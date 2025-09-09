Λίγες ώρες πριν βρεθούν μαζί σήμερα στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, όπου θα μιλήσουν χωρίς περιστροφές για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Βηθλεέμ Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι μιλούν αποκλειστικά στα «ΝΕΑ» σε μια κοινή συνέντευξη. Η αδελφοποίηση της Αθήνας με τη Βηθλεέμ πάει πίσω στο 1986, μια σχέση ευθύνης, όπως την αποκαλούν, που συνεχίζει να χτίζει γέφυρες συνεργασίας και αλληλεγγύης. «Προσκάλεσα τον δήμαρχο της Βηθλεέμ στην Αθήνα ώστε να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή του παλαιστινιακού λαού», δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος έχει πολλάκις υποστηρίξει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας πως «είναι αδιανόητο ο “πολιτισμένος κόσμος”να παρακολουθεί αδρανής αυτή τη σφαγή, σε κοινή θέα».

Στο ίδιο τραπέζι μαζί με τον Χάρη Δούκα κάθεται ο σημερινός δήμαρχος Βηθλεέμ, ο οποίος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του στις 12 Μαΐου, στο πλαίσιο της εκ περιτροπής συμφωνίας που διέπει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βηθλεέμ, ο δήμαρχος Καναουάτι έθεσε ως βασικούς στόχους, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών και την αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Βηθλεέμ, προσφέροντας στους κατοίκους της τις προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή και δημιουργική ζωή, παρά τις δυσκολίες που επιβάλλει η πολιτική και οικονομική πραγματικότητα.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη;

Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι: Η κατάσταση στη Γάζα είναι καταστροφική. Χιλιάδες οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, πολλές έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και ολόκληρες γειτονιές έχουν καταστραφεί. Οι άνθρωποι στερούνται τροφής, καθαρού νερού, φαρμάκων, ηλεκτρικού ρεύματος και ασφαλούς στέγης. Τα παιδιά και οι γυναίκες ζουν σε άθλιες συνθήκες, ενώ ο φόβος και η αβεβαιότητα κυριαρχούν στην καθημερινή τους ζωή. Στη Δυτική Οχθη, ιδίως στη Βηθλεέμ, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη. Τα στρατιωτικά σημεία

ελέγχου, οι αποκλεισμοί και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία δυσχεραίνουν την πρόσβαση στους χώρους εργασίας, τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία. Η οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα, η ανεργία αυξάνεται και η εξάρτηση της Βηθλεέμ από τον προσκυνηματικό τουρισμό έχει καταστρέψει τις οικογένειες, καθώς οι επισκέπτες έχουν εξαφανιστεί και τα εισοδήματα έχουν μειωθεί δραματικά.

Για εμάς, ως επικεφαλής Δημοτικών Αρχών, οι ευθύνες μας δεν περιορίζονται στην παροχή υπηρεσιών. Πρέπει να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή, να φροντίσουμε τις ευάλωτες ομάδες και να διατηρήσουμε την ελπίδα. Παρά τις δυσκολίες, ο λαός μας συνεχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά του, να εργάζεται με περιορισμένα μέσα και να διατηρεί την προσδοκία για δικαιοσύνη και ειρήνη. Η αποφασιστικότητά τους μας εμπνέει και είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο μια συνολική ειρήνη μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους Παλαιστινίους και για την περιοχή στο σύνολό της.

Πώς μπορεί η Δύση να βοηθήσει σε όσα δραματικά συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας;

Χάρης Δούκας: Αυτή τη στιγμή συντελείται στη Γάζα μια γενοκτονία. Η Δύση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κλείνει τα μάτια μπροστά στο έγκλημα κατά του παλαιστινιακού λαού και αρκείται σε ευχολόγια. Όμως, η ελληνική κυβέρνηση έχει χρέος να αντιδράσει στο έγκλημα που συντελείται. Οφείλει να ορθώσει μια καθαρή στάση και να ασκήσει ισχυρή πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου για να σταματήσει άμεσα η αιματοχυσία, να επιστρέψουν οι όμηροι, να ανοίξουν οι ανθρωπιστικές δίοδοι για τρόφιμα, φάρμακα και νερό. Όποιος δεν εξαντλεί κάθε μέσο για να σταματήσει τον θάνατο αμάχων και παιδιών, όποιος μένει απαθής και δεν κλείνει τις ορέξεις των ακραίων και των καουμπόηδων του κόσμου, ετοιμάζει το επόμενο έγκλημα. Η Ιστορία θα μας κρίνει όλους και θα μας κρίνει αυστηρά.

Πώς έχει επηρεαστεί η καθημερινή ζωή των κατοίκων της Βηθλεέμ σήμερα;

Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι: Η Βηθλεέμ είναι παγκοσμίως γνωστή ως τόπος γέννησης του Ιησού Χριστού και ο τουρισμός υπήρξε πάντα η σωτηρία της οικονομίας μας. Σήμερα, αυτή η… σωτηρία έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Τα ξενοδοχεία είναι άδεια, τα εστιατόρια και τα καταστήματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι οικογένειες που εξαρτώνται από τον τουρισμό και τη χειροτεχνία έχουν χάσει την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Οι τιμές αυξάνονται, οι επιχειρήσεις κλείνουν και οι νέοι βλέπουν πλέον λιγότερες ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, οι πολιτικοί περιορισμοί ενισχύουν το αίσθημα της απογοήτευσης. Ωστόσο, οι κάτοικοι της Βηθλεέμ επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Οι οικογένειες υποστηρίζουν η μία την άλλη, οι νέοι προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και οι τοπικές πρωτοβουλίες δημιουργούν αλληλεγγύη. Οι πολιτιστικές και πνευματικές μας παραδόσεις παραμένουν ισχυρές και διατηρούν την ταυτότητα της Βηθλεέμ ως πόλης της ελπίδας και της ανθρωπότητας. Ως δήμος, προσπαθούμε όχι μόνο να παρέχουμε βασικές υπηρεσίες, αλλά και να διατηρήσουμε την κληρονομιά της πόλης και τις αξίες της ειρήνης, της συνύπαρξης και της ανθεκτικότητας. Ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, η Βηθλεέμ συνεχίζει να στέλνει στον κόσμο ένα ζωτικό μήνυμα ειρήνης, τώρα περισσότερο από ποτέ.

Αθήνα – Βηθλεέμ: Μια σχέση που πάει πίσω στη δεκαετία του ‘80. Ποια είναι τα επόμενα στάδια αυτής της αδελφοποίησης;

Χάρης Δούκας: Η αδελφοποίηση της Αθήνας με τη Βηθλεέμ, από το 1986, δεν είναι τυπική, ούτε συμβολική∙ είναι σχέση ευθύνης. Γι’ αυτό και απέναντι στην τραγωδία της Γάζας δεν μείναμε σιωπηλοί. Με ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία στήριξε η πλειοψηφία των παρατάξεων, απαιτήσαμε κατάπαυση του πυρός, άρση του αποκλεισμού και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το αποδείξαμε και έμπρακτα τον Ιούνιο με τη μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη για τη στήριξη των προσφύγων. Σε αυτό το πλαίσιο προσκάλεσα τον δήμαρχο της Βηθλεέμ στην Αθήνα ώστε να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή του παλαιστινιακού λαού. Γιατί οι πόλεις μας έχουν έναν συμβολισμό που ξεπερνά τα γεωγραφικά τους όρια: Η Αθήνα ως λίκνο της δημοκρατίας και η Βηθλεέμ ως τόπος γέννησης του Χριστού. Μέσα και από την ενίσχυση των κοινών μας δράσεων σε τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και η κλιματική ανθεκτικότητα, μπορούμε να στείλουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: η συνεργασία των λαών είναι η μόνη λύση για ένα σταθερό και δίκαιο μέλλον στην περιοχή μας.

Είναι και για τους δυο σας η πρώτη δημαρχιακή θητεία. Ποιες είναι οι δυσκολίες με τις οποίες κάθε δήμαρχος έρχεται αντιμέτωπος;

Χάρης Δούκας: Η μεγαλύτερη δυσκολία για κάθε δήμαρχο είναι να καταφέρει οι παρεμβάσεις και τα έργα να φτάνουν σε κάθε γειτονιά, να βελτιώνουν πραγματικά την καθημερινότητα όλων των πολιτών, χωρίς εξαιρέσεις. Στην περίπτωση της Αθήνας, μια επιπλέον πρόκληση είναι η προσπάθεια των σημερινών κυβερνώντων να υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιδιώκουν να της αφαιρέσουν κομβικές αρμοδιότητες, ώστε να έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, όπως το νερό, η ενέργεια, τα απορρίμματα και τώρα και οι πολεοδομίες. Ξεχνούν ότι οι δήμαρχοι εκλέγονται για να υπηρετούν το συμφέρον των πολιτών και όχι για να λειτουργούν ως μαριονέτες της κεντρικής διοίκησης.

Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι: Κάθε δήμαρχος πρέπει να παρέχει υπηρεσίες, να βελτιώνει τις υποδομές και να υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη. Στη Βηθλεέμ αυτές οι προκλήσεις μεγεθύνονται από τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, τους περιορισμένους πόρους και τους πολιτικούς περιορισμούς. Κάθε έργο απαιτεί επιμονή, ενώ οι προσδοκίες παραμένουν υψηλές. Οι άνθρωποι μας βλέπουν όχι μόνο ως διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά και ως ηγέτες που μπορούν να προσφέρουν όραμα και ελπίδα. Για εμένα, αυτή η πρώτη θητεία είναι τόσο μια δοκιμασία όσο και μια ευκαιρία. Με τη συμμετοχή των νέων και των γυναικών, τη δημιουργία συνεργασιών και την έμφαση στις ανάγκες των πολιτών, στοχεύουμε να ενισχύσουμε την κοινότητα και να προετοιμάσουμε τη Βηθλεέμ για ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από ειρήνη, ανθεκτικότητα και παγκόσμια σημασία. Η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και των αδελφοποιημένων πόλεων της Βηθλεέμ είναι απαραίτητη. Πέρα από την οικονομική βοήθεια, η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων ενισχύει και τις δύο πλευρές. Η Βηθλεέμ είναι κάτι περισσότερο από μια παλαιστινιακή πόλη. Είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και ανθρωπιάς. Η διατήρησή της είναι κοινή ευθύνη.