Πρέπει να είσαι πολύ άσχετος για να τιμολογείς ένα ολυμπιακό κειμήλιο όπως είναι η δάδα των Αγώνων του 2012. Και είσαι διπλά άσχετος όταν δέχεσαι προσφορά 10.200 ευρώ, ένα ευτελές ποσό για όσα εκπροσωπεί αυτό το σύμβολο.

Στη διάρκεια της τεράστιας καριέρας του ο Πύρρος Δήμας σήκωσε δεκάδες τόνους σίδερου σε προπονήσεις και αγώνες. Παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε να κρατήσει στα χέρια του μια δάδα βάρους μόλις 800 γραμμαρίων και πολλών τόνων ιστορίας.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει όλα τα δίκια με το μέρος της και η ανακοίνωσή της ήταν ένα απλό χάιδεμα στο μάγουλο του Δήμα, προφανώς σεβόμενη τη δική του ιστορία.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα».

Η κίνηση του Δήμα θα ήταν κατανοητή αν βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, όπως έχει συμβεί με πολλούς διάσημους αθλητές στο παρελθόν που αναγκάστηκαν να πουλήσουν την ιστορία τους για να επιβιώσουν. Στην περίπτωσή του κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι το ευτελές ποσό των 10.200 ευρώ το δώρισε στα Χωριά SOS.

Ο μόνος λόγος που μπορεί να προέβη σε αυτή την αψυχολόγητη ενέργεια είναι ο ντόρος. Να σηκώσει σκόνη, να εμφανιστεί ξανά στο προσκήνιο, να φωνάξει «είμαι εδώ», να πλασάρει τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο Δήμας είναι πλέον πολιτικός. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2012 με το ΠΑΣΟΚ ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κόμματος, ενώ το 2024 διεκδίκησε θέση στο Ευρωκοινοβούλιο με τη ΝΔ. Φανταστείτε να κατακτά χρυσό μετάλλιο ως αρσιβαρίστας και στους επόμενους αγώνες να διεκδικεί βάθρο ως παλαιστής. Αλλά στην πολιτική, όπως και στον έρωτα, όλα συγχωρούνται.

Ο Δήμας δικαιολόγησε την παρουσία του στην τηλεοπτική εκπομπή και το ξεπούλημα ενός συμβόλου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 υποστηρίζοντας πως εφάρμοσε στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες. Δηλαδή την έδωσε για καλό σκοπό, για τα παιδιά. Ας δώσει και τα τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια του για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Εκτός κι αν περιμένει να ανέβουν ακόμα περισσότερο η αξία τους για να πιάσει καλύτερη τιμή.