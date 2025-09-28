Τριπλό ρόλο αναλαμβάνουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που έχουν χαράξει η αμερικανική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στην ενίσχυση του ρόλου των ΗΠΑ στον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, στην ανάσχεση της κινεζικής ναυτιλιακής και λιμενικής επέκτασης στην Ανατολική Μεσόγειο και στην αναζωογόνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας των ΗΠΑ. Τα νέα δεδομένα για τα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα προσδιόρισε αρχικά ο υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ με την επίσκεψή του στις 11 Σεπτεμβρίου στις ναυπηγικές εγκαταστάσεις, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΝΕΧ Πάνο Ξενοκώστα. Παράλληλα, πραγματοποίησε συναντήσεις με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.

Τις επόμενες ημέρες, σε συνέχεια των επίσημων δηλώσεων, άρχισε να ξεδιπλώνεται το πλαίσιο του νέου ρόλου που αναλαμβάνουν τα ναυπηγεία, τα οποία χρηματοδοτούνται ήδη από το αμερικανικό κρατικό ταμείο DFC με 125 εκατ. δολάρια.

Ο πρώτος ρόλος – και κατ’ αναλογία ο σημαντικότερος – είναι η αξιοποίηση των ναυπηγείων για την υποστήριξη του στόλου των πλοίων μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη. Ο Νταγκ Μπέργκαμ, μιλώντας στον τερματικό σταθμό LNG της Ελλάδας στη Ρεβυθούσα, υπογράμμισε τον αυξανόμενο στρατηγικό ρόλο της χώρας μας ως κόμβου μεταφόρτωσης αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας σταθμός διαμετακόμισης, αλλά κεντρικός πυλώνας στα σχέδια των ΗΠΑ να αντικαταστήσουν τις ευρωπαϊκές αγορές ρωσικού φυσικού αερίου με αμερικανικό. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, τα φορτία LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ και τον Ιούνιο καταγράφηκε σημαντική αύξηση. Εκτιμάται ότι το 2025 το 85% των φορτίων LNG που θα φτάσουν στη χώρα θα προέρχονται από τις ΗΠΑ. Τα πλοία που καταπλέουν χρειάζονται τεχνική υποστήριξη, την οποία μπορούν να παρέχουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

«Τα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ Ελευσίνας αποτελούν ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας για να υλοποιήσουμε το όραμα αυτής της κυβέρνησης για την υπεροχή της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας» δήλωσε ο υπουργός Μπέργκαμ.

Ο δεύτερος ρόλος αφορά την αξιοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Ελευσίνας, συνολικής έκτασης 650 στρεμμάτων, για την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων συνδυασμένων μεταφορικών υπηρεσιών (logistics). Στόχος είναι η δημιουργία ενός διεθνούς εφοδιαστικού κέντρου (hub) στην Ελλάδα, το οποίο θα λειτουργεί ανταγωνιστικά με το λιμάνι του Πειραιά, που ελέγχεται από την COSCO, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας στον ναυτιλιακό τομέα.

Ο τρίτος ρόλος σχετίζεται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας έχει ήδη επισκεφθεί δύο ναυπηγεία στις ΗΠΑ, ενώ σύντομα αναμένεται να επισκεφθεί ακόμη δύο, προκειμένου ενδεχομένως να αποκτήσει κάποια από αυτά, όπως του έχει ήδη προταθεί.

Επενδυτικό πρόγραμμα

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα των Ναυπηγείων Ελευσίνας, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί θεσμικά από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το επόμενο διάστημα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ναυπήγηση μεγάλων εμπορικών πλοίων και διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Κατασκευή ακτοπλοϊκών και ρυμουλκών, ενισχύοντας την ελληνική ακτοπλοΐα.

Ανάπτυξη της αμυντικής δραστηριότητας με προηγμένα έργα και διεθνείς συνεργασίες.

Επενδύσεις στην ενέργεια και την πράσινη μετάβαση, με καινοτόμες τεχνολογίες για τη ναυτιλία.

Δημιουργία Κέντρου Integrated Logistics και Καινοτομίας, που θα λειτουργήσει ως κόμβος εμπορίου, ναυτιλίας και τεχνολογίας για την Ανατολική Ευρώπη.