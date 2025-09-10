Στις χώρες που έχουν συνηθίσει να βλέπουν τις εθνικές τους ομάδες να πρωταγωνιστούν, όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Ισπανία, η σκληρή κριτική ασκείται ύστερα από νίκες για να προλάβουν τις ήττες. Οπως συνέβη προχθές, με τους Ολλανδούς που ξετίναξαν τους Οράνιε του Κούμαν και τη Μάνσαφτ για το κακό, αναχρονιστικό ποδόσφαιρο που αποδίδει το τελευταίο διάστημα.

Στη δική μας χώρα που συμπεριφέρεται περισσότερο με τσίρκο, η κριτική ύστερα από νίκες μοιάζει σαν τη γύρη την άνοιξη, προκαλεί αλλεργίες. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως όταν επισημαίνεις τα λάθη και τις παραλείψεις ύστερα από μια «πεντάρα» είναι γιατί αντιπαθείς τον προπονητή, τους παίκτες ή κάνεις πολιτική κατά της ΕΠΟ. Η ανώμαλη προσγείωση της Εθνικής στο παιχνίδι με τη Δανία δεν ήταν κάτι που εξέπληξε γιατί αποδεδειγμένα πια, ο Γιοβάνοβιτς αρνείται να διορθώσει τα λάθη του.

Το ματς με τους Σκανδιναβούς ήταν ένα déjà vu του αγώνα με την Αγγλία. Οπως και τον περασμένο Νοέμβριο έτσι και τώρα το ματς ήταν στο κατάμεστο από ενθουσιώδεις φιλάθλους γήπεδό μας, είχαν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες, η Εθνική προερχόταν από σπουδαίες νίκες, ο Γιοβάνοβιτς ήταν στο απυρόβλητο από μια κάστα ανθρώπων που τον θεωρούν κάτι ανάμεσα σε Γκουαρντιόλα και Αντσελότι, ενώ η νίκη αποτελούσε μονόδρομο. Το αποτέλεσμα, ίδια απογοητευτική εικόνα, ίδιες αντιδράσεις από τον Γιοβάνοβιτς, ίδιο βαρύ σκορ (0-3).

Και στους δύο αγώνες ο «Αντσελογκουαρτντιόλα» κοιμήθηκε στον πάγκο όταν όλη η Ελλάδα έβλεπε πως η ομάδα υπέφερε και ήταν θέμα χρόνου η κατάρρευσή της. Τόσο στο ματς με την Αγγλία όσο και με τη Δανία, αντέδρασε αλλάζοντας παίκτες αφού το παιχνίδι είχε χαθεί, στην επανάληψη. Η στατιστική του πρώτου ημιχρόνου με τους Βίκινγκς μιλά από μόνη της. Μηδέν προσπάθειες στην αντίπαλη εστία (η πρώτη και μοναδική έγινε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα), μηδέν μεγάλες ευκαιρίες, 35% επιτυχία στις μεγάλες πάσες, 0,05 το xG (αναμενόμενα γκολ), δηλαδή μηδέν, 12 κερδισμένες μονομαχίες έναντι 25 των αντιπάλων, δηλαδή μας κατάπιαν, δύο λάθη που οδήγησαν σε σουτ και ένα λάθος που οδήγησε σε γκολ. Μόνο στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Αλλά ο Γιοβάνοβιτς κοιμόταν όρθιος.

Τα προβλήματα της Γαλανόλευκης με τις λάθος μεταβιβάσεις και την απουσία αγωνιστικής ταυτότητας φάνηκαν από το ματς με τη Λευκορωσία παρά τα πέντε γκολ που πέτυχε. Αλλά εμείς δεν συμπαθούμε τον «Αντσελογκουαρντιόλα» γι’ αυτό του ασκούμε κριτική. Ή καλύτερα, είμαστε «άμπαλοι» και δεν ξέρουμε αυτά που ξέρουν οι άλλοι. Οι αριθμοί, όμως, άλλα λένε.