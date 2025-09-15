Νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου με το υπουργείο Εργασίας και τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να έχουν αποφασίσει κυρίες και επικουρικές συντάξεις να καταβληθούν την ίδια ημερομηνία.

Ετσι, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα για τον Οκτώβριο 2025 να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους ταυτόχρονα, ανάλογα με το αν ανήκουν σε μη μισθωτούς ή μισθωτούς. Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

– Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

– Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

– Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα

καταβάλει τις συντάξεις την Πέμ-πτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

– Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (μισθωτοί και μη μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

– Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

– Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Η ΔΕΗ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Ο ΟΤΕ θα καταβάλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

– Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.