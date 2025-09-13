Για κύμα μαζικής φυγής των υγειονομικών από το σύστημα δημόσιας υγείας έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως ανέφερε ο κος Γιαννάκος, οι υγειονομικοί αποχωρούν από το ΕΣΥ γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι δυσμενείς και οι μισθοί πενιχροί, με τους γιατρούς να επιλέγουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό.

Όσον αφορά τα περιφερειακά νοσοκομεία, ιδιαίτερα στα νησιά, τονίζεται πως δεν υπάρχει το κίνητρο για τους γιατρούς. Όπως είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, οι ντόπιοι προτιμούν να εργαστούν στον τουρισμό, καθώς τα χρήματα είναι πολλά περισσότερα.

«Ιδίως σε νησιά απομακρυσμένα και σε μέρη που δεν υπάρχει προσέλευση, να υπάρχει εκ περιτροπής επίσκεψη μία εβδομάδα τον χρόνο πχ, ενός γιατρού κάποιας ειδικότητας που χρειάζεται ώστε να καλύπτει το κενό με κάποιο οικονομικό όφελος. Τέτοιες λύσεις θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά», είπε.

Όπως τονίζουν, οι υψηλότεροι μισθοί και η εύρεση στέγης θα ήταν τα κίνητρα που θα προσέλκυαν τους υγειονομικούς.