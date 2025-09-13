Τα δώρα που δίνει κάθε κυβέρνηση από το Βελλίδειο προσφέρονται από τον Πρωθυπουργό. Ο τσάρος της Οικονομίας συνήθως φροντίζει να χωράνε στα κουτιά. Ο νυν, ωστόσο, ασχολήθηκε αυτές τις μέρες και με το αμπαλάρισμά τους. Και το έκανε αριστοτεχνικά, τυλίγοντας τις παροχές με εκσυγχρονιστικό χαρτί. Αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της φορολογικής μεταρρύθμισης. Συνέδεσε τα μέτρα της με το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Εξήγησε γιατί είναι «συμπαγής και με χαρακτήρα δικαιοσύνης». Διαφήμισε τις προσπάθειες πάταξης της φοροδιαφυγής και διαβεβαίωσε πως την καταπολεμούν για να μοιράζουν «κοινωνικό μέρισμα». Η παρουσία του θύμισε κάτι από τη ΝΔ που γοήτευε κεντρώους το 2019. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξάλλου, δεν μιλάει μόνο σαν τεχνοκράτης που φέρνει αποτελέσματα. Διαλέγει τα λόγια του ώστε να αγγίζουν και την ψυχή των ακροατών του.

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί σε πόσα ΜΜΕ, πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, βγήκε για να προμοτάρει τις εξαγγελίες του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Από κάθε μιντιακό βήμα φιλοτέχνησε προσεκτικά το μεταρρυθμιστικό προφίλ του ιδίου και της κυβέρνησης, χωρίς να ξεχάσει πως για να αποκτήσεις την ευκαιρία να διαπρέψεις στα πολιτικά σαλόνια πρέπει να κερδίσεις πρώτα τους εργαζόμενους στις κομματικές κουζίνες, τονώνοντας το φρόνημά τους – εξού κι αντιπαρέβαλε τις νεοδημοκρατικές «πατριωτικές φορολοελαφρύνσεις» με τον τσιπρικό «πατριωτικό φόρο».

Οσοι παρακολουθούν την πορεία του επισημαίνουν ότι ανήκει στη μάλλον μικρή κατηγορία πολιτικών που λένε καλά λόγια για άλλους. Μόλις τη Δευτέρα, για παράδειγμα, αποκάλεσε τον Θάνο Πετραλιά «Ζακ Αταλί», δίνοντας έτσι στον υφυπουργό του εύσημα για τη δουλειά που έβγαλε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του καλαθιού της ΔΕΘ.

Οι επιδόσεις του ως εξωκοινοβουλευτικού υπουργού στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (επί των ημερών του η διασημότερη ευρωπαία αξιωματούχος, η Βεστάγκερ που τα έβαλε με τις Big Tech και κέρδισε, είχε χαρακτηρίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας «πάρα πολύ εντυπωσιακό») του εξασφάλισαν όχι απλά μια άνετη εκλογή αλλά την πρωτιά στο γεμάτο ίντριγκες γαλάζιο κάστρο της Α’ Αθηνών.