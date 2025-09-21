Στα ημερολόγια του νυν και των δύο γαλάζιων πρώην πρωθυπουργών είναι κυκλωμένη η ίδια ημερομηνία – η 8η Οκτωβρίου. Μαζί και ο ίδιος προορισμός – η ιστορικής σημασίας για τη ΝΔ οδός Ρηγίλλης. Εκεί όπου στα περσινά γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης με ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν παρευρέθηκαν ούτε ο Κώστας Καραμανλής ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας έτσι δυσαρέσκεια για πρωθυπουργικούς χειρισμούς, αναμένεται φέτος η συνύπαρξη των τριών. Όλοι τους, σίγουρα ο Μητσοτάκης και ο Καραμανλής και εκτός απροόπτου ο Σαμαράς, προτίθενται να βρεθούν απέναντι από τα ιστορικά γραφεία της ΝΔ, στο Ωδείο Αθηνών, για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Μπορεί η εκδήλωση να είναι ουδέτερη, με τον οικοδεσπότη να επιδιώκει και έναν διακομματικό χαρακτήρα, ετοιμάζοντας σχετικές προσκλήσεις, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι που εντείνουν το πολιτικό ενδιαφέρον της ως προς τις ισορροπίες στην παραδοσιακή Κεντροδεξιά.

Τα σινιάλα του 2024 και του 2025

Διότι, πρώτον, έχει περάσει ακριβώς ένας χρόνος από τότε που υπήρξε ραντεβού για τρεις και μετρήθηκε η γαλάζια θερμοκρασία, αναδιαμορφώνοντας το τοπίο της επόμενης ημέρας στη ΝΔ: τελευταία φορά που Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς συνυπήρξαν στον ίδιο χώρο, στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στα ορεινά της Φιλοθέης, ήταν τον Οκτώβριο του 2024, όταν η προσέγγιση νυν – πρώην έμεινε μόνο στη χωροταξία εκείνης της βραδιάς (στην πρώτη σειρά θέσεων της αίθουσας), χωρίς στη συνέχεια να έρθουν πραγματικά κοντά. Δεύτερον, και σε εκείνη την περίοδο ο νυν έστρεφε την προσοχή στα ρήγματα στη σχέση του με τους πρώην, έχοντας ανάγκη από τη βαλβίδα αποσυμπίεσης στη νεοδημοκρατική χύτρα, η οποία έβραζε και δεν άργησε να σκάσει λίγο μετά, αφενός με τη διαγραφή Σαμαρά από τις τάξεις της ΝΔ, αφετέρου με διαδοχικές, κοινές και όχι ανώδυνες για την κυβερνητική πλειοψηφία εμφανίσεις του με τον Καραμανλή.

Τότε ο Μητσοτάκης είχε επιχειρήσει σήματα προσέγγισης, ιδίως προς την πλευρά του Μακεδόνα, ενώ σήμερα για τον Πρωθυπουργό η επιχείρηση «8 Οκτωβρίου» εντάσσεται στα νέα ανοίγματα – υπό όρους – του Μαξίμου και προς τους δύο. Με δεδομένες τις τεταμένες σχέσεις (τις αποστάσεις και διαφωνίες με τον Μακεδόνα και το χάσμα με τον Μεσσήνιο) αλλά και το ότι η ΝΔ ψάχνει τη μέγιστη δυνατή επανασυσπείρωση της, ο Μητσοτάκης προσπάθησε να εκπέμψει σήματα ηπιότητας από το Βελλίδειο: παραδέχτηκε διαφωνίες με τους προκατόχους του στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά στάθηκε στη «μεγάλη εικόνα» για τη ΝΔ ως μια παράταξη «ενωμένη» και ως τη «μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα». Και με «πολύ νωπή» την τραγική απώλεια της κόρης του Σαμαρά αρνήθηκε να τοποθετηθεί «πολιτικά».

Εισηγήσεις στο παρασκήνιο

Λόγω όσων λέγονται στο παρασκήνιο και στις τρεις πλευρές, η αναμενόμενη συνύπαρξή τους σε λίγες εβδομάδες αποκτά επιπλέον βάρος ως προς την προοπτική να ανατρέψει – θετικά – τη σημερινή συνθήκη, κάτι που εκτιμάται ως απίθανο, ή να την επιδεινώσει. Πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να ξανασηκώσει ο ίδιος τους τόνους, αντίθετα πιστεύει ότι έδειξε διάθεση να τους ρίξει και… περιμένει από τους προκατόχους του που έχουν επιλέξει να μη σχολιάσουν ακόμα το παραμικρό. Αυτό απελευθερώνει τελευταία τις εισηγήσεις βουλευτών του να «επαναπροσεγγίσει» πιο έντονα και να «επανασυνεννοηθεί» με Καραμανλή και Σαμαρά. Στις 8 Οκτωβρίου αναμένεται το πρώτο κρας τεστ στο αν θα μπορούσε να καλυφθεί εν μέρει ή, όπως όλα δείχνουν, προσώρας να μείνει αγεφύρωτο το χάσμα του νυν με τους προκατόχους του, ενώ το κλίμα θα δώσουν πλήρως οι επόμενες δημόσιες παρεμβάσεις.