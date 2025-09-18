Πολύς λόγος γίνεται κατά καιρούς για το ποιος θα μπορούσε να ενώσει την αντιπολίτευση. Το πρόσωπο που φαίνεται να τα καταφέρνει κατοικοεδρεύει στο… Μαξίμου. Στον Γιώργο Μυλωνάκη αναφέρομαι, για τον οποίο σύσσωμη η αντιπολίτευση συμφωνεί ότι «υπάρχει θέμα», σε ό,τι αφορά τον ρόλο που είχε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την κάλυψη που του πρόσφερε xθες (στον Αnt1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για «παντελώς ανυπόστατα» ερωτήματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, αλλά και το Κίνημα Δημοκρατίας τον έχουν βάλει στο στόχαστρο με δηλώσεις, και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, στις οποίες κάνουν λόγο ακόμη και για ευθύνες για τις οποίες πρέπει να επιληφθεί η Δικαιοσύνη, με επίκεντρο το πώς και γιατί είχε γνώση στοιχείων της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ αυτή ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει καταθέσει στη Βουλή και νέα ερώτηση, αλλά και αίτημα κατάθεσης εγγράφων, καλώντας τον Μυλωνάκη να προσκομίσει το «εσωτερικό σημείωμα» που είχε αναφέρει πως έλαβε με σκοπό την «προσωπική πληροφόρησή» του και να εξηγήσει πώς γνώριζε για τις παρακολουθήσεις «γαλάζιων» βουλευτών, τους οποίους ενάμιση χρόνο πριν, ενημέρωσε ότι δεν θα μπουν στην κυβέρνηση.

Κλήση στην Εξεταστική

Η συνέχεια αναμένεται να γραφτεί στη Βουλή, όπου το θέμα θα βρεθεί στην προτεραιότητα της αντιπολιτευτικής ατζέντας. Σχεδόν όλες οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες της αντιπολίτευσης θα ζητήσουν την κλήση του Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη μεθεπόμενη συνεδρίαση οπότε και θα κατατεθούν οι πρώτες λίστες υποψήφιων μαρτύρων.

Νέο εσωκομματικό χτύπημα στη ΝΔ

Στη ΝΔ η εσωκομματική γκρίνια καλά κρατεί. Ενα θέμα που έχει προκαλέσει μπόλικες αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη έφτασε ως τη Βουλή, από τον νεοδημοκράτη Στράτο Σιμόπουλο, που ζήτησε χθες από την κυβέρνηση την απόσυρση της διάταξης που αλλάζει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ, αποκλείοντας φορείς της πόλης (όπως την Τοπική Αυτοδιοίκηση) που θα έχουν απλώς συμβουλευτικό ρόλο. Στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο Σιμόπουλος ξεκαθάρισε πως του είναι «πάρα πολύ δύσκολο» να στηρίξει την κυβέρνηση σε αυτή της την επιλογή. Πέταξε όμως και αρκετά καρφιά. «Επειδή είμαι αρκετά παλιός, έζησα να διορίζονται από υπουργό στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΟ άνθρωποι χωρίς καμία επαφή, ενώ, ακόμη και στην τωρινή διακυβέρνησή μας, να διορίζεται από υπουργό σε Διοικητικό Συμβούλιο οργανισμού της πόλης άνθρωπος από την εκλογική του περιφέρεια, που έρχεται μία ημέρα την εβδομάδα στην πόλη». Και συνέχισε τις αιχμές τονίζοντας πως «η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ, για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει».

Πρεμιέρα με αιχμές

Με μια επίθεση σε «όσους επιχειρούν να χειραγωγήσουν τη Δικαιοσύνη» εγκαινίασε τη νέα δικαστική σεζόν στο μήνυμά της η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου. Δικαστικοί κύκλοι δεν θεωρούν τυχαίο ότι η δήλωσή της αυτή συμπίπτει με τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών και την ανακοίνωση της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος περί «στοχοποίησης», για τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας που υπέβαλε την πρότασή του για το πολύνεκρο δυστύχημα. Η Παπαδοπούλου, με σκληρή γλώσσα, κάνει λόγο για «στοχοποίηση και διαπόμπευση» των δικαστικών λειτουργών και προσπάθεια σφετερισμού της ανεξάρτητης δικαστικής τους κρίσης «από «πρόσωπα» και «ομάδες πολιτών», οι οποίοι «εμφανίζονται να κατέχουν τη νομική επιστήμη καλύτερα και πληρέστερα από τους δικαστές, και οι οποίοι ως “υπερδικαστές” έχουν αλάθητη κρίση και κατέχουν τη μοναδική αλήθεια».

Ποιος πληρώνει το παράβολο;

Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας ότι άλλα λέει το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή και άλλα στο ΣτΕ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Στέφανος Παραστατίδης, το υπουργείο σε επίσημο υπόμνημα προς το ΣτΕ ανέφερε ρητά ότι ο νόμος καθιστά υπόχρεο για την καταβολή της εγγυητικής επιστολής και του παραβόλου ίδρυσης των πανεπιστημιακών παραρτημάτων, το μητρικό ίδρυμα της αλλοδαπής και όχι ένα ημεδαπό κολέγιο. Ωστόσο, στη Βουλή σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου είπε πως «τα παράβολα κατατέθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με το υπό σύσταση παράρτημα ΝΠΠΕ μέσω του καταστατικού». Κατά το ΠΑΣΟΚ δημιουργείται «ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας», αφού «άλλα υποστήριξε το υπουργείο στην ανώτατη δικαστική Αρχή της χώρας, άλλα εφαρμόζει στην πράξη», τονίζοντας ότι «δημιουργεί την αίσθηση παραπλάνησης του ΣτΕ από την κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα της διαδικασίας και κατ’ επέκταση για το κράτος δικαίου».