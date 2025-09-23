Οπως είναι αναμενόμενο τον Νετανιάχου ανησυχούν οι όλο και περισσότερες χώρες που αναγνωρίζουν τη «φριπαλεστάιν». Συμβολικά βέβαια, μην έχουμε και τίποτα μπλεξίματα.

Υποθέτω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία ταρακουνήθηκαν από την προειδοποίηση Φάμελλου πως «η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες» διότι διαφορετικά «θα θεωρηθεί συνένοχη» (δηλώσεις 21/9).

Ποιες πρωτοβουλίες; Δεν γνωρίζω, υποθέτω ούτε ο Φάμελλος. Αλλά αν η Ελλάδα αναλάβει τις πρωτοβουλίες που δεν ξέρουμε, θα κλάψουν μανούλες.

Κι αν μάλιστα μπει στο παιχνίδι των πρωτοβουλιών η Ελλάδα, τότε τι να σου πουν η Αυστραλία και ο Καναδάς; Εκεί να δεις οι μανούλες.

Μια καλή πρωτοβουλία θα ήταν ίσως να κάνουμε κάτι με τη «φλοτίλα».

Απέπλευσε στις 30 Αυγούστου από τη Βαρκελώνη και στις 22 Σεπτεμβρίου θαλασσοπνίγεται ακόμη κάπου ανοιχτά της Μάλτας. Νομίζω πως κολυμπώντας πιο γρήγορα θα πήγαιναν.

Μια άλλη πρωτοβουλία είναι να φτιάξουμε κόμμα.

Αν δώσω βάση στην «πολιτική κουζίνα» (που λέει κι ο Μητσοτάκης) δεν ετοιμάζεται μόνο ένα, ούτε δυο, αλλά τρία κόμματα.

Το κόμμα Σαμαρά, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Μάνας Τεμπών. Προσδιορίζω «Τεμπών» διότι έχουμε και το «Μάννα» που είναι ωραιότατο ξενοδοχείο στην Ορεινή Αρκαδία και το οποίο (όπως πληροφορήθηκα με ρεπορτάζ που έκανα αυτοπροσώπως στη ρεσεψιόν) ουδεμία πρόθεση έχει να αναμειχθεί στην πολιτική.

Κι όχι μόνο θα φτιάξουμε τρία νέα κόμματα αλλά μετά τις εκλογές (λέει) θα ψάχνουμε και κάποιον για πρωθυπουργό που δεν θα είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος.

Μύλος!

Διότι άντε και βρήκαμε τρία νέα κόμματα, άντε και τα ψηφίσαμε, πού θα βρούμε έναν πρωθυπουργό που δεν θα τον έχουμε ψηφίσει κι ούτε θα έχει φτιάξει κόμμα;

Αυτά υποθέτω βλέπει και το ξενοδοχείο και δεν θέλει να μπλέξει με την πολιτική.

Διότι τα ξενοδοχεία είναι σοβαρή δουλειά. Παίρνεις, κλείνεις δωμάτιο. Αλλά όταν πας στο δωμάτιο δεν σου φέρνουν μέσα κι άλλον ένα με τη δικαιολογία ότι θέλει να γίνει πρωθυπουργός.

Η τελευταία πρωτοβουλία που μπορώ να φανταστώ είναι πάνω από κόμματα και πρωθυπουργούς.

Προκύπτει από την είδηση ότι χώρισε η Μόνικα Μπελούτσι και κυκλοφορεί χωρισμένη κι ελεύθερη.

Δεν θέλω να βάλω ιδέες σε σκοτεινά μυαλά αλλά έως τώρα η Μόνικα δεν έχει εκφράσει πρόθεση να φτιάξει κόμμα, το οποίο ασφαλώς όλοι ομόθυμα θα στηρίζαμε.

Απλώς σημειώνω πώς τα φέρνει «η ετερογονία των σκοπών» που έλεγε κι ο αείμνηστος Ηλίας Ηλιού.

Ξεκινήσαμε με τη φλοτίλα για «φριπαλεστάιν» και καταλήξαμε στη «φριΜόνικα». Και χωρίς κόμμα ή πρωθυπουργό.