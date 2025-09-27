Σε σκιώδες αλλά κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πλέον αναδειχθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης. Και σας βεβαιώ ότι η αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να σταματήσει να ζητεί την κλήση του υφυπουργού του Μαξίμου στην εξεταστική επιτροπή, ενώ παράλληλα ζητείται πλέον από όλους ευθέως και η παραίτησή του. Διότι σε όλα αυτά που ήδη είχαμε ακούσει, προστέθηκε πλέον και το «χτύπημα» του Μάριου Σαλμά, ότι κι αυτός γνώριζε για τον ρόλο του Μυλωνάκη και πως είχε πληροφορίες για τις επισυνδέσεις για την έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόσω αυτή ήταν σε εξέλιξη. «Επιβεβαιώνω αυτό που είχε πει ο Χρήστος Μπουκώρος», είπε ο Σαλμάς (Kontra) προσθέτοντας ότι γνωρίζει και ο ίδιος ότι «τον είχε καλέσει στο Μαξίμου ο κ. Μυλωνάκης και του είπε ότι δεν σε βάζουμε στην κυβέρνηση γιατί σε έχουμε σε μαγνητοφωνήσεις για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Είπε μάλιστα σαφώς ο διαγραφείς βουλευτής ότι ο Μπουκώρος τού το είπε αυτό πέρυσι τον Σεπτέμβρη, όταν ετοίμαζαν την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια ως μέλη της άτυπης «ομάδας» των 11 βουλευτών. «Σας θυμίζω ότι ο κ. Μπουκώρος ήταν ένας από τους 11, μιλούσαμε και μου το είχε εκμυστηρευτεί», τόνισε. Ο Σαλμάς, βέβαια, είχε δηλώσει μετά βεβαιότητος από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο ότι το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός γνώριζαν, απλώς τώρα έχει κατατεθεί και συγκεκριμένη μαρτυρία για το ότι ο Μυλωνάκης κάπως γνώριζε για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που παρακολουθούσε η ΕΛ.ΑΣ.

Η επίμονη σιωπή του Μπουκώρου

Θυμίζω, βέβαια, ότι ο ίδιος ο Μπουκώρος δεν έχει επανέλθει στο θέμα, παρότι η δήλωσή του εκείνη έχει προκαλέσει ένα σωρό δημοσιεύματα, ερωτήσεις στη Βουλή, κόντρες κ.ά. Και για να μην απορείτε, να σας πω ότι αυτές τις μέρες έχουν επικοινωνήσει πολλοί δημοσιογράφοι μαζί του και δεν μιλάει. Δεν επιβεβαιώνει ότι είχε μιλήσει τότε με τον Μυλωνάκη. Αλλά ούτε και διαψεύδει. Γεγονός που περισσότερο «φουντώνει» τη φωτιά, παρά την κοπάζει. Εξού και – όπως σας έχω γράψει εγκαίρως – εκτός από τον Μυλωνάκη αναμένω να επανέλθουν από την αντιπολίτευση αιτήματα και για την κλήση του Μπουκώρου στην Εξεταστική. Το σενάριο εξετάζεται και από τη ΝΔ, εφόσον όμως εξασφαλιστεί ότι ο παραιτηθείς υφυπουργός θα καλύψει, με κάποιο τρόπο, τον Μυλωνάκη. Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν το βλέπω πιθανό.

Μπαράζ ανακοινώσεων

Το ΠΑΣΟΚ πάντως έβγαλε, όχι μία, αλλά δύο ανακοινώσεις, εντός πέντε ωρών, μετά τις δηλώσεις Σαλμά περιγράφοντας την κατάσταση περίπου σαν το γνωστό τραγούδι του Κηλαηδόνη: «Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του». Σχετικές αναφορές έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, κατά τη διάρκεια συζήτησης ερωτήσεων για τα αγροκτηνοτροφικά με τον Κώστα Τσιάρα.

Η αναστολή ασύλου και η μπουνάτσα

Την πληροφορία της στήλης ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της τρίμηνης αναστολής στο δικαίωμα υποβολής ασύλου όσων φτάνουν στην Κρήτη με βάρκες από τη Λιβύη, επιβεβαίωσε στη Βουλή χθες ο Θάνος Πλεύρης. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κρητικού βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, ο Πλεύρης υποστήριξε την παράταση του μέτρου με το επιχείρημα ότι έφερε αποτελέσματα. Σημειώνω ότι, με βάση τα στοιχεία που πληροφορήθηκα από το υπουργείο αυτή την εβδομάδα, από την έναρξη της τροπολογίας το καλοκαίρι έγιναν 1.500 επιστροφές. Μέσα σε ένα τρίμηνο δηλαδή. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, όμως, ξεπέρασαν τις 1.000 οι είσοδοι. Δεν ξέρω πώς μετράει τα «καλά αποτελέσματα» ο υπουργός, αλλά η αναλογία δεν πείθει, όταν ακόμη οι δημοτικές Αρχές, οι λιμενικοί και οι εργαζόμενοι του υπουργείου καταγγέλλουν ότι το μόνο που έχει πετύχει η αναστολή της εξέτασης του ασύλου είναι να εγκλωβίζονται οι άνθρωποι εδώ (πρόσφυγες, η συντριπτική πλειονότητά τους, σύμφωνα με δηλώσεις Πλεύρη). Σε πρόχειρες δομές που έχουν ήδη τιγκάρει. Οσο για τις ροές, τα στελέχη του Λιμενικού έχουν δηλώσει πολλάκις πως εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Όταν έχει μπουνάτσα, έρχονται οι βάρκες.

Ελληνική ασπίδα στον στολίσκο για Γάζα

Στο αίτημα για τη διασφάλιση του ασφαλούς πλου των πλοίων που συμμετέχουν στον διεθνή στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που κατευθύνεται προς τη Γάζα από τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, ανταποκρίθηκε θετικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι στον στολίσκο επιβαίνουν και έλληνες πολίτες. «Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ύδατα της Κρήτης και θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου τους», δήλωσε (στο Reuters) στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι «θα φροντίσουμε να πάνε όλα καλά».

Η Αίγυπτος απορρίπτει ρητώς το τουρκολιβυκό

Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2025, η Αίγυπτος απευθύνει έντονη διαμαρτυρία και καταγγελία κατά των όσων ισχυρίζεται η Λιβύη στις δικές της ρηματικές διακοινώσεις προς τον ΟΗΕ (27 Μαΐου και 20 Ιουνίου) σχετικά με τα εξωτερικά όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας αλλά και με περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή της Μεσογείου. Το Κάιρο απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά και τη λιβυκή διαμαρτυρία εναντίον του διεθνούς διαγωνισμού της Ελλάδας για έρευνες νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, καθώς και άλλες τουρκολιβυκές συνεργασίες. Χαρακτηρίζοντας ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος» τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, η Αίγυπτος υπογραμμίζει ότι οι λιβυκές θέσεις «είναι ασύμβατες με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και παραβιάζουν τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και της σχετικής διεθνούς πρακτικής».

Βενιζέλος για Τέμπη: Μια τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση

Πριν ανάψει το δικαστικό πράσινο φως για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, σε μια λιτή και αιχμηρή δήλωση επέλεξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος να πάρει θέση στη δημόσια πολιτική συζήτηση που έχει προκληθεί για τα αιτήματα συγγενών θυμάτων των Τεμπών για επανεξέταση των σορών. «Οσοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την (εκ)ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση», έγραψε ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και έγκριτος νομικός. Η ανάρτηση Βενιζέλου ήρθε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι τα αιτήματα για εκταφή «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν». Είχαν προηγηθεί, θυμίζω, δηλώσεις στήριξης στους συγγενείς από την αντιπολίτευση και τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Αλλά και από κυβερνητικά στελέχη που κατήγγειλαν – στον αντίποδα – απόπειρες επηρεασμού της Δικαιοσύνης και καθυστέρησης της δίκης. Εξού και η ποιητική αιχμή του Βενιζέλου για όσους μιμούνται τον βασιλιά της Θήβας…