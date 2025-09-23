Ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, ζητώντας να μάθει γιατί η κυβέρνηση «υιοθετεί τις κοστολογημένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και τους υψηλούς έμμεσους φόρους;» και γιατί δεν φορολογεί τα υπερκέρδη τραπεζών, διυλιστηρίων και εταιρειών ενέργειας. Προφανώς, γνωρίζει εκ των προτέρων τις απαντήσεις, αφού οι κυβερνητικοί τις λένε ξανά και ξανά. Το θέμα του είναι να κερδίσει τη δημοσιότητα μιας man to man αντιπαράθεσης.

Περιπολίες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε πως σε ενάμιση μήνα ένα ειδικό σώμα αστυνομικών, το οποίο θα υπάγεται στο ελληνικό FBI, θα εγκατασταθεί μέσα σε καταυλισμούς Ρομά και θα περιπολεί καθημερινά. Σκοπός του; «Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για εμένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος», όπως ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το παραθέτω ως μια ακόμη επιβεβαίωση όσων υποστηρίζουν ότι οι πασοκογενείς της κυβέρνησης είναι εκείνοι που παίρνουν στα σοβαρά τους μπλε φακέλους.

Συμφωνίες

Στόχος της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα με τον καθ’ ύλην αρμόδιο για την υλοποίησή της, είναι να συνδεθεί η νόμιμη μετανάστευση με τη διαχείριση της παράνομης μέσω διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Δηλαδή ο Θάνος Πλεύρης πιστεύει ότι θα πείσει μια σειρά από κράτη να υπογράψουν πως για κάθε νόμιμο εποχικό εργαζόμενο που εισέρχεται στην Ελλάδα αντίστοιχος αριθμός παράνομων μεταναστών της ίδιας εθνικότητας θα επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής. Ναι, κι επειδή έχει και διαπραγματευτικό ταλέντο, θα καταφέρει οι νόμιμοι να δουλεύουν με το μισό μεροκάματο.

Μίσος

«Ο Τσάρλι δεν έτρεφε μίσος για τους αντιπάλους του. Πάντα ήθελε το καλύτερο για αυτούς. Εκεί, βέβαια, διαφωνούσα μαζί του. Εγώ μισώ τους αντιπάλους μου και δεν τους εύχομαι το καλύτερο» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Κερκ. Η μισή Αμερική το έχει καταλάβει αυτό από την προηγούμενη θητεία του. Η άλλη μισή νομίζει ότι δεν θα βρεθεί ποτέ στη θέση εκείνου που προκαλεί στον πρόεδρο το συγκεκριμένο συναίσθημα. Είναι ευκολότερο να λες ψέματα στον εαυτό σου, άλλωστε.