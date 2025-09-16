Μπροστά στην κάμερα του Mega λίγο μετά το τέλος του αγώνα με τη Φινλανδία ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου κρατούσε σφιχτά το χάλκινο μετάλλιο στα χέρια του και δεν το άφηνε ούτε καν να το δούμε.

«Αστο μη μου το… ματιάσεις, το κρατάω για να το πιστέψω» έλεγε μεταξύ δακρύων και ιδρώτα. Δίπλα του ο άλλος Κώστας, ο Σλούκας, ίδια γενιά με αφετηρία στην ανδρών εκεί μεταξύ 2009 και 2010 και οι δύο, κρατούσε ευτυχισμένος τις δύο κόρες του αγκαλιά οι οποίες με τη σειρά τους χάζευαν το μετάλλιο.

«Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα το χάσουμε ούτε όταν έχασα τη βολή, ούτε όταν έκανε το φάουλ ο Κώστας για τις τρεις βολές των Φινλανδών».

Η αγκαλιά των δύο 90άρηδων (οι πλέον πολυμεταλλιούχοι στις μικρές Εθνικές, με 5 μετάλλια έκαστος) ήταν θερμή και πάνω απ’ όλα μπήκε η αγάπη τους για την Εθνική. Είχαν ψυχρανθεί λίγο μετά τα προπέρσινα πλέι οφ στους τελικούς Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, αλλά εδώ ξανάσμιξαν, θυμήθηκαν τα παλιά και δικαιώθηκαν. Και όχι μόνο μάλλον γλυκάθηκαν κιόλας, καθώς κανείς από τους δύο δεν αποφάσισε (και καλά έκανε) να κλείσει την καριέρα του στην Εθνική με ένα μετάλλιο.

Η αγκαλιά των δύο αλλά και το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν οι πιο δυνατές εικόνες της Εθνικής με τη μαμά Αντετοκούνμπο Βερόνικα να αναλαμβάνει να απαθανατίσει τις στιγμές ιδιαίτερα στο ξενοδοχείο.

Νωρίτερα στα αποδυτήρια την ώρα που ο Γιάννης έκανε «live» και έλεγε «Δεν αφήνω την Εθνική πού να πάω ρε μαλ…», ο Σλούκας χόρευε μόνο με μια πετσέτα στη μέση τους ρυθμούς του τραγουδιού, ενώ ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης ήθελε περισσότερες πετσέτες για να στεγνώσει από το μπουγέλο που του έριξαν οι παίκτες του. Μια ωραία παρέα που άρχισε μουδιασμένα την προετοιμασία (με αρνήσεις Παπαγιάννη, Ρογκαβόπουλου, με την επιστολή των πέντε παικτών του Παναθηναϊκού προς την πολιτική ηγεσία για ισονομία και παράπονα για την ΕΟΚ) αλλά στην πορεία βρήκε ρυθμό, χαλυβδώθηκε και έφτασε στο μετάλλιο που τόσο άξιζε και έκλεισε ιδανικά μια τρομερή προσπάθεια.

O αρχηγός

«Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια, έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς σαν παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας» είπε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου στην επιστροφή της ομάδας (υπό τους ήχους του «Final Countdown») με τον Βασίλη Σπανούλη να θυμίζει: «Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε χαρούμενος αλλά και πολύ κουρασμένος καθώς: «Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ όπως είπε» ενώ ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος που έχει πει ότι θέλει να γίνει ανανέωση του συμβολαίου του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής πρόσθεσε: «Τα μετάλλια τα κερδίζουν οι αθλητές και οι προπονητές, αλλά αφιερώνονται στον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που είναι η πεμπτουσία. Είμαι σίγουρος πως η επόμενη ημέρα θα είναι ακόμα καλύτερη για το ελληνικό μπάσκετ.

Είμαι σίγουρος ότι θα δώσει ώθηση αυτό το μετάλλιο που έλειπε 16 χρόνια. Είναι ένα χρέος μεγάλο να οδηγήσουμε το μπάσκετ ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Τα δάκρυα χαράς τα χθεσινά είναι η παρακαταθήκη».