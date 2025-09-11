Μπαράζ μεταγραφικών ανακοινώσεων χθες ο Ολυμπιακός. Για τον 20χρονο Ζέιν Σίλκοτ Ντιούμπερι (Μπόρνμουθ) από την Αγγλία. Τον 18χρονο Αμάρ Μίλισιτς (Αντερλεχτ) από το Βέλγιο. Τον 22χρονο Αγγελο Αργυρίου που επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια. Και όπως φαίνεται μέχρι αύριο Παρασκευή – όταν και κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο της ΕΠΟ – αναμένονται και άλλοι μιας και οι Πειραιώτες παραμένουν με το πόδι στο γκάζι στην κούρσα της ενίσχυσης.

Σε αυτή τη δική τους ιδιαίτερη «πίστα» που αν μη τι άλλο έκανε αυτό το καλοκαίρι τους ξεχωριστό. Το πρώτο που μια ελληνική ομάδα αυτού του επιπέδου κλήθηκε να σχηματίσει όχι ένα αλλά τρία διαφορετικά αγωνιστικά ρόστερ. Για οκτώ διαφορετικές διοργανώσεις!

Ναι, δίχως προηγούμενο η φετινή αποστολή για το ερυθρόλευκο διοικητικό οργανόγραμμα. Για εκείνους που ανέλαβαν την ευθύνη προκειμένου ο νταμπλούχος Ολυμπιακός – στη season 3 του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διατηρώντας τον «κορμό» του και τη βασική οδηγία του ηλικιακού μέσου όρου – να εξελιχθεί σε γκρουπ Champions League. Τους ίδιους που έβαλαν ξανά στις ράγες το project Ολυμπιακός Β’ έπειτα από έναν χρόνο «αποχής», φτιάχνοντας από την αρχή μια ομάδα για τον Νότιο όμιλο της Super League 2 – σέντρα την Κυριακή κόντρα στον Πανιώνιο.

Και φυσικά για αυτούς που υπογράφουν τη μετεξέλιξη της πρωταθλήτριας U-19 που μετά την κατάκτηση του Youth League το 2024 και την παρουσία στους προημιτελικούς το 2025 πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσει από την αρχή έχοντας την υποχρέωση της league phase του Youth League – φιλοξενώντας την Τετάρτη το μεσημέρι (13:30) την Πάφο, στον Ρέντη.

Το παράδειγμα της Μπάρτσα…

Και πριν κάποιος πει ότι οι τρεις αυτές ομάδες είναι τρεις διαφορετικές υποθέσεις, προφανώς δεν έχει κατά νου το θάρρος του Ολυμπιακού για την υλοποίηση μιας ιδέας από το πιο ψηλό ράφι του ποδοσφαίρου. Από αυτό που προσπαθούν κλαμπ όπως για παράδειγμα η Μπαρτσελόνα. Κορυφαίοι οργανισμοί που δεν αρκούνται στον πρωταθλητισμό, αλλά επενδύουν και στη δημιουργία των ποδοσφαιριστών που μπορούν να τον υπηρετήσουν. Πέρσι η ασταμάτητη πρωταθλήτρια Μπάρτσα είχε τρεις 17χρονους στην ενδεκάδα της (Λαμίν Γιαμάλ, Πο Κουμπαρσί, Μαρκ Μπερνάλ) και την ίδια στιγμή κατέκτησε το Youth League ενώ στην ομάδα Β’ ανέτειλε ο 19χρονος Εκτορ Φορτ που δόθηκε Γενάρη στην Ελτσε για να πάρει παραστάσεις La Liga! Αυτό σημαίνει σχεδιάζω και υλοποιώ ποδόσφαιρο σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

…και η εφαρμογή

Ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτό το καλοκαίρι θέλησε να ενισχύσει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να διατηρήσει τα ηνία της στην Ελλάδα αλλά και να φανεί ανταγωνιστική στην ελίτ του Champions League. Ανέβασε ήδη τον «επόμενο Μπάμπη Κωστούλα» (Σταύρος Πνευμονίδης) στο ρόστερ του Βάσκου. Εφτιαξε ξανά την ομάδα Β’ για το πρωτάθλημα της Super League 2 ώστε όσα παιδιά του 2005-2006, της ομαδάρας που πήρε το Youth League, δεν έχουν αποκτήσει ακόμη επαγγελματικές παραστάσεις να τις αποκτήσουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, έχοντας την ενίσχυση βετεράνων (Ματιέ Βαλμπουενά, Δημήτρης Σιόβας) αλλά και άλλων κάποιων ιδιαίτερων ταλέντων – σαν τον Σίλκοτ Ντιούμπερι – που αποκτήθηκαν με θέα στην πρώτη ομάδα. Και ξανασχηματίζει τους Νέους με τα παιδιά του 2007 που συμμετείχαν στο φοβερό γκρουπ της τελευταίας διετίας αλλά και με μια σειρά από ταλαντούχους άσους που αποκτήθηκαν από την εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά.

Ουσιαστικά λοιπόν για αυτό το παζλ κάνει κινήσεις που έχουν διπλή και τριπλή μετάφραση. Ο ύψους 1.97 φορ Κωνσταντίνος Αγγελάκης που αποκτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης ας πούμε. Πέρσι έκανε ντεμπούτο στη Super League στα 17 επιβεβαιώνοντας ότι είναι από τα κορυφαία ταλέντα της χώρας. Φέτος ο Μεντιλίμπαρ τον είχε στην 20άδα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Γιάρεμτσουκ τραυματία. Την ίδια στιγμή έχει δικαίωμα να παίξει στη Super League 2 όπως έκανε πέρσι με τους Αρκάδες. Είναι ήδη όμως στο ρόστερ της ομάδας Νέων καθότι γεννημένος το 2007. Βασικό στέλεχος του γκρουπ του Γιώργου Σίμου που έχει αναλάβει την ευθύνη μετά τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο που βρίσκεται στη Ρίο Αβε και τον Ρομέν Πιτό που ανέλαβε την ομάδα Β’. Με την ευκαιρία; Ολες αυτές οι ομάδες παίζουν σε διάταξη 3-4-2-1.

Η τάξη του 2007 και ο Κοντέκας

Α λα… Αγγελάκη, ο Ολυμπιακός πήρε τον Αμάρ Μίλισιτς και τον Ετάν Κορτέζ από την Αζαξιό. Τον Πέτρο Κολοκοτρώνη από το Αιγάλεω και τον Ερικ Χάμζα από την Ελλάς Σύρου που αξιολογούνται ως τα μεγαλύτερα ταλέντα της εγχώριας αγοράς. Ολοι τους 2007. Το μέλλον της πρώτης ομάδας που μπορεί να παίξει στη B’ αλλά που φέτος θα περάσει από την εμπειρία του Youth League. Και μην αποκλείεται μέχρι αύριο να προκύψει και κάποια άλλη προσθήκη σαν τους παραπάνω. Στην Κρήτη ας πούμε λένε για τον 16χρονο Λευτέρη Κοντέκα του ΟΦΗ. Αντίστοιχα και άλλες μεταγραφές αναμένονται και για την ομάδα Β’ αλλά για αυτή θα πούμε παρακάτω. Με την ευκαιρία για τους Νέους αξίζει μια ακόμη πληροφορία: Στο Youth League παίζουν κατ’ εξαίρεση και τρεις γεννημένοι το 2006. Ενας από αυτούς θα είναι ο Αργύρης Λιατσικούρας που διέπρεψε στην προετοιμασία των Ανδρών αλλά που δεν θα χωρέσει στο ρόστερ της πρώτης ομάδας με τόσους κεντρικούς χαφ. Ο Λιατσικούρας θα προπονείται με την Α’, θα παίζει στη Β’ και στους Νέους Youth League

Από Premier League

Και η ομάδα Β’; Από τη στιγμή που αποφασίστηκε να συσταθεί εκ νέου ο Ολυμπιακός δεν τη χρησιμοποιεί μόνο για τους 2005-2006 της φοβερής γενιάς των Νέων. Προσθέτει έμπειρους παίκτες σε επίπεδο Β’ Εθνικής (σαν τον Αγγελο Αργυρίου που ανακοίνωσε χθες) για να μπορεί να σχηματιστεί ένα γκρουπ που θα αντέξει στην κατηγορία. Legends σαν τον Βαλμπουενά και τον Σιόβα που στόχος είναι να εμπνεύσουν. Αλλά και κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις με θέα στην πρώτη ομάδα. Σαν τον Ζέιν Σίλκοτ Ντιούμπερι που πέρσι έκανε ντεμπούτο στην Premier League με την Μπόρνμουθ. Ή σαν τον 21χρονο Νίκο Ζουγλή που αποκτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης με 40 συμμετοχές στη Super League την προηγούμενη τριετία! Είπαμε: Ντόμινο. Και θα έχει και συνέχεια.

Μαχζάρ

Χθες ακούστηκε για παράδειγμα ότι ο Ολυμπιακός έχει κατά νου την απόκτηση του Μπιλάλ Μαχζάρ. Του 21χρονου αιγύπτιου σέντερ φορ που ξεπήδησε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και που αυτές τις ημέρες δοκιμαζόταν από τη Ρεν Β’ στη Γαλλία. Οπως και για τον 27χρονο τερματοφύλακα του Αιγάλεω, Ηλία Κυρίτση, που θεωρείται από τους καλύτερους της δεύτερης κατηγορίας. Οι Ερυθρόλευκοι έφεραν πίσω στον Ρέντη και τον 24χρονο Απόστολο Μαρτίνη που πέρσι έπαιξε στη Μάλτα (Χιμπέρνιανς), τον Ισίδωρο Κουτσίδη που ήταν δανεικός στον Βόλο κ.λπ. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα εξελιχθεί αυτό το εγχείρημα. Και αν θα μπορέσει να εξελιχθεί σε case study.

Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι επέστρεψαν από χθες στον Ρέντη. Σήμερα αναμένεται στον Ρέντη και ο Μπρούνο για να κλείσει τον κύκλο των διεθνών.