Η πρεμιέρα της league phase του Europa League μπαίνει στο δεύτερο μέρος της με εννέα αναμετρήσεις γεμάτες ενδιαφέρον και ιστορικές επιστροφές. Στο Βίλα Παρκ, η Αστον Βίλα υποδέχεται την Μπολόνια σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστή βαρύτητα. Οι «Χωριάτες» επιστρέφουν στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2008/09, έχοντας στο τιμόνι τον Ουνάι Εμερι – τον πολυνίκη προπονητή της διοργάνωσης. Από την άλλη, οι Ιταλοί εξασφάλισαν την παρουσία τους μέσω του Κυπέλλου Ιταλίας και θέλουν να σπάσουν το αρνητικό σερί, καθώς δεν έχουν νίκη επί αγγλικής ομάδας στην Ευρώπη (0-1-3).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η αναμέτρηση Ρέιντζερς – Γκενκ. Οι Σκωτσέζοι μετρούν πέντε συνεχόμενες προκρίσεις στα νοκάουτ της διοργάνωσης και θέλουν να συνεχίσουν την παράδοση. Ο Ράσελ Μάρτιν, στο πρώτο του ευρωπαϊκό τεστ ως προπονητής, θα προσπαθήσει να καθοδηγήσει την ομάδα της Γλασκώβης απέναντι σε μια Γκενκ που απέδειξε την εκρηκτική της δυναμική στα προκριματικά με το εντυπωσιακό 5-1 επί της Λεχ Πόζναν.

Στο πρόγραμμα δεσπόζουν και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις: η Στουτγκάρδη φιλοξενεί τη Θέλτα, η οποία επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά από το 2016/17, όταν είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Η Ζάλτσμπουργκ υποδέχεται την έμπειρη Πόρτο, δύο φορές τροπαιούχο του θεσμού, με τον Σάμου να επιστρέφει απέναντι στην παλιά του ομάδα.

Στην Ολλανδία, η Ουτρέχτη του Μπάρκα, περιμένει τη Λυών, ενώ η Γιουνγκ Μπόις υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Η βραδιά περιλαμβάνει την πρεμιέρα των Γκόου Αχεντ Ιγκλς στον όμιλο, με αντίπαλο την ιστορική Στεάουα (FCSB), αλλά και τις μάχες Λιλ – Μπραν και Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν.