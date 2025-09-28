Δημοφιλή
Κρίσιμες εκλογές στη Μολδαβία – Tαλάντευση ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία
Οι βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία διεξάγονται σήμερα (28/9), με το αποτέλεσμά τους να θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της χώρας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναμέτρηση διεξάγεται σε κλίμα έντονης πόλωσης, καθώς μια δημοφιλής φιλορωσική παράταξη επιδιώκει να επαναφέρει τη χώρα στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας. Σε περίπτωση που καμία πολιτική δύναμη δεν […]
Ουκρανία: Συγκλονιστικές εικόνες από την ισοπεδωτική επίθεση σε Κίεβο και Ζαπορίζια – Πλήγματα με 40 πυραύλους και 500 drones
Ανεξάρτητοι παρατηρητές κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου
Ιράν – πυρηνικό πρόγραμμα: Η Τεχεράνη καταδικάζει την επαναφορά των κυρώσεων από τον ΟΗΕ
Το Ιράν καταδίκασε την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, οι οποίες επιβλήθηκαν ξανά μετά από δέκα χρόνια λόγω αδιέξοδου στις συνομιλίες για τα πυρηνικά. Η Τεχεράνη επιμένει πως το πρόγραμμά της είναι ειρηνικό και όχι στρατιωτικό.
Ζελένσκι: Η Ρωσία εκτόξευσε 500 drones και 40 πυραύλους κατά της Ουκρανίας
Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 500 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.