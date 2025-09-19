Οι πολύμηνες καθυστερήσεις στην αποζημίωση γιατρών και νοσηλευτών είναι η βασική αιτία που το φιλόδοξο σχέδιο των απογευματινών χειρουργείων, το οποίο, σημειωτέον, υιοθετήθηκε αφενός για να αποσυμφορήσει τις λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία και αφετέρου για να αυξήσει το εισόδημα των εργαζομένων στο ΕΣΥ, κινδυνεύει να… εκτροχιαστεί. Ηδη, στο Αττικόν οι επεμβάσεις στην απογευματινή ζώνη έχουν σταματήσει, ενώ οι θερινές άδειες και η δυσφορία του υγειονομικού προσωπικού έχουν προκαλέσει αρρυθμίες και σε άλλα νοσοκομεία.

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής εκτιμάται πως είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Αναλυτικότερα και όπως καταγγέλλουν οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό που συμμετείχαν στον θεσμό, είναι απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο του 2024. Και προσθέτουν πως από τον περασμένο Μάιο η μεταρρύθμιση έχει ατονήσει πλήρως. «Αποδείχτηκε περίτρανα ότι το συγκεκριμένο μέτρο – που στο Αττικόν έχει σταματήσει εδώ και τέσσερις μήνες – ούτε τις λίστες αναμονής μείωσε (1.500 ασθενείς περιμένουν στο Αττικόν για να χειρουργηθούν) ούτε τις απολαβές του λεηλατημένου εισοδήματός μας αναπλήρωσε», προσθέτουν με νόημα.

Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με τα όσα σημειώνουν στα «ΝΕΑ» χειρουργοί και νοσηλευτές, η κατάσταση είναι η ίδια και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Γ. Γεννηματάς το προσωπικό παραμένει απλήρωτο από τον περασμένο Απρίλιο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της διοίκησης να επιταχύνει τις διαδικασίες. Μάλιστα, το εγχείρημα δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο το αναιμικό ενδιαφέρον των νοσηλευτών, οι οποίοι δεν βρίσκουν δελεαστική την «απογευματινή» αμοιβή τους, που περιορίζεται σε μόλις 15 ευρώ την ώρα (μεικτά). Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πως σε μία από τις τρεις Χειρουργικές Κλινικές μόλις 4 από τους συνολικά 25 νοσηλευτές εκδηλώνουν διάθεση συμμετοχής.

Στον Ευαγγελισμό πάλι, όπου την εβδομάδα υποβάλλονται σε απογευματινά χειρουργεία έως και οκτώ περιστατικά, το προσωπικό είναι επίσης απλήρωτο από τον περασμένο Φεβρουάριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπενθυμίζεται, δε, πως οι πρώτες… δυσλειτουργίες είχαν ήδη εκδηλωθεί πριν από το καλοκαίρι, όταν και έγινε γνωστό πως και στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης γιατροί, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς μετρούσαν τότε πέντε μήνες απλήρωτοι.

Γραφειοκρατική εμπλοκή

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΣΥ, η εμπλοκή που έχει προκύψει είναι γραφειοκρατική: η εκκαθάριση των ποσών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) καθυστερεί, καθώς προηγείται λεπτομερής έλεγχος όλων των χειρουργείων. Το γεγονός, όμως, αυτό αποθαρρύνει το προσωπικό και υπονομεύει τη συμμετοχή του στα απογευματινά χειρουργεία. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων (χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης) ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να κάνει τότε λόγο για ένα αποφασιστικό βήμα που θα μείωνε τις λίστες, δεδομένου ότι τα στοιχεία έδειχναν πως υπήρχαν ασθενείς που περίμεναν έως και τρία χρόνια. Είναι αξιοσημείωτο ότι είχαν προηγηθεί περίπου οκτώ μήνες όπου τα απογευματινά χειρουργεία εκτελούνταν επί πληρωμή και είχαν εξυπηρετηθεί περί τους 6.000 ασθενείς.

Στόχος, σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινώσει οι τεχνοκράτες στην οδό Αριστοτέλους, είναι έως το τέλος του έτους να έχουν υποβληθεί σε επέμβαση συνολικά 37.000 περιστατικά που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για περισσότερους από 4 μήνες, με προτεραιότητα σε εκείνους που περιμένουν 12 μήνες και πλέον. Εν τω μεταξύ, στάση εργασίας έχουν προγραμματίσει για την επόμενη Τρίτη οι τραυματιοφορείς, διαμαρτυρόμενοι για τους χαμηλούς μισθούς (684 ευρώ είναι οι μηνιαίες απολαβές ενός πρωτοδιοριζόμενου) και το «βαρύ» καθηκοντολόγιό τους. Το αποτέλεσμα είναι να καταγράφονται μαζικές παραιτήσεις και απροθυμία συμμετοχής σε νέες προκηρύξεις, την ώρα που οι ελλείψεις οδηγούν σε επιπλέον ταλαιπωρία τους ασθενείς που προσέρχονται στις εφημερίες του ΕΣΥ.