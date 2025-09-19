Ο Παναθηναϊκός έχει το πληρέστερο ρόστερ στην ιστορία του και η άνετη (στο δεύτερο ημίχρονο) νίκη του επί της Παρτίζαν στη Μελβούρνη με 91-82 με μισή ομάδα δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες του Τριφυλλιού ενόψει της νέας χρονιάς.

Στην John Cain Arena της Μελβούρνης – το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο του Australian Open – για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει μια προπόνηση με όλο το ρόστερ, παρότι οι διεθνείς και ο κόουτς Αταμάν έφτασαν στην Αυστραλία στο…. παρά πέντε από το Ευρωμπάσκετ και με τους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς να βρίσκονται εκτός, όπως και ο Τσεντί Οσμάν (ενώ δεν έπαιξε και ο Σλούκας) αποζημίωσε και με το παραπάνω τους φίλους του στην Αυστραλία.

Με κορυφαίο τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που δεν είχε βασικό ρόλο στην Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ και είχε μικρότερη καταπόνηση και θετικότατο τον Κέντρικ Ναν, οι Πράσινοι άρχισαν νικηφόρα το ιστορικό τουρνουά που έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου.

Ο διεθνής τούρκος σέντερ πέτυχε double-double με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, ενώ ακόμα είχε 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, αλλά και 5 λάθη.

Ο αμερικανός γκαρντ πρόσθεσε 21 πόντους (2/6 τρίποντα) και 8 ασίστ με κερασάκι στην τούρτα ένα εκπληκτικό κάρφωμα. Καλός και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 10 πόντους (2/8 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα τον οποίο αποθέωσε ο Αταμάν μαζί με τον Τολιόπουλο:

«Είχαμε μόνο δύο νέους παίκτες, τον Ρογκαβόπουλο και τον Τολιόπουλο. Είναι και οι δύο πολύ έξυπνοι, γι’ αυτό τους πήραμε. Κατάλαβαν αμέσως τι θέλουμε από εκείνους» είπε ο τούρκος τεχνικός.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Πράσινους αυτή με τους Αδελαΐδα 36ερς την Κυριακή (12:00 – ΕΡΤ2) στο Σίδνεϊ.

Στον Ολυμπιακό οι διεθνείς έδωσαν το παρών στην προπόνηση της ομάδας και πήγαν φορώντας στον λαιμό τους το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ. Απόψε οι Ερυθρόλευκοι παίζουν με την Αρμάνι στην Κρήτη (20.30 – Cosmote) ενώ νωρίτερα έχουμε τον αγώνα Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας με τους δύο νικητές να παίζουν στον τελικό της Κυριακής (20.30) του τουρνουά του Ηρακλείου.

Ο ΠΑΟΚ του Γιούρι Ζντοβτς ξεκινά απόψε (21.00 – Cosmotesports) το ευρωπαϊκό ταξίδι του από το Σαμόκοβ της Βουλγαρίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντέρμπι από το Μαυροβούνιο στα προκριματικά του Basketball Champions League.

Αν προκριθεί θα παίξει μεθαύριο (16.30) με τον νικητή του ζευγαριού Μπούρσασπορ – Μπράουνσβαϊγκ.

Σε τουρνουά στην Αγκυρα της Τουρκίας το Μαρούσι έχασε στο τέλος από την Τουρκ Τέλεκομ με 86-82 και θα παίξει για την 3η θέση.