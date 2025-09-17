Ο Χάρης Δούκας δεν σχολίασε ευθέως την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ. Εγραψε, ωστόσο, ένα ποστ που ξεκινούσε με τη διαπίστωση «οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας. Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ» και κατέληγε στο συμπέρασμα πως «η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα». Πολλοί αναγνώστες του, πάντως, αναρωτήθηκαν ποιον αφορούσαν οι μπηχτές, τον πρώην πια σύντροφο ή κάποιον νυν.

Μερίσματα

«Ξέρετε ότι 3.000 συμπολίτες μας έχουν δηλώσει πέντε δισ. ευρώ εισοδήματα (από μερίσματα); Με πόσο φορολογούνται για αυτά; Με 5% μόνο, όταν οι μισθωτοί φτάνουν ως το 42%-44% αν είναι υψηλόμισθοι. Στη φορολόγηση των μερισμάτων συγκρινόμαστε μόνο με Ρουμανία, Βουλγαρία, Εσθονία», ανέφερε ο Νίκος Παππάς, για να δείξει ότι ο Πρωθυπουργός ευνοεί τους ισχυρούς. Η σύγκριση είναι πράγματι εξωφρενική. Αλλά όταν είσαι αριστερός που έχει κυβερνήσει και δεν διακρίθηκες για την υλοποίηση του tax the rich, καλύτερα να μασάς.

Λοκντάουν

Ο Χρήστος Κέλλας προειδοποίησε πως αν δεν φέρουν αποτελέσματα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τότε πάμε σε καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων στο σύνολο της επικράτειας – επισημαίνοντας ότι ένα λοκντάουν σημαίνει «πάγωμα» της αγοράς. Βέβαια, δεν εξήγησε γιατί το επιτελικό κράτος που ενσαρκώνει, θεωρούσε πως θα το βρει η στραβή τ’ αρνί της και δεν έκανε τίποτα από τον Ιούλιο, όταν άρχισε να παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων.

Αποφάσεις

Γιατί η Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της ΝΔ; Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η Πειραιώς θα αποφασίσει το γαλάζιο της μέλλον συνεκτιμώντας «ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά και ότι υπάρχει και μια έρευνα εν εξελίξει η οποία είναι σοβαρή». Εχει πολλά να κουβεντιάσει το κόμμα, δηλαδή. Πώς το έλεγε ο ιδρυτής της ΝΔ; «Στον τόπο μας, έχομε την συνήθεια να συζητούμε πολύ, για να μην παίρνομε αποφάσεις που συνεπάγονται ευθύνες».