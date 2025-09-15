Ο ΕΦΚΑ βρίσκεται σε κατάσταση «πολιορκίας» από χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι διεκδικούν αυξήσεις και αναδρομικά βάσει του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020). Αφορά όσους αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 με συμπληρωμένα πάνω από 30 έτη ασφάλισης και δεν έχουν λάβει τα ποσά που δικαιούνται, καθώς κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ελήφθησαν οι συντελεστές του Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι βελτιωμένοι συντελεστές του Ν. 4670/2020.

Τα κλειδιά για να διαπιστωθεί αν υπάρχει δικαίωμα είναι: