΑ μάλιστα έδωσε και σχετικό βίντεο από αυτή την αερομεταφορά. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν στα «ΝΕΑ» πως έγινε και συντονισμένη δοκιμή των αντι-drone συστημάτων του στόλου, δηλαδή των «Κένταυρος» που έχουν τοποθετηθεί σε φρεγάτες ΜΕΚΟ.

Η άσκηση στην περιοχή αυτή συνέπεσε με τον διάπλου νοτιότερα του στολίσκου που κατευθύνεται στη Γάζα και αυτή την αφορμή φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία για να στείλει δύο Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη Akinci, ή κατά άλλες πληροφορίες TB3, τη ναυτική έκδοση του «Bayraktar» με τα αναδιπλούμενα πτερύγια. Το ένα συνέχισε νοτιότερα καταγράφοντας τις κινήσεις του στολίσκου, ενώ το δεύτερο παρέμεινε ανατολικά της Καρπάθου και της Κάσου καταγράφοντας την εξέλιξη της ελληνικής άσκησης. Η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε ένα από τα ζεύγη μαχητικών που συμμετείχαν στην άσκηση προκειμένου να αναχαιτίσει και να αναγνωρίσει τα δύο τουρκικά drones. Ανατολικά της περιοχής εντοπίστηκαν και δύο τουρκικές πυραυλάκατοι που συνέχισαν να πλέουν νότια, με βίντεο που τραβήχτηκαν από μέλη του στολίσκου να τις καταγράφουν, να εφοδιάζουν ορισμένα από τα σκάφη του στολίσκου και πιθανόν να τον συνοδεύουν.

Η παρουσία μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων θα συνεχίσει να είναι αισθητή στην περιοχή, καθώς στις 2 Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθεί η δεύτερη περιοχή ανατολικά της Καρπάθου. Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενη έκδοση ελληνικής NAVTEX για τη συνέχιση των εργασιών που σχετίζονται με την πόντιση του καλωδίου, το πλοίο «Relume» είναι ανοιχτά της Ολλανδίας ενώ το δεύτερο πλοίο, το «NG Worker», είναι στη Σικελία ούτε πληροφορίες για μίσθωση άλλων πλοίων. Η Τουρκία συνεχίζει από την πλευρά της, τις προετοιμασίες για την επόμενη κίνησή της στη Λιβύη νότια της Κρήτης με το ένα από τα δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα που αγόρασε πρόσφατα να φτάνει σήμερα στο λιμάνι της Σελεύκειας απέναντι από την Κύπρο.