Νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δίνοντας έμφαση στην εξατομίκευση της θεραπείας με βάση τον καρδιαγγειακό και νεφρικό κίνδυνο κάθε ασθενούς. Οι οδηγίες, που δημοσιεύθηκαν στο BMJ, χαρακτηρίζονται ως «δυναμικές», καθώς θα επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.

Κεντρικό σημείο τους είναι η ισχυρή σύσταση για χρήση των νέων φαρμάκων, δηλαδή των αναστολέων SGLT2 και των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 (GLP-1 RAs) σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακές ή νεφρικές επιπλοκές, όπως όσοι πάσχουν από εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή καρδιακή ανεπάρκεια. Για τους ασθενείς μέτριου κινδύνου, οι οδηγίες προτείνουν πιο συγκρατημένη χρήση αυτών των φαρμάκων, ενώ για όσους ανήκουν σε χαμηλού κινδύνου ομάδες, αποθαρρύνεται η ρουτίνα χορήγησή τους. Παράλληλα, δεν συστήνεται ένθερμα η χρήση της φινερενόνης (έναν μη στεροειδικό εκλεκτικό ανταγωνιστή του αλατοκορτικοειδούς υποδοχέα) σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και της τριζεπατίδης (έναν διπλό αγωνιστή του GIP/GLP-1) σε άτομα με παχυσαρκία. Η σύνταξη των οδηγιών βασίστηκε σε συστηματική ανασκόπηση σχεδόν 500.000 ασθενών από 869 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, καλύπτοντας 63 φάρμακα και 26 θεραπευτικές εκβάσεις. Στόχος είναι να αποφευχθούν τόσο η υπερθεραπεία όσο και η υποθεραπεία, φαινόμενα που συχνά παρατηρούνται στην καθημερινή κλινική πρακτική λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας των νέων αυτών σκευασμάτων.

Οπως σημειώνουν οι ειδικοί, οι νέες συστάσεις δεν αντικαθιστούν τη σημασία της σωστής γλυκαιμικής ρύθμισης, η οποία παραμένει κρίσιμη για την αποφυγή επιπλοκών στους διαβητικούς ασθενείς. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι το κόστος και η διαθεσιμότητα των νέων αυτών θεραπειών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια σε πολλές χώρες, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή των οδηγιών στην πράξη.

Η προσέγγιση αυτή συμπληρώνει και ενισχύει τις υπάρχουσες συστάσεις οργανισμών όπως η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία (ADA) και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC), δίνοντας μεγαλύτερη σαφήνεια στον καθορισμό του θεραπευτικού πλάνου.

Με τον σακχαρώδη διαβήτη να αποτελεί την ένατη αιτία θανάτου παγκοσμίως και να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο πολυοργανικών επιπλοκών, η δυναμική αυτή προσέγγιση υπόσχεται πιο στοχευμένη και αποτελεσματική φροντίδα για εκατομμύρια ασθενείς διεθνώς.

Ο Κώστας Τσιούφης είναι καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ – Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών