Ερωτηθείς για τα αιτήματα εκταφής θυμάτων των Τεμπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως αυτό το ζήτημα είναι «αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης» κι ότι κακώς ζητείται κυβερνητική παρέμβαση «με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημοκρατία μας».

Πράγματι, εκεί όπου λειτουργούν οι κανόνες του κράτους δικαίου, καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να ανακατεύεται σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Εκεί όπου λειτουργούν οι κανόνες του κράτους δικαίου, υπογραμμίζω. Διότι, εάν οι πολίτες φτάσει να εγκαλούν την κυβέρνηση για δικαστικούς χειρισμούς, το φταίξιμο είναι όλο δικό της.

Σε φετινή έρευνα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, ο Αρειος Πάγος συγκέντρωσε βαθμολογία 5,6/10 (όπου 0 σημαίνει καθόλου ανεξαρτησία). Οσον αφορά την ύπαρξη μηχανισμών για την προστασία της ανεξαρτησίας στον Αρειο Πάγο, 26% των ερωτηθέντων δικαστών απάντησαν θετικά, 39% δεν είναι σίγουροι και 35% απάντησαν αρνητικά. Στο Ευρωβαρόμετρο, το 60% των Ελλήνων απάντησε πως δεν θεωρούν ανεξάρτητο το δικαστικό σώμα.

Παράλληλα, στις εκθέσεις για το κράτος δικαίου επισημαίνεται πάντοτε η ανάγκη της αποσύνδεσης της κυβέρνησης από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση καμάρωνε ότι υιοθέτησε μια μη δεσμευτική ψηφοφορία μεταξύ δικαστών, τα αποτελέσματα της οποίας αγνόησε επιδεικτικά.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός που δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, έστειλε στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, επιστολή στον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, ζητώντας να προτεραιοποιήσει τα Τέμπη και να τα αναθέσει στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο. Τι δουλειά είχε να κάνει υπόδειξη; Η ίδια κυβέρνηση έχει αρμόδιο υπουργό τον κύριο που στις 27 Μαρτίου 2024 είπε στη Βουλή πως «όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπαζώματα, είναι για τα μπάζα». Για τα μπάζα που έχουν ασκηθεί διώξεις στον πρώην περιφερειάρχη, σε έξι υπηρεσιακούς και, με απόφαση της Βουλής, στον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Η ίδια κυβέρνηση, απέρριψε, έτσι, από μόνη της, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ελεγχθούν για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα οι Αυγενάκης και Βορίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, σεβόμενη πολύ τη δικαιοσύνη, αρνείται να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να ενημερώσει για τον λόγο παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Οπως θα έλεγε κι ο εκπρόσωπος, όλα αυτά έχουν πράγματι συμβεί, «με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημοκρατία μας».