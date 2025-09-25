Εκεί στα τέλη Αυγούστου όταν ο Ολυμπιακός ολοκλήρωνε το κόλπο γκρόσο με την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι από την Ιντερ, σκέψεις έδιναν και έπαιρναν. Κάποιοι προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς ο ιρανός σταρ θα χωρέσει στην εξίσωση του «9» με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Αλλοι τον τρόπο που οι Ερυθρόλευκοι κάτω από τα ραντάρ έκαναν κανονικό μεταγραφικό ματ. Και ο ίδιος ο Ιρανός; Εκείνος απλά περίμενε να μιλήσει στο γήπεδο. Για να λύσει όλες τις απορίες. Και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ

Η χθεσινή doppietta του σε έξι λεπτά (12΄ πεν., 18΄) στην Τρίπολη για το τελικό 2-1 επί του Αστέρα – που πέτυχε το γκολ της τιμής με τον Εμμανουηλίδη στο 90+4΄ – στην πρεμιέρα της league phase ήταν η δεύτερη σε έντεκα ημέρες και 187΄ σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό. Και ήταν δεύτερο φετινό και το πέναλτι που κέρδισε (10΄). Και αν προσθέσει κανείς και την ασίστ της Κυριακής στον Ελ Κααμπί για την ισοφάριση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τότε μάλλον χρειάζεται κομπιουτεράκι για να μη χάσει το μέτρημα. Για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ως εδώ ο 33χρονος για να βγάλει από το μαγικό καπέλο του κάτι από την τριλογία γκολ/ασίστ/κερδισμένο πέναλτι χρειάζεται μόλις 37,4 λεπτά! Πού να είχε βρει στόχο και σε εκείνη την απίθανη ευκαιρία του στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Πάφο στο Καραϊσκάκη μια εβδομάδα πριν.

Αυστηρός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως στο φινάλε της χθεσινής αναμέτρησης στην Τρίπολη, δεν είχε κέφια για τέτοιες συζητήσεις. Ούτε για τον Ταρέμι, ούτε για τον Ρεμί Καμπελά που έκανε μια καταπληκτική πάσα περνώντας την μπάλα από το μάτι της βελόνας στο ξεκίνημα του δεύτερου γκολ και πριν ο Σταύρος Πνευμονίδης «κόψει» στο πέναλτι για τον Ιρανό. Δεν είχε κέφια γενικώς. «Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα. Ολα τα άλλα ήταν άσχημα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Τίποτα δεν πήγε καλά, είχαμε κακή απόδοση. Κρατάμε μόνο το αποτέλεσμα» υποστήριξε. Και δεν είχε απάντηση αν η εικόνα ήταν αποτέλεσμα των πολλών αλλαγών στο αρχικό σχήμα. «Και ο αντίπαλος έκανε πολλές αλλαγές, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα του σε σχέση με την Κυριακή. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η εξήγηση, δεν ξέρω αν γι’ αυτό είχαμε τέτοια συμπεριφορά, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου»…

Μόνο…

Την ανακάτεψε την τράπουλα ο 64χρονος ως όφειλε στα μισά μιας ανηφόρας επτά αγώνων στη σειρά. Σε σχέση με την εντεκάδα της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό κράτησε στο γήπεδο μόνο τον Νασιμέντο. Επένδυσε στον μεγάλο κύκλο του rotation και έδωσε την ευκαιρία σε μια σειρά από ποδοσφαιριστές να κάνουν ντεμπούτο: Ο Γκουστάβο Μάντσα και ο Αλέξης Καλογερόπουλος από την 11άδα. Ο Αργύρης Λιατσικούρας από τον πάγκο. Και έπαιξε για πρώτη φορά φέτος σε επίσημο ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Και ήταν για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα ο Μεντί Ταρέμι κ.λπ. Οταν όμως αλλάζεις πολλούς, λογικά αλλάζουν και πολλά. Προκαλώντας αρρυθμίες. Πώς το είπε ο Ντάνι Γκαρθία; «Δεν ήταν ελκυστικό παιχνίδι. Πήραμε τη νίκη, αλλά πρέπει σε τέτοια ματς να βρίσκουμε κίνητρο για να παίζουμε καλύτερα». Κάπως έτσι…

Βεβαίως για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις; Μπορεί ο προπονητής στο δεύτερο μισό να έφερε από τον πάγκο τέσσερις βασικούς (Κοστίνια, Εσε, Ποντένσε στο 65΄, Ελ Κααμπί στο 77΄) για να αλλάξει την εικόνα, ο Ολυμπιακός όμως το ματς το είχε καθαρίσει από το 18΄ βάζοντάς το στην ασφάλεια του 2-0. Και οι 1.500 φίλοι του που ήταν στις κερκίδες σίγουρα το εκτίμησαν ότι η ομάδα τους μπήκε αφηνιασμένη για τη νίκη. Εστω και αν σταδιακά άρχισε να χάνει στροφές και μέτρα στο γήπεδο. Στο 6΄ είχε την πρώτη τελική με τον Πνευμονίδη. Στο 10΄ το πέναλτι που κέρδισε ο Ταρέμι από το άτσαλο μαρκάριμα του Σίπσιτς. Στο 12΄ το 1-0. Στο 18΄ το 2-0. Χαίρεται…

Αργησε…

Και ο Αστέρας; Αργησε χαρακτηριστικά σε ματς με λάθος αντίπαλο. Από το 55΄ και πέρα προσπάθησε να επιτεθεί. Και «όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό έχεις λίγες φάσεις και πρέπει να τις εκμεταλλευτείς και να είσαι αρκετά εύστοχος» συμπλήρωσε ο Σάββας Παντελίδης που ακόμη ψάχνει ένα πρώτο καλό αποτέλεσμα φέτος. Ενας βαθμός όλος και όλος στη Super League, ένας και στο Κύπελλο από την ισοπαλία της πρεμιέρας με την Κηφισιά. Μακριά από τις προσδοκίες ενός κλαμπ που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια ακολουθία. Και χθες, μείωσε στις καθυστερήσεις από το σόλο του Εμμανουηλίδη.

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Κακαδιάρης, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο (46′ Μούμο), Αλχο, Γιαμπλόνσκι (46′ Γκονζάλες), Αλμύρας (67′ Αλάγκμπε), Πομόνης, Μπαρτόλο (46′ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου (67′ Τζοακίνι).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάντσα, Καλογερόπουλος (65′ Κοστίνια), Μπρούνο, Γκαρθία (77′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο (65′ Εσε), Καμπελά (65′ Ποντένσε), Γιαζίτσι (77′ Ελ Κααμπί), Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)