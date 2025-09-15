Σε μια από τις πρώτες στάσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ, του έδωσαν στα χέρια ένα ημίμετρο. «Τώρα ποιος έχει ανακοινώσει τα ημίμετρα εδώ δεν ξέρω, εσείς θα το πείτε», σχολίασε αυτός που του το έδωσε. «Θέλω να το δώσετε στον Πρωθυπουργό», απάντησε χαμογελώντας ο Ανδρουλάκης. Ο χαριτωμένος διάλογος έχει από πίσω μια πράσινη λεπτομέρεια: το πρόσωπο που έδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το ημίμετρο ήταν ο Νίκος Μήλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και στενός του φίλος. Αργότερα, ο Ανδρουλάκης στάθηκε στο περίπτερο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου – όπου σπούδασε πολιτικός μηχανικός. Κι εκεί τον υποδέχτηκαν θερμά: «Καλωσορίσατε στο περίπτερό σας».

ΑΠΩΝ-ΠΑΡΩΝ

Οποιος μετρούσε απόντες από το «πράσινο» Βελλίδειο, τότε μέτρησε και τον πρώην υπουργό Χάρη Καστανίδη. Ο οποίος έχει χωρίσει τα τσανάκια του, είναι η αλήθεια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη γνωστή ιστορία με τη θέση του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης στις προηγούμενες εκλογές. Ομως αν κάποιος πιστεύει πως ο Καστανίδης έχει απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ και κοιτάει πώς θα κατέβει με κάποιο άλλο σχήμα, νυν ή επόμενο, κάνει λάθος – πουλάκια που τιτιβίζουν στον Θερμαϊκό λένε πως, ακόμα και αν ο ίδιος δεν το λέει δημόσια, με το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι ξανά υποψήφιος. Το θέμα είναι αν θα θέλουν το ίδιο και στη Χαριλάου Τρικούπη.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Μια συνομιλήτρια του Καστανίδη, πάλι, ξάφνιασε πολλούς όταν πήρε εμφανείς αποστάσεις, πριν από λίγες μέρες, από το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να ιδρύσει νέο φορέα – η Λούκα Κατσέλη επεσήμανε μάλιστα πως η όλο και αυξανόμενη προβολή του πρώην πρωθυπουργού και η σχετική σεναριολογία ευνοεί τον Μητσοτάκη. Δεν θα έπρεπε να ξαφνιάζονται και τόσο, ωστόσο, γιατί από την πρώτη στιγμή που η πρώην υπουργός άρχισε τις επαφές και τα «δείπνα» για την κοινή κάθοδο των (κεντρο)αριστερών κομμάτων, ο Τσίπρας της είχε ξεκαθαρίσει πως ο ίδιος δεν θέλει να αναμειχθεί σ’ αυτό. Εχοντας, όπως φαίνεται πλέον, άλλο σχεδιασμό.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Το πρώτο τεστ για τον αντίκτυπο της παρουσίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ θα φανεί στο χειροκρότημα – δηλαδή στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Τις προηγούμενες εβδομάδες πολλοί πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούσαν τους βιαστικούς τους πελάτες πως καλύτερο θα ήταν να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες της ΔΕΘ, έτσι ώστε η εικόνα των μετρήσεων να είναι πλήρης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που ξεκινούν από σήμερα, μέχρι και το τέλος του 2026, είναι ίσως τα πιο κρίσιμα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση. Για τους συσχετισμούς σε κάθε επίπεδο και για τις αποφάσεις πριν και μετά τις κάλπες.