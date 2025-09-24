Η επόμενη αναμέτρηση στον αγώνα για το βραβείο Μπούκερ τοποθετείται πλέον στις 10 Νοεμβρίου, όταν θα ακουστεί το όνομα ενός από τους έξι φιναλίστ στην τελετή που πραγματοποιείται στο Old Billingsgate του Λονδίνου. Μαζί με την ευκαιρία για αναγνώριση από ένα ευρύτερο κοινό θα φεύγει εκείνη τη βραδιά με 50.000 στερλίνες, ποσό που αντιστοιχεί στο χρηματικό έπαθλο. Αντιθέτως, ο κάθε και η κάθε συγγραφέας, το όνομα των οποίων ακούστηκε κατά τη χθεσινή ανακοίνωση της βραχείας λίστας, παίρνουν θέση μάχης με 2.500 στερλίνες έκαστος/η.

Τιμής ένεκεν ξεκινάμε με την Ινδή Κίραν Ντεσάι, η οποία έχει βραβευτεί ήδη μία φορά με το Μπούκερ: το 2006 για την «Κληρονομιά της απώλειας» (εκδ. Μίνωας, μτφ. Αλέξης Καλοφωλιάς). Αυτή τη φορά το μυθιστόρημά της – 700 σελίδων – τιτλοφορείται «Η μοναξιά της Σόνια και του Σάνι» (εκδ. Hamish Hamilton) και εξελίσσεται με επίκεντρο τη διαδρομή των δύο νέων του τίτλου ανάμεσα στους περιορισμούς της φυλής, της γλώσσας και της οικογένειας.

Στη «Σάρκα» του Ουγγροβρετανού Ντέιβιντ Σάλεϊ (εκδ. Scribner), ο οποίος είχε φτάσει στη βραχεία λίστα και το 2016 («All that man is»), παρακολουθούμε την πορεία προς την ενηλικίωση του 15χρονου Ιστβαν που ζει αρχικά στη Βουδαπέστη, απομονωμένος από τη γειτονιά και την κοινωνία. Αργότερα θα βρεθεί να κάνει παρέα στους υπερπλούσιους του Λονδίνου.

Επίσης φιναλίστ στη βραχεία λίστα ήταν στο παρελθόν ο Αντριου Μίλερ. Από το μακρινό 2001 και το «Oxygen» τον συναντάμε φέτος με το «The land in winter» («Η χώρα τον χειμώνα») των εκδ. Sceptre, όπου διασταυρώνονται οι προσωπικές διαδρομές, τα όνειρα και η καθημερινόητα δύο ζευγαριών στο Γουέστ Κάουντρι της Αγγλίας το 1962.

Ντεμπούτα στα Μπούκερ

Τα άλλα τρία βιβλία που συμπληρώνουν τη μικρή λίστα των υποψηφιοτήτων αποτελούν και ντεμπούτο σε αυτή για τους συγγραφείς τους. Tο «Flashlight» (εκδ. Jonathan Cape) της Αμερικανίδας Σούζαν Κόι ξεκινά με τη 10χρονη Λουίζα, η οποία περπατάει σε μια παραθαλάσσια γιαπωνέζικη πόλη μαζί με τον πατέρα της, τον κορεάτη εμιγκρέ Σερκ. Οταν το κορίτσι ξυπνάει λίγες ώρες αργότερα, ο πατέρας του είναι εξαφανισμένος με την υπόνοια του πνιγμού. Αυτή η σκέψη θα στοιχειώνει την ίδια και την αμερικανίδα μητέρα της καθώς επιστρέφουν στις ΗΠΑ. Στην «Ακρόαση» (Audition, εκδ. Fern Press) της επίσης Αμερικανίδας Κέιτι Κιταμούρα δύο άνθρωποι συναντιούνται για μεσημεριανό γεύμα στο Μανχάταν: εκείνη είναι αναγνωρισμένη ηθοποιός και κάνει διάλειμμα από τις πρόβες ενόψει της πρεμιέρας. Εκείνος ένας γοητευτικός νεαρός που θα μπορούσε να είναι και γιος της, όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα thebookerprizes.com. Μένει ακόμη ο Βρετανοαμερικανός Μπεν Μάρκοβιτς, ο οποίος εκτός άλλων υπήρξε και επαγγελματίας μπασκετμπολίστας στο Λάντσχουτ της Γερμανίας, έχοντας γράψει ήδη 12 μυθιστορήματα – ανάμεσά τους μία τριλογία με ήρωα τον λόρδο Μπάιρον. Στη λίστα εισέρχεται με το «The rest of our lives» (εκδ. Faber), όπου ο Τομ Λέιγουορντ θυμάται τη ζωή του ύστερα από τον χωρισμό με τη γυναίκα του όταν η κόρη τους έγινε 18 ετών. Παράλληλα προσπαθεί να ξεχάσει τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούν σε ένα road trip προς τον τάφο του πατέρα του στην Καλιφόρνια.

Η «παλαίμαχος» Ντεσάι

Μια ξεχωριστή σημείωση για την «παλαίμαχο» του θεσμού: εάν βραβευτεί η Ντεσάι, η Ινδία θα έχει πετύχει μια δεύτερη νίκη μέσα στο 2025, καθώς το Διεθνές Μπούκερ απονεμήθηκε ήδη στην Μπανού Μάστακ και τη μεταφράστριά της Ντίπα Μπαστί για τη συλλογή διηγημάτων «Heart lamp». Θα είναι επίσης η πέμπτη κατά χρονική σειρά συγγραφέας που κερδίζει δύο Μπούκερ στην καριέρα της ύστερα από τους Μάργκαρετ Ατγουντ, Πίτερ Κάρεϊ, Τζ. Μ. Κουτσί και Χίλαρι Μαντέλ.

Η φετινή επιλογή έγινε από συνολικά 153 προτάσεις βιβλίων που, σύμφωνα με τον κανονισμό του βραβείου, γράφτηκαν στην αγγλική γλώσσα και εκδόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και/ή στην Ιρλανδία μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2024 και 30ής Σεπτεμβρίου 2025.