Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, εντός της ΕΕ για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στο Ισραήλ εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Η Κομισιόν έχει ήδη παραδώσει στα 27 κράτη – μέλη την πρότασή της για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ, αλλά και προσώπων, τόσο Ισραηλινών όσο και της Χαμάς. Η Ελλάδα ανήκει στο μπλοκ (μαζί με Γερμανία, Τσεχία κ.ά.) όσων δεν προτίθενται να τα στηρίξουν στο Συμβούλιο, τουλάχιστον ως τώρα. Ο Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει τη στάση αυτή (συνέντευξη στον Αnt1), αναφέροντας ότι «δεν είμαι σίγουρος πως μια αναστολή αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα της Ευρώπης και της πατρίδας μας». Η διαπραγμάτευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κυρώσεων, όμως, είναι ήδη προχωρημένη – και ενδεχομένως η Αθήνα να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα διλήμματα.

Μητσοτάκης, Γκίλφοϊλ και Κυριακού

Για την πρώτη γνωριμία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ για τη χθεσινή κυβερνητική ατζέντα στη Νέα Υόρκη, στις σελίδες 16-17. Σας μεταφέρω, ωστόσο, ότι αυτή η πρώτη συνάντηση έγινε στο περιθώριο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Ομιλος Antenna στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Κατά τη συνομιλία τους, η Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη θερμή εκτίμησή της προς το ζεύγος Κυριακού, τονίζοντας πως γνωρίζει καλά τους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει με την οικογένεια Τραμπ. Στάθηκε, μάλιστα, ιδιαίτερα στο γεγονός ότι και οι δύο οικογένειες διατηρούν στενούς προσωπικούς δεσμούς εδώ και χρόνια.

Επέβαλε την τάξη

Μια σπάνια στιγμή διακομματικής σύμπνοιας είδαμε χθες στη Βουλή, όταν ο γαλάζιος βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος τάχθηκε υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του που χάθηκε στα Τέμπη. «Γιατί να μην κάνει ο πατέρας τώρα την εκταφή;», διερωτήθηκε, με συναδέλφους του από τα άλλα κόμματα να κουνάνε καταφατικά τα κεφάλια τους, σχολιάζοντας «εγώ δεν το καταλαβαίνω, πατέρας είναι, έχασε το παιδί του, ας το κάνει. Γιατί να το κάνουμε τώρα μείζον θέμα; Ας επιληφθεί η Δικαιοσύνη». Ο Αδωνις Γεωργιάδης, όμως όταν πήρε τον λόγο, τον «μάλωσε» συντροφικά. «Δημήτρη, έκανες λάθος, δεν κάνουμε υπόδειξη στη Δικαιοσύνη, γιατί εκείνη ξέρει όλη τη δικογραφία και εμείς την εμπιστευόμαστε», είπε απευθυνόμενος στον βουλευτή. «Το να λέει ο ένας θέλουμε τη μια άποψη και ο άλλος την άλλη είναι λάθος».

Γαλάζιοι βουλευτές στο Βερολίνο

«Απόβαση» στο Βερολίνο έκανε μια δεκάδα βουλευτών και στελεχών της ΝΔ, όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Οπως μου μεταφέρει ο ανταποκριτής μας Γιώργος Παππάς, οι βουλευτές ταξίδεψαν στη γερμανική πρωτεύουσα με πρόσκληση του Ιδρύματος Χανς Ζάιντελ (HSS) του κόμματος της Χριστιανοκοινωνικής Ενωσης (CSU). Και είχαν ένα τριήμερο συνεχόμενων συναντήσεων στην Καγκελαρία, στην Μπούντεσταγκ και στα υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η αποστολή αποτελούνταν από τους Χριστίνα Αλεξοπούλου, Μαρία Κεφαλά, Τάσο Χατζηβασιλείου, Περικλή Μαντά, Γιάννη Οικονόμου, Διονύση Σταμενίτη, Αγγελο Συρίγο, Φίλιππο Φόρτωμα και τον γενικό γραμματέα της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή. Οι συνομιλίες τους είχαν μια ευρεία ατζέντα που στάθηκε στο Μεταναστευτικό – Προσφυγικό και στις δευτερογενείς επιστροφές από τη Γερμανία. Ειδικό ενδιαφέρον είχαν και οι συζητήσεις για την ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική. Σε όλα βρήκαν πολλή κατανόηση, τσάι και συμπάθεια, αλλά στο θέμα της άμυνας τους άφησαν μια κάπως πικρή γεύση οι αναφορές στην Τουρκία. Οι Γερμανοί, βλέπετε, δεν συμμερίζονται την ελληνική αντίδραση στη συμμετοχή της Αγκυρας στο πρόγραμμα SAFE.

Διαμαρτυρία ανεξάρτητων

Η παρούσα Βουλή έχει δύο πρωτοτυπίες. Η πρώτη είναι ότι, μετά την έκπτωση των 3 «Σπαρτιατών», έχει απομείνει με 297 μέλη, αφού δεν προκηρύχθηκαν εκλογές για την αντικατάστασή τους. Και από τους 297 οι 25 βουλευτές είναι ανεξάρτητοι, χωρίς να θέλουν να συγκροτήσουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα. Συνεννοήθηκαν, ωστόσο, να συντονιστούν στο να διεκδικήσουν να συμμετέχουν ισότιμα στις ψηφοφορίες, μιας και, πολύ συχνά, ψηφίζουν οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων και οι ανεξάρτητοι αγνοούνται. Αυτό δεν γίνεται στις ονομαστικές ψηφοφορίες, όπου η προσωπική ψήφος κάθε βουλευτή καταγράφεται κανονικά. Αποφάσισαν, λοιπόν, αρχής γενομένης από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες, να υποβάλουν αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας σε κάθε νομοσχέδιο, επί όλων των άρθρων. Το ευχάριστο είναι ότι το αίτημά τους το στηρίζουν και συνάδελφοί τους από κοινοβουλευτικές ομάδες. Υποψιάζομαι ότι και ο Νικήτας Κακλαμάνης θα το λάβει υπ’ όψιν.