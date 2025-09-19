Από το βράδυ της Τετάρτης προφανώς στο επίκεντρο κάθε ποδοσφαιρικής συζήτησης. Οχι το «πώς», αλλά το «γιατί» της λευκής πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League. Αυτού του 0-0 κόντρα στην Πάφο των – για εβδομήντα ολόκληρα λεπτά – δέκα ποδοσφαιριστών, που καταγράφηκε ως χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αναμενόμενο αν σκεφτεί κανείς το ενδιαφέρον και τις προσδοκίες. Οχι απαραίτητα και παραγωγικό όμως. Διότι όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η αλήθεια από ένα σημείο και έπειτα χάνεται… στη μετάφραση.

Και για να σας προλάβουμε: Δεδομένα δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στο τέταρτο επίσημο ματς της σεζόν. Και οι αρρυθμίες του Σεπτέμβρη – που εμφανίστηκαν με τον ίδιο τρόπο και πέρσι – είναι λογικό να προκαλούν μπελάδες σε παρτίδες που χαρακτηρίζονται από το «πρέπει». Οι νταμπλούχοι όμως δεν πλήρωσαν την «εποχή». Ούτε το γεγονός ότι προχθές βρέθηκαν ας πούμε για πρώτη φορά μαζί στον ίδιο αγωνιστικό χώρο για ένα ημίχρονο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Μεχντί Ταρέμι σε 4-4-2 κ.λπ. Δεν νίκησαν γιατί δεν σκόραραν σε 17 τελικές προσπάθειες, 75 καταγεγραμμένες επιθέσεις, 1,52X goals, 64% κατοχή μπάλας και σχεδόν 500 εύστοχες πάσες.

Πάσα και… διακοπή

Και δεν σκόραραν για δύο λόγους. Γιατί σε πέντε φάσεις από το 68′ ως το φινάλε δεν επένδυσαν σε αυτό που προπονητές περιγράφουν κωδικοποιημένα ως «έξτρα πάσα». Και γιατί ο κατά τα άλλα πολύς Ιστβαν Κόβατς, ο διαιτητής του περσινού τελικού του Champions League, έδωσε το δικαίωμα στην Πάφο να επιβάλλει μια παρωδία «ντυμένη» με τον μανδύα του ηρωισμού. Συνεχείς διακοπές. Αμέτρητες καθυστερήσεις. Ποδοσφαιριστές να ξαπλώνουν στο χορτάρι σε κάθε ευκαιρία και να κρατούν το κεφάλι τους για να προκαλέσουν την είσοδο του ιατρικού τιμ. Λες και δεν ήταν Champions League αλλά… τοπικό!

Για να γίνει αντιληπτό; Από τα 90’+4’+6‘ που θεωρητικά παίχτηκαν, με τις καθυστερήσεις στα δύο ημίχρονα η Opta μέτρησε καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου 51 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Δύο ώρες μετά στο Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης ο καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου ήταν 61:57. Δηλαδή δέκα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα περισσότερο ποδόσφαιρο. Εξωφρενική διαφορά. Και η Πάφος που από το 26΄ έχασε τον Μπρούνο, προφανώς είχε δικαίωμα να κάνει τις επιλογές της. Να παρκάρει το πούλμαν της και να επιδιώξει να μην υπάρχει ποδόσφαιρο. Ο ρουμάνος διαιτητής όμως δεν γίνεται να της έδωσε το δικαίωμα να χαλάσει το παιχνίδι. Μια-δύο κίτρινες κάρτες του 40χρονου θα είχαν κρατήσει το ματς.

Μια κίτρινη σε όλο το ματς

Πέραν της σωστής αποβολής του Μπρούνο με δύο κίτρινες για τα σκληρά χτυπήματα σε Ποντένσε (15΄) και Πιρόλα (25΄) ο Κόβατς είδε όλη και όλη μια κίτρινη σε παίκτη της Πάφου. Στον Λάνγκα που ήρθε από το πάγκο και κιτρινίστηκε στο 88΄ για φάουλ στον Πνευμονίδη. Δεν υπήρξε ούτε σύσταση για τις αμέτρητες καθυστερήσεις του πορτιέρο Νεόφυτου Μιχαήλ, τους θεατρινισμούς του Τζάτζα κ.λπ. Την ίδια στιγμή «τσιμπώντας» σε όλες τις διακοπές, διέλυσε κάθε έννοια ρυθμού κάνοντας έξαλλο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπροστά από τον πάγκο του. Καταγράφηκε από την τηλεοπτική μετάδοση ο εκνευρισμός του Βάσκου για τη συμπεριφορά του διαιτητή.

Πέντε φορές (δεν) έγινε

Είπαμε βεβαίως οι λόγοι της λευκής ισοπαλίας ήταν δύο. Οχι μόνο το low block και οι καθυστερήσεις της Πάφου υπό την ανοχή του διαιτητή. Ηταν και πέντε ευκαιρίες που οι Ερυθρόλευκοι είχαν μια έξτρα πάσα να δώσουν και δεν το έκαναν, εκτελώντας με λιγότερες πιθανότητες. Στο 68΄ ο Ποντένσε σολάρει και σουτάρει άστοχα, καθώς δεν βλέπει στο πέναλτι τους οπλισμένους Ταρέμι και Ελ Κααμπί που του προσφέρουν την άνεση μιας καθαρής πάσας. Στο 76′ ο Ορτέγκα παίρνοντας το ριμπάουντ στο δεύτερο δοκάρι και αστοχεί απελπιστικά ενώ ο Ταρέμι του προσφέρει μια πάσα στη μικρή περιοχή. Στο 83΄ από γέμισμα του Ποντένσε ο Ελ Κααμπί είναι μακριά από την εστία, δεν παίζει με τον Ταρέμι αλλά εκτελεί μια κεφαλιά που με το ζόρι έφτασε στα χέρια του Μιχαήλ. Στο 91΄ ο Ιρανός δέχεται την πάσα του Ορτέγκα και σουτάρει στα σώματα γιατί δεν βλέπει ότι δεξιά είναι φάτσα με τα δίχτυα ο Ελ Κααμπί, δίχως αμυντικό. Και στο 90’+4 ξανά ο Ταρέμι έκανε ό,τι στο 83΄ ο Ελ Κααμπί.

Το είπε και ο Μεντιλίμπαρ

«Πρέπει να έχουμε καλύτερες αποφάσεις στην τελική προσπάθεια. Δεν πρέπει να σπαταλάμε τις καλές στιγμές μας» διαμαρτυρήθηκε χθες ο Μεντιλίμπαρ μιλώντας στους ποδοσφαιριστές του.

«Πρέπει να παίρνουμε αυτά τα παιχνίδια αν θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, όπου παίζουν οι καλύτερες ομάδες. Δεν κινδυνεύσαμε, αλλά επιθετικά δεν κάναμε αυτά που έπρεπε. Κάναμε πολλές σέντρες, αλλά δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις» συμπλήρωσε. Και πέρασε στο ντέρμπι που έρχεται την Κυριακή, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό: «Αυτό τελείωσε. Πρέπει να συνεχίσουμε. Εχουμε μπροστά μας το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και μια περίοδο με πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την Κυριακή».

Σημειωτέον; Ετοιμάζει αλλαγές ο Βάσκος στη Λεωφόρο. Με πρώτη αυτή του Ρεμί Καμπελά που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Ενδεχομένως και με τον Λορένζο Σιπιόνι. Περισσότερα όμως για τις επιλογές του στη σημερινή προπόνηση.