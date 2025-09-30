Τον δρόμο που οδηγεί στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας 36 μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία θα λογοδοτήσουν για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, έδειξε χθες με διάταξή της η πρόεδρος Εφετών Μαρία Λιάνου, συμφωνώντας με την πρόταση παραπομπής που είχε συντάξει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Λάμπρος Τσόγκας.

Η εξέλιξη αυτή επί της ουσίας σηματοδοτεί και τυπικά την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της πολύκροτης δίκης που αφορά την απόδοση ποινικών ευθυνών για την εθνική αυτή τραγωδία στα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ την ίδια ώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη δύο άλλες παράλληλες ανακριτικές διαδικασίες με επίκεντρο τη σιδηροδρομική τραγωδία που αφορούν την έρευνα για τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή και τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, καθώς και τους τυχόν συμμετόχους της πλημμεληματικής παράβασης καθήκοντος που ελέγχονται ποινικά από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια του Ειδικού Δικαστηρίου.

Την ώρα μάλιστα που ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας με νέα αίτησή του, που κατέθεσε η πληρεξούσια δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκτός από την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις για ταυτοποίηση να διενεργηθούν και οι αναγκαίες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου του, η πρόεδρος εφετών στη διάταξή της ξεκαθαρίζει ότι δεν απαιτείται η διενέργεια νέου κύκλου ανακρίσεων και παραπέμπει την κρίση για την εκταφή μόνο ως προς την ταυτοποίηση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Συγκεκριμένα ως προς το κρίσιμο αυτό ζήτημα η δικαστική λειτουργός αναφέρει τα εξής: «Στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν απαιτείται η διενέργεια άλλης ανακριτικής πράξης για τυχόν ανεύρεση ουσιών στους θανόντες, αφού στις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης δεν διαπιστώθηκε ως αιτία της ανάφλεξης ύποπτο φορτίο, αλλά ούτε ίχνη ανάφλεξης από ύποπτο φορτίο εντοπίστηκαν στην εμπορική ηλεκτράμαξα και στις φορτάμαξες κατά την κυρία ανάκριση. Τέτοιο επίσης ύποπτο φορτίο δεν διαπιστώθηκε από το βίντεο που έχει επισυναφθεί στη δικογραφία και ελέγχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Διαφορετικό συμπέρασμα από την αξιολόγηση των ανωτέρων αποδεικτικών μέσων δεν μπορεί να εξαχθεί από τις εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων».

Επιπλέον, για την πυραντοχή των βαγονιών και των καθισμάτων, που αποτέλεσε επίσης πεδίο έρευνας, κατά την πρόεδρο στο δικονομικό αυτό στάδιο δεν κρίνεται αναγκαίο να διαταχθεί ανακριτική ενέργεια, και αυτό γιατί «τα βαγόνια πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής σύμφωνα με τα έγγραφα της δικογραφίας».

Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους αναφέρει ότι κατά την κρίση της οι ποσότητες ουσιών που εντοπίστηκαν είναι τέτοιας φύσης και έκτασης που δεν δικαιολογούν περαιτέρω κυρία ανάκριση, το δε αίτημα περί εξέτασης όλων των παθόντων επιβατών κρίνεται αλυσιτελές διότι εξετάστηκε ικανός αριθμός και οι συνθήκες σύγκρουσης προκύπτουν με σαφήνεια.

Βεβαίως όλα τα αιτήματα αυτά μπορούν να υποβληθούν στο στάδιο της δίκης, που εκτιμάται ότι θα έχει ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Νέο αίτημα

Στο μεταξύ, το αίτημά του για εκταφή του γιου του, Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, καθώς και για διενέργεια όλων των αναγκαίων βιοχημικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου του υπέβαλε εκ νέου ο Παύλος Ασλανίδης στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου.

Ο τραγικός πατέρας μετά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου εφετών, με βάση την οποία κρίθηκε ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες, επαναφέρει το αίτημά του αναμένοντας την απάντηση της Δικαιοσύνης.

Οπως είναι γνωστό, ο Παύλος Ασλανίδης μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη είχε υποβάλει το αίτημα για εκταφή και ταυτοποίηση «ορφανών» τεμαχίων που ετάφησαν στον τάφο του παιδιού του.