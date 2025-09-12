«Γινόμαστε ένα βαρέλι με πυρίτιδα» έγραψε χθες στους «New York Times» ένας αμερικανός καθηγητής, προσπαθώντας να περιγράψει τη βαριά πολωτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία, το βράδυ της Τετάρτης, του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του κατηγορούν την «Αριστερά», ακροδεξιοί ηγέτες από την Ευρώπη έσπευσαν να εκθειάσουν τον Κερκ και τις ιδέες του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασαν ακραίες αντιπαραθέσεις και κραυγές για «εκδίκηση». Η δολοφονία του 31χρονου Κερκ, ο οποίος εκφραζόταν έντονα εναντίον των ομοφυλοφίλων και των μεταναστών και υπέρ της οπλοκατοχής, δείχνει ότι η πολιτική βία είναι πλέον χαρακτηριστικό της ζωής στις ΗΠΑ. «Η σφαίρα που χτύπησε τον Κερκ στόχευε ευθέως και εν ψυχρώ τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου – τα μόνα αναχώματα στην επιταχυνόμενη παρακμή και την πολιτική βία» σχολίασε το CNN.

H αστυνομία έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, που φαίνεται να είναι νεαρής ηλικίας, ζητώντας από το κοινό σχετικές πληροφορίες και προσφέροντας αμοιβή έως και 100.000 δολάρια. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει πως εντόπισε την πορεία που ακολούθησε: από τη στέγη κτιρίου απ’ όπου πυροβόλησε τον Κερκ, πήγε στην άλλη πλευρά, πήδηξε κάτω και βγήκε από την πανεπιστημιούπολη. Οι Αρχές εντόπισαν κατσαβίδι δίπλα στο τουφέκι που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και εκτιμούν πως ο δράστης πιθανόν το χρησιμοποίησε για να ανασυναρμολογήσει το όπλο, αφαιρώντας το κοντάκι ώστε να μπορεί να το κρύψει σε τσάντα ή και στα ρούχα του. Βρήκαν επίσης το αποτύπωμα μιας παλάμης και ενός παπουτσιού. Η «Wall Street Journal» ανέφερε ότι στο τουφέκι και στα τρία φυσίγγια που βρέθηκαν αχρησιμοποίητα είχαν χαραχθεί συνθήματα υπέρ της τρανς κοινότητας και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, κάτι που όμως οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει.

Οι πολιτικές πεποιθήσεις και οι στόχοι του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστοί. Ο Κερκ ήταν ένας από τους πιο αναγνωρισμένους συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ και η οργάνωσή του, Turning Point USA, έχει βοηθήσει στην προσέλκυση ψηφοφόρων υπέρ του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων. Ηταν επίσης γνωστός για τα εμπρηστικά, συχνά ρατσιστικά και ξενοφοβικά σχόλιά του, ιδιαίτερα στις πανεπιστημιουπόλεις που επισκεπτόταν συχνά, όπως έκανε στη Γιούτα στο πλαίσιο μιας περιοδείας ομιλιών με τίτλο «American Comeback». Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σύντομα θα του απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, τον χαρακτήρισε «γίγαντα της γενιάς του, υπέρμαχο της ελευθερίας και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους».

Απειλή για βόμβα

Ο κίνδυνος η δολοφονία αυτή να πυροδοτήσει περαιτέρω αναταραχή έγινε άμεσα εμφανής καθώς συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον μετά από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η δολοφονία έρχεται σε μια στιγμή που μια σειρά από περιστατικά τον τελευταίο χρόνο δείχνουν αυξημένο επίπεδο βίας που σχετίζεται με πολιτικές διαφωνίες στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ αντιμετώπισε δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024. Τον περασμένο Δεκέμβριο ένας δράστης στόχευσε και σκότωσε τον επικεφαλής της United Healthcare. Το σπίτι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, κάηκε σε εμπρηστική επίθεση τον Απρίλιο. Τον Ιούνιο ένας άνδρας ντυμένος αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε μια Δημοκρατική πολιτειακή βουλευτή της Μινεσότα και τον σύζυγό της, και τραυμάτισε έναν άλλο πολιτειακό βουλευτή και τη σύζυγό του. Ένοπλος επιτέθηκε στα κεντρικά γραφεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τον Αύγουστο, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Οι έρευνες δείχνουν αυξημένη αποδοχή της χρήσης βίας για πολιτικούς σκοπούς σε όλο το φάσμα των κομμάτων. Ο Ρόμπερτ Πέιπ, ο οποίος διευθύνει το Chicago Project για την Ασφάλεια και τις Απειλές, έγραψε στους «New York Times» ότι μια έρευνα που διεξήγαγε η ομάδα του τον Μάιο ήταν «η πιο ανησυχητική μέχρι σήμερα». «Περίπου το 40% των Δημοκρατικών υποστήριξε τη χρήση βίας για την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία και περίπου το 25% των Ρεπουμπλικανών υποστήριξε τη χρήση του στρατού για να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες κατά της ατζέντας του Τραμπ. Αυτοί οι αριθμοί υπερδιπλασιάστηκαν από το περασμένο φθινόπωρο, όταν θέσαμε παρόμοια ερωτήματα» ανέφερε.

Ακόμα πιο επικίνδυνη φάση

Η δολοφονία του Κερκ, σημειώνει η «Washington Post», εγείρει την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν εισέλθει σε μια ακόμα πιο επικίνδυνη φάση. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν εύκολο να βρει κανείς αριστερούς που πανηγύριζαν για τον θάνατο του Κερκ και υπονοούσαν ότι πήρε αυτό που του άξιζε. Στη Δεξιά οι αρχικές εκφράσεις θλίψης και σοκ ξεπεράστηκαν από ανοιχτές εκκλήσεις για πολιτική αναμέτρηση και εκδίκηση. Υπήρξαν δυσοίωνες διακηρύξεις ότι η χώρα βρισκόταν στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου – ή θα έπρεπε να βρίσκεται. Αυτά τα ξεσπάσματα ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η ανοχή των Αμερικανών για πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό.

Η Ρουθ Μπράουνστιν, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, η οποία μελετά την πολιτική βία και την πόλωση, δήλωσε ότι ανησυχεί πως η δολοφονία κάποιου που περιέγραψε ως «κεντρική προσωπικότητα» της αμερικανικής Δεξιάς θα μπορούσε να κινητοποιήσει ομάδες που περίμεναν ένα τέτοιο καταλυτικό γεγονός. «Η Ακροδεξιά», είπε, «έχει καλά οργανωμένες και εκπαιδευμένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων πολιτοφυλακής, που ουσιαστικά περιμένουν μια στιγμή για να κληθούν σε δράση για την υπεράσπιση αυτού που θεωρούν έθνος». Και πρόσθεσε: «Το μόνο που θα χρειαστεί είναι η παραμικρή υπόδειξη από τους πολιτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, αλλά και οποιουδήποτε άλλου, ότι αυτή είναι η στιγμή που τους χρειάζονται».

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να πάρουν μέρος σε εκδηλώσεις που γίνονται σε υπαίθριους χώρους, ενώ χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι τρία ιστορικά μαύρα κολέγια και πανεπιστήμια στη Βιρτζίνια και την Αλαμπάμα έχουν δεχθεί απειλές και γι’ αυτό κλείνουν τις πανεπιστημιουπόλεις και ακυρώνουν όλα τα μαθήματα έως τις 12 Σεπτεμβρίου.