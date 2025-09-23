Σε μια συνέντευξη Τύπου που ξεπέρασε τα όρια της καθιερωμένης προαναγγελίας, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έστειλε ένα σαφές και εμφατικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ενόψει της ευρωπαϊκής πρεμιέρας του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν περιορίστηκε σε αγωνιστικές λεπτομέρειες, αλλά έκανε μια ειδική αναφορά ενάντια στην εξωτερική πίεση, υπερασπιζόμενος την ομάδα του με απόλυτη πίστη και δείχνοντας την αποφασιστικότητα του να διαφυλάξει την ηρεμία και την αυτοπεποίθηση των παικτών του.

Για τα αδύνατα σημεία της Μακάμπι και το πως την έχει αναλύσει: «Είναι μια ποιοτική ομάδα που της αρέσει να παιζει ποδόσφαιρο, μια ομάδα που έχει aggressive στοιχεία στο παιχνίδι της. Στα προκριματικά απέκλεισε την Ντιναμό Κιέβου μια ιστορική ομάδα, αν και ήταν τυχερή στο πρώτο ματς που είχαν παίκτη παραπάνω. Στο πρωτάθλημα τους ειναι πρώτοι με 4/4 και δείχνει ότι ειναι σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να δημιουργήσουν καταστάσεις και να εκμεταλλευτούμε τα αδύνατα τους σημεία. Σε κάθε περίπτωση εδώ που βρίσκεται μέσα από δύσκολα παιχνίδια σημαίνει ότι ειναι ένα σύνολο με καλή νοοτροπία. Πρέπει εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό να τα δώσουμε όλα».

Για το πως θα διαχειριστεί το rotation από εδώ και πέρα και το πόσο πιστεύει ότι το ρόστερ ειναι έτοιμο 100% για αυτή την διαδικασία: «Όσον αφορά το rotation δεν μπορώ να σας πω τι θα γινει σε έναν μήνα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σε ένα διάστημα με πολλά παιχνίδια. Τραυματισμοί, κόπωση, προβλήματα με ιώσεις, επιβαρύνσεις. Πρέπει να βλέπουμε την ποιότητα του αντιπάλου. Όχι τι ποιότητα έχει, αλλά τι είδους ποιότητα έχει για να πάρουμε τις αποφάσεις για την ενδεκάδα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να έχουμε πνευματική φρεσκάδα και με ενέργεια, άρα πρέπει να έχουμε και το απαραίτητο rotation. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γινει τον επόμενο μήνα γιατί δεν ξερω το μέλλον. Θα παίξουν ρόλο οι αντίπαλοι, τα ταξίδια που έχουμε, η κατάσταση των παικτών μας. Αυτό θα πηγαίνει παιχνίδι με παιχνιδι και μετά το τέλος τους.

Αισθάνομαι ότι το rotation ειναι απαραίτητο για ομάδες όπως εμείς που είμαστε σε τρεις διοργανώσεις. Πρέπει να καταλάβεις το πότε ο παίκτης ειναι έτοιμος να μπει και πότε να μην μπει, το θέμα ειναι οι απαντήσεις που δίνουν οι παίκτες. Αν είναι καλή η απάντηση μπορεί να πάρει μέρος στο rotation, αν όχι τότε πρέπει να σκεφτούμε άλλα πράγματα.

Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην ομάδα, είμαι από τους λίγους που πρέπει να έχω την ισορροπία στο μέγιστο επίπεδο. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι όπως ξέρετε. Ελπίζω να δω το γκρουπ των παικτών να δουλεύει σωστά όπως κάνει από την αρχή της σεζόν και να βελτιώνονται στον αγωνιστικό χώρο. Η εξέλιξη ειναι αυτή που ήλπιζα να δω και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η ομάδα ακόμα περισσότερο. Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς και να ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει το κομμάτι του rotation».

Για το αν το θέμα του εύκολου γκολ είναι και θέμα τύχης: «Θα μπορούσε να ειναι και η έλλειψη τύχης. Η τύχη ειναι μέρος του ποδοσφαίρου. Κερδίσαμε την ΑΕΚ πέρσι στο τελευταίο ματς της σεζόν με 1-0, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τον Καμαρά στο τέλος και σκοράραμε στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους με ένα φανταστικό γκολ του Μιχαηλίδη και στο τέλος είπαμε ότι κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Αυτό ειναι το ποδόσφαιρο.

Ειλικρινά το παιχνίδι που έκανε η ομάδα με τον Παναιτωλικό ήταν κορυφαίο! Σε επίπεδο πρέσινγκ, δημιουργίας, κινήσεων στον χώρο και κάλυψης. Είχαμε πέντε πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουμε, ενώ σε νορμάλ παιχνίδια κάνεις τρεις μεγάλες φάσεις πετυχαίνεις δυο και λες ότι τα πήγαμε καλά. Αν είχαμε το γκολ θα είχαμε κρατήσει όλοι αυτό το ματς ως κορυφαίοι.