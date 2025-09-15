Εφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή ο πεζογράφος και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης σε ηλικία 76 ετών. Είχε σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανέπτυξε πολιτική δράση κατά τα φοιτητικά του χρόνια στη δικτατορία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Φοίτησε στη Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου Σταυράκου, ενώ από το 1982 ήταν συνεκδότης, με τον ποιητή και πεζογράφο Κώστα Μαυρουδή, του λογοτεχνικού περιοδικού «Το Δέντρο». Ορισμένα από τα κινηματογραφικά του μελετήματα αφορούσαν τον Ορσον Γουέλς (1985), τους αδελφούς Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, τον Τζον Χιούστον. Στα πεζά του περιλαμβάνονταν τα «Αρπακτικά» (1990), οι «Οικογενειακές ιστορίες» (2006), «Το ωραίο ατύχημα» (2013), η «Απόσταση αναπνοής» (2017), «Η γοητεία των υποσχέσεων» (2023). Το 2003 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τη συλλογή «Η γυναίκα που μιλά» (2002). Η πολιτική κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη στις 11.30 π.μ. στο Α’ Νεκροταφείο.