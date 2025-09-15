Εφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή ο πεζογράφος και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης σε ηλικία 76 ετών. Είχε σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανέπτυξε πολιτική δράση κατά τα φοιτητικά του χρόνια στη δικτατορία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Φοίτησε στη Σχολή Κινηματογράφου και Θεάτρου Σταυράκου, ενώ από το 1982 ήταν συνεκδότης, με τον ποιητή και πεζογράφο Κώστα Μαυρουδή, του λογοτεχνικού περιοδικού «Το Δέντρο». Ορισμένα από τα κινηματογραφικά του μελετήματα αφορούσαν τον Ορσον Γουέλς (1985), τους αδελφούς Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, τον Τζον Χιούστον. Στα πεζά του περιλαμβάνονταν τα «Αρπακτικά» (1990), οι «Οικογενειακές ιστορίες» (2006), «Το ωραίο ατύχημα» (2013), η «Απόσταση αναπνοής» (2017), «Η γοητεία των υποσχέσεων» (2023). Το 2003 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τη συλλογή «Η γυναίκα που μιλά» (2002). Η πολιτική κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη στις 11.30 π.μ. στο Α’ Νεκροταφείο.
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό σπίτι της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου – Το απίστευτο ποσό
Το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην οδό Στησιχόρου, που συνδέθηκε με τις πιο ένδοξες στιγμές της «εθνικής σταρ», βγαίνει για δεύτερη φορά προς πώληση, με την τιμή να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στο διαμέρισμα, η αγαπημένη ηθοποιός έζησε στιγμές αγάπης με τον σύζυγό της, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βίωσε προσωπικές χαρές και λύπες, και από εκεί […]
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αποκαλύπτει στενός συνεργάτης του μετά τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο ψυχιατρείο
Αποκλειστικά στην εκπομπή του Mega «Buongiorno» μίλησε o Κώστας Καλημέρης, επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη. «Τον άκουσα καλύτερα απ’ ό,τι ήταν πριν από όλο το περιστατικό. Ήταν μια χαρά, πολύ καλοδιάθετος και με όρεξη για δουλειά. Τώρα είμαστε στο studio, θα μπούμε δηλαδή σύντομα και ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι για κυκλοφορία» δήλωσε […]
EuroBasket: Όλοι οι Έλληνες γιόρτασαν τα γενέθλια της κόρης του Γιάννη Αντετοκούνμπο (video)
Μοναδικά ήταν τα δεύτερα γενέθλια της μικρής Εύας Αντετοκούμπο. Έσβησε τα κεράκια της τούρτας της στο lobby του ξενοδοχείου της ελληνικής αποστολής του EuroBasket, εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών για την Εθνική μας ομάδα που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)
Η κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: «Είμαι κακιά και σιχαμένη»
Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη τρανς κόρη του Έλον Μασκ και της Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (NYFW) την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, στην επίδειξη του σχεδιαστή Alexis Bittar. Η πασαρέλα, με θέμα MISS USA 1991: a Dream Sequence, ήταν εμπνευσμένη από καλλιστεία, αλλά είχε έναν βαθύτερο σκοπό: να […]
Βραβεία Emmy: «The Studio» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Λαμπερή ήταν η βραδιά απονομής των Βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, επιβραβεύοντας φέτος παραγωγές που ξεχώρισαν για το σενάριο και τις ερμηνείες τους. Η σειρά του HBO The Pitt απέσπασε το περίφημο βραβείο για το καλύτερο δραματικό σενάριο, ενώ η σειρά The Studio αναδείχθηκε καλύτερη κωμική σειρά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στο χώρο […]