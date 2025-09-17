Στην αποδυνάμωση του παγκόσμιου δικτύου λιμένων της Κίνας στοχεύει η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με το λιμάνι του Πειραιά που ελέγχεται από την κινεζική COSCO να βρίσκεται στο κέντρο του στόχου. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την «έξωση» των Κινέζων και την απόκτηση ελέγχου σε στρατηγικής σημασίας τερματικούς σταθμούς στη Δύση από συμμαχικές στην Ουάσιγκτον δυνάμεις.

Η πρωτοβουλία αυτή μεταδίδει το Reuters αποτελεί μέρος της πιο φιλόδοξης προσπάθειας από τη δεκαετία του 1970, για την επέκταση της ναυτικής επιρροής των ΗΠΑ και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων φόβων στην Ουάσιγκτον ότι θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι της Κίνας σε περίπτωση σύρραξης.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν τις κινεζικές επενδύσεις και στο λιμάνι του Πειραιά, δήλωσαν στο διεθνές πρακτορείο τρεις πηγές. Η COSCO, ένας από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ομίλους λιμένων και ναυτιλίας, κατέχει το 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).

Ορισμένοι κινέζοι επενδυτές ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να στοχεύσει τις δραστηριότητες της COSCO στην Ελλάδα, σύμφωνα με πηγή κοντά σε κινέζους επενδυτές στον ελληνικό ναυτιλιακό τομέα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η COSCO και η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο. Ελληνες αξιωματούχοι είχαν ωστόσο δηλώσει παλαιότερα στο Reuters, ότι δεν είχαν ενημερωθεί για οποιοδήποτε σχέδιο αλλαγής του ελέγχου του Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ πρόσθεσε τον προηγούμενο Ιανουάριο την κρατική COSCO στη μαύρη λίστα εταιρειών με δεσμούς με τον κινεζικό στρατό. Αν και η ένταξη δεν επιφέρει άμεσες απαγορεύσεις για αμερικανικές εταιρείες, λειτουργεί ως προειδοποιητικό σημάδι για ενδεχόμενα μελλοντικά μέτρα.

Eκθεση

Σε έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα το Αναπτυξιακό Ερευνητικό Κέντρο του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, αναφέρεται ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πλήξουν τη διεθνή επιρροή της Κίνας διογκώνοντας τη θεωρία της «κινεζικής απειλής» και χρησιμοποιώντας αυτό ως πρόφαση για να εξαναγκάσουν συμμάχους να επιλέξουν πλευρά σε ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανακοινώσει ήδη μέτρα για την ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία, επέκταση της πρόσβασης σε νηολόγια υπό αμερικανικό έλεγχο και αναθεώρηση παγκόσμιων «κρίσιμων σημείων» (chokepoints) στη ναυτιλία, για πιθανούς κινδύνους.

Σύμφωνα με έκθεση του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ, μέχρι τον Αύγουστο του 2024 η Κίνα είχε επενδύσει σε 129 λιμενικά έργα παγκοσμίως. Η ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας εκτιμάται ότι είναι 230 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ΗΠΑ και η Ουάσιγκτον υπολογίζει ότι θα χρειαστούν δεκαετίες για να καλυφθεί αυτή η διαφορά.

Η πρωτοβουλία των ΗΠΑ έχει εντείνει τις εντάσεις με την Κίνα, που θεωρεί τα λιμάνια και τις ναυτιλιακές υποδομές βασικό κομμάτι της πρωτοβουλίας «Μία ζώνη, ένας δρόμος».

Ο Κάρλος Χιμένες, πρόεδρος της Υποεπιτροπής Μεταφορών και Ναυτιλιακής Ασφάλειας, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι η Αμερική δεν μπορεί και δεν θα μείνει αδρανής όσο η κομμουνιστική Κίνα συνεχίζει να υπονομεύει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε λιμάνια.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιστεύουν ότι ο εμπορικός στόλος των ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να παρέχει υποστήριξη στον στρατό σε περίοδο πολέμου και ότι η εξάρτηση της Ουάσιγκτον από ξένα πλοία και λιμάνια είναι υπερβολική, σύμφωνα με τις πηγές.

Επιλογές

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζει ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνεται η στήριξη ιδιωτικών αμερικανικών ή δυτικών εταιρειών για την εξαγορά κινεζικών μεριδίων σε λιμάνια, ανέφεραν οι τρεις πηγές. Δεν ανέφεραν συγκεκριμένες εταιρείες, πέρα από τη συμφωνία της BlackRock για την εξαγορά των λιμενικών περιουσιακών στοιχείων της CK Hutchison του Χονγκ Κονγκ σε 23 χώρες, μεταξύ των οποίων και δίπλα στη Διώρυγα του Παναμά, ως παράδειγμα.

Οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένες να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα. Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Πέραν του Παναμά, αμερικανοί αξιωματούχοι και βουλευτές ανησυχούν για την κινεζική παρουσία σε υποδομές θαλάσσιων μεταφορών σε περιοχές όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, η Καραϊβική και τα λιμάνια της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις πηγές.