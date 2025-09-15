Ο ΕΦΚΑ βρίσκεται σε κατάσταση «πολιορκίας» από χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι διεκδικούν αυξήσεις και αναδρομικά βάσει του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020). Αφορά όσους αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 με συμπληρωμένα πάνω από 30 έτη ασφάλισης και δεν έχουν λάβει τα ποσά που δικαιούνται, καθώς κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ελήφθησαν οι συντελεστές του Ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι βελτιωμένοι συντελεστές του Ν. 4670/2020.
Τα κλειδιά για να διαπιστωθεί αν υπάρχει δικαίωμα είναι:
- η ημερομηνία συνταξιοδότησης
- τα έτη ασφάλισης
- η εφαρμογή των σωστών συντελεστών στον υπολογισμό
- η χρήση της νέας ηλεκτρονικής «Θυρίδας του Πολίτη» όπου οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.
- Οι δικαιούχοι που θα διαπιστώσουν ότι δεν τους έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισμός της σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξημένα μηνιαία ποσά ούτε τα αναλογούντα αναδρομικά μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στον e-ΕΦΚΑ. Οι αυξήσεις ισχύουν από Οκτώβριο 2019 και σε αρκετές περιπτώσεις τα αναδρομικά φτάνουν τις 3.000-5.000 ευρώ ή και πάνω από 8.500 για 40 έτη ασφάλισης. Τα ποσοστά αναπλήρωσης κυμαίνονται από 1,08% για 31 έτη έως 7,2% για 40 έτη.