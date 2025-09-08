Νέο κύκλο συνομιλιών και με τα δύο «στρατόπεδα» της Λιβύης ανοίγει η Αθήνα με τις δύο back to back δευτεριάτικες επισκέψεις. Στο υπουργείο Εξωτερικών θα βρεθεί σήμερα ο γιος του ισχυρού άνδρα της Βεγγάζης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ενώ την επόμενη Δευτέρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση και με τον ομόλογό του κυβέρνησης της Τρίπολης Ελ Ταχέρ Σαλέμ Μουχαμάντ ελ Μπαούρ. Για να τα πάρω από την αρχή, όμως, ο πρώτος μουσαφίρης της επαναπροσέγγισης με τη Λιβύη, ο Μπελκασέμ Χαφτάρ, έχει τυπικά τον ρόλο του γενικού διευθυντή του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Λιβύης. Στην πραγματικότητα, όμως, θεωρείται το βασικό «πολιτικό μυαλό» της οικογένειας Χαφτάρ, που εν πολλοίς χαράσσει τη διπλωματική γραμμή της «κυβέρνησης» του στρατάρχη της Βεγγάζης. Θυμίζω ότι η σχέση της Αθήνας με το μέτωπο αυτό είναι σε μια ευαίσθητη φάση. Η τουρκική διείσδυση στην Ανατολική Λιβύη εξελίσσεται ραγδαία και η Αθήνα δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε διαδικασία επανεκκίνησης διαλόγου για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Με την προσέγγιση, ωστόσο, με την πλευρά του Χαφτάρ έχει καταφέρει να μην κυρωθεί μέχρι τώρα από τη Βεγγάζη το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ενα θέμα που θεωρείται βέβαιο πως θα απασχολήσει τη συζήτηση των Γεραπετρίτη και Χαφτάρ τζούνιορ είναι οι πληροφορίες που θέλουν τη Βεγγάζη σε προχωρημένες συζητήσεις με την Αγκυρα για να δώσει άδεια για έρευνες υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. Την ανησυχία της Αθήνας για μια τέτοια εξέλιξη ενίσχυσαν η επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν στη Βεγγάζη και τα τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν τον στρατάρχη Χαφτάρ να επισκέπτεται σύντομα την Τουρκία, με την ατζέντα να επικεντρώνεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη στρατιωτική συνεργασία.

Η Τρίπολη και η ΑΟΖ

Οπως προείπα, μία εβδομάδα μετά θα ακολουθήσει η επίσκεψη του Ελ Μπαούρ από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης, που θα δει τον Γεραπετρίτη δυο μήνες μετά την τελευταία συνάντηση που είχαν στη δική του «έδρα». Τότε, τον Ιούλιο, ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε εκφράσει την επιθυμία της Αθήνας να λυθεί το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ. Ετσι, μέσα στον Αύγουστο, ανακοινώθηκε η συγκρότηση της ελληνικής ομάδας διαπραγμάτευσης με επικεφαλής την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καθώς και η σύσταση τεχνικής επιτροπής από την πλευρά της Τρίπολης. Πιθανόν από τους δύο υπουργούς τώρα να καθοριστεί και η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών.

Το κρυφό αμερικανικό χαρτί

Ο προγραμματισμός των δύο αυτών ραντεβού ίσως να μην ήταν τυχαίος, πάντως, διότι ανάμεσά τους θα μεσολαβήσουν λίγες αλλά κρίσιμες ημέρες. Δύο εικοσιτετράωρα μετά την επίσκεψη του Χαφτάρ θα λήξει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε έρευνες υδρογονανθράκων στα δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης, για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Chevron. Κρατήστε το αυτό διότι στην Αθήνα θεωρούν ότι τυχόν παρουσία του αμερικανικού κολοσσού εκεί – δηλαδή απέναντι από τη Λιβύη – θα είναι ένα διπλωματικό όπλο στην ελληνική φαρέτρα απέναντι στα σχέδια εξάπλωσης του Ερντογάν.

Η πρόσκληση και το αγριογούρουνο

Σαν πρόσκληση για ειρήνευση ακούστηκε στους «γαλάζιους» κύκλους η χθεσινή απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή, καθώς είπε, εν πολλοίς, πως αυτό που προέχει τώρα είναι η εικόνα της παράταξης. Με όσους νεοδημοκράτες μίλησα χθες δεν θεωρούσαν τυχαία την επιλογή του να τοποθετηθεί έτσι, δεδομένου ότι στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι πολλοί στο εσωτερικό της ΝΔ περιμένουν από τον Καραμανλή να απαντήσει κι ο ίδιος στις απαξιωτικές αναφορές που έγιναν στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του, έστω και καθυστερημένα, σε δεύτερο χρόνο. Στο μεταξύ, όμως, δεν πέρασε απαρατήρητο ότι όλο το περασμένο τριήμερο ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν εμφανίστηκε στα νεοδημοκρατικά τραπέζια και δρώμενα. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να κινηθεί ινκόγκνιτο, μακριά από το κεντρικό κόμμα. Πράκτοράς μου όμως τον εντόπισε με φίλους του στην αγαπημένη του ψησταριά μακριά από τα κοσμικά του κέντρου, στον Χορτιάτη, να απολαμβάνει το αγαπημένο του αγριογούρουνο στη γάστρα.

Η ακούραστη

Αντίθετα από τον σιωπηλό πρώην, ηχηρότατη ήταν η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, όπου γύρισε τα μπλοκ των διαδηλώσεων που γίνονταν με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία Μητσοτάκη. Το «ηχηρότατη» το εννοώ κυριολεκτικά. Διότι κάποια στιγμή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ακολούθησε την πορεία των πυροσβεστών και μάλιστα πέρασε και μπροστά από το μπλοκ τους, φωνάζοντας τα συνθήματά τους και δίνοντας τόνο ως έμπειρη διαδηλώτρια.