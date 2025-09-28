Το σώμα της Σάρα Μπάρτμαν ήταν η «ανακάλυψη» για τους λευκούς «ιδιοκτήτες» της οι οποίοι την έστειλαν σε περιοδεία freak shows σε Λονδίνο και Παρίσι. Ο στεατοπυγικός σωματότυπός της με τους έντονους γλουτούς αποτέλεσε αντικείμενο εξωτικοποίησης και σεξουαλικού φετιχισμού από ευρωπαίους «επιστήμονες» και θεατές. Η Μπάρτμαν εντάχθηκε στην αποικιοκρατική φαντασίωση της «σεξουαλικά διαθέσιμης μαύρης γυναίκας». Κι ενώ έγινε περίγελος, καταλήγοντας αλκοολική και πεθαίνοντας φυματική, την ίδια στιγμή η φιγούρα της υποδόρια επηρέασε την ευρωπαϊκή μόδα εκείνης της εποχής. Ηταν τότε που η «γραμμή S» χάρη στη φούστα κρινολίνο υπερτόνιζε τις φτιαχτές καμπύλες της νεωτερικής θηλυκότητας.