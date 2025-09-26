Αυτός φωνάζει ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και κανένας δεν του δίνει το Νομπέλ Ειρήνης, αλλά μια μελέτη υποστηρίζει πως έχει ξεκινήσει έναν: έναν πολιτιστικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, προωθώντας επιθετικά τους ιδεολογικούς και πολιτικούς συμμάχους του MAGA στην ήπειρο και ταπεινώνοντας την ΕΕ στη διεθνή σκηνή όποτε του δίνεται η ευκαιρία. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων (ECFR) και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ιδρυμα, ο αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να παρέμβει σε ευρωπαϊκές εκλογές, να διαμορφώσει τις διατλαντικές σχέσεις με βάση τις δικές του «αρχές» και να συντρέξει τους ευρωπαίους ακροδεξιούς λαϊκιστές που «αγωνίζονται» για την ελευθερία του λόγου. Οι επιστήμονες, μάλιστα, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι διαιρέσεις, η διστακτικότητα και η τακτική της κολακείας ή του εξευμενισμού, που χρησιμοποιούν οι ηγέτες της Ενωσης προκειμένου να αποφύγουν τα γνωστά του ξεσπάσματα, το μόνο που πετυχαίνουν είναι ενισχύουν τη διάθεσή του να βοηθήσει τους εδώ θαυμαστές του να κυριαρχήσουν. Η Ευρώπη, λοιπόν, είναι τραμπικός στόχος. Το δε πολεμικό τελεσίγραφο δόθηκε από τον αντιπρόεδρό του στη φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου – όταν εκείνος υποστήριξε ότι η απέναντι για τις ΗΠΑ πλευρά του Ατλαντικού «υπαναχωρεί από θεμελιώδεις κοινές αξίες».

Οπλα

Εντάξει, δεν χρειάζονται πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις ή γνώσεις από τη βιβλιογραφία της πολιτικής κοινωνιολογίας για να καταλάβει κανείς αυτό που κατέγραψε η έκθεση. Το διατυμπανίζει κι ένα απλό ποστ του πλανητάρχη στο Truth Social. Η ΕΕ, όμως, δεν είναι άοπλη, ισχυρίζονται οι ερευνητές. Δημοσκοπικά και ερευνητικά δεδομένα από τα 27 κράτη-μέλη δείχνουν ότι πολλά έχουν κυβερνήσεις ευρωπαϊστών και το ευρωπαϊκό αίσθημα (η αίσθηση, δηλαδή, πως οι λαοί τους ανήκουν στον ίδιο χώρο και μοιράζονται τα ιδανικά και το μέλλον τους) είναι αρκετά ισχυρό. Στο Ευρωβαρόμετρο η εμπιστοσύνη στην ΕΕ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και έχει ανέβει σε 12 χώρες από τότε που επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Γκάλοπ του ECFR τον Μάιο βρήκε ότι υπάρχει μεγάλη στήριξη για περισσότερες ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες και στρατιωτική αυτονομία. Η πλειονότητα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης πιστεύει πια ότι ΕΕ και ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν «δύο διαφορετικά μοντέλα δημοκρατίας». Με δυο λόγια, οι πολίτες είναι έτοιμοι να αποκρούσουν τις επιθέσεις του MAGA στον τρόπο ζωής και την κουλτούρα τους. Αυτή η πληροφορία – που προκύπτει ύστερα από επιστημονική έρευνα – θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη σε όσους χαράσσουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Για να ξέρουν ποιους εκπροσωπούν στις συνόδους κορυφής.