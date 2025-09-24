Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει ο προπονητής; Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο λόγος και όσα (μεταξύ άλλων) ανέφερε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου και ενόψει του ματς με τη Μακάμπι. «Εδώ υπάρχει μια τρέλα στα όρια της… παράνοιας! Είναι μια πίεση που έρχεται από παντού. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση. Πρέπει να ηρεμήσουμε και να δούμε μπροστά».

Τι ήθελε, δηλαδή, να πει ο προπονητής; Πως πιέζεται (και) ο ίδιος; Μα, αυτό φαίνεται από τη συμπεριφορά του και τον τρόπο που αντιδρά. Εχει μπροστά του ο Λουτσέσκου μια δύσκολη και απαιτητική σεζόν που ας ειπωθεί ξανά, ταυτίζεται με τα 100ά γενέθλια του ΠΑΟΚ. Χαμένοι βαθμοί όπως αυτοί που πετάχτηκαν στον Θερμαϊκό και με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, δεν επιτρέπονται. Αλλά ας μην επισημαίνει ο τεχνικός πως «δεν ήξερε και δεν γνώριζε». Δεν έπιασε τώρα το τιμόνι του Δικεφάλου. Ηταν από το 2017 έως το ’19. Και μετά πάλι, από το 2021 και μέχρι τις μέρες μας. Γνωρίζει τα κατατόπια της Τούμπας απέξω και ανακατωτά. Αντιλαμβάνεται προς τα… πού πάει το πράγμα. Εχει κατανοήσει πως οι απαιτήσεις στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλες. Αλλά τα περί «τρέλας» και «παράνοιας» ισχύουν παντού και πάντα – όχι μόνο στους Ασπρόμαυρους.

Οπως και να έχει, το αποψινό ματς με τη Μακάμπι είναι «υψηλού κινδύνου» για μια σειρά από λόγους. Εκτός των γραμμών, το γήπεδο θα είναι οχυρό με δεδομένη τη διάθεση των ιθυνόντων να μη συμβεί το παραμικρό. Και αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ θέλει να περάσει τον… κάβο των κακών εμφανίσεων, να σημειώσει γκολ, να πάρει τους βαθμούς και να ελπίζει πως κάτι καλό μπορεί να πετύχει στην Ευρώπη. Τo Europa League δεν μοιάζει με κάτι το απλό. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό το «εύκολο γκολ» στο ρεπερτόριό του. Ο Γιακουμάκης πέρα από ένα όντως εντυπωσιακό σκοράρισμα με τη Ριέκα, πασχίζει να βρει ρυθμό. Ο Τάισον πόσο να αντέξει στα 37 του χρόνια; Ο δε Τσάλοφ, μπορεί τη δεύτερη χρονιά του στην Ελλάδα να γίνει κάτι πολύ καλύτερο σε σύγκριση με όσα έχουμε δει; Και ο Ντεσπόντοφ παραμένει ένα γοητευτικό μυστήριο όταν τον βλέπεις στο χορτάρι. Ικανός για το πλέον εντυπωσιακό αλλά και το χειρότερο. Οπως ίσως και ο ΠΑΟΚ…