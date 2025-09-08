Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση με νέους δασμούς ως απάντηση στο πρόστιμο που επέβαλε η ΕΕ στην Google για μονοπωλιακές πρακτικές. Πρόκειται για νέα κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ σε μια περίοδο που παραμένουν κι άλλα άλυτα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το τι θα γίνει με τους πολύ υψηλούς αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα και σε αλουμίνιο, καθώς και στους δασμούς που αφορούν τις εισαγωγές στις ΗΠΑ αυτοκινήτων από την ΕΕ.

Ο Τραμπ έστειλε άμεσα προειδοποίηση σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφότου η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο στην Google 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ και απαίτησε από τον γίγαντα της αναζήτησης να σταματήσει να ευνοεί τις δικές του υπηρεσίες τεχνολογίας διαφήμισης. Η Google θα κάνει έφεση και αρνείται τις κατηγορίες. Ο Τραμπ έχει επικρίνει εδώ και καιρό την Ευρώπη για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και νωρίτερα αυτόν τον μήνα προειδοποίησε ότι θα επιβάλει μεγάλους δασμούς σε χώρες που επέβαλαν φόρους ή κανονισμούς που έπληξαν αμερικανικές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η Google είχε καταχραστεί την κυριαρχία της στην αγορά διαφημίσεων και ότι πρέπει να τερματίσει αυτές τις πρακτικές. «Οταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι δημόσιοι θεσμοί πρέπει να ενεργήσουν για να αποτρέψουν τους κυρίαρχους παίκτες από το να καταχρώνται την εξουσία τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επίτροπος της ΕΕ για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, Τερέζα Ριμπέρα. «Αληθινή ελευθερία σημαίνει ίσοι όροι ανταγωνισμού, όπου όλοι ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις και οι πολίτες έχουν πραγματικό δικαίωμα επιλογής», προσέθεσε.

Οι κατηγορίες

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας φέρεται να έχει στρεβλώσει την αγορά για τις διαδικτυακές διαφημίσεις ευνοώντας τις δικές του υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών, των διαφημιζόμενων και των εκδοτικών επιχειρήσεων με παρουσία στο Διαδίκτυο, ανέφερε η Κομισιόν.

Το ότι η εταιρεία αναζήτησης στο Διαδίκτυο ελέγχει διάφορα μέρη του οικοσυστήματος ψηφιακών διαφημίσεων – συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού που χρησιμοποιούν τόσο οι διαφημιζόμενοι όσο και οι εκδότες για την αγορά διαδικτυακών διαφημίσεων – δημιουργεί «εγγενείς συγκρούσεις συμφερόντων», σύμφωνα με την Επιτροπή.

«Η Google πρέπει τώρα να παρουσιάσει μια σοβαρή λύση για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων της και, εάν δεν το πράξει, δεν θα διστάσουμε να λάβουμε ισχυρά μέτρα», δήλωσε η Τερέζα Ριμπέρα. Η Google έχει πλέον προθεσμία μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου – ή 60 ημέρες – για να ενημερώσει την Κομισιόν πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων και να διορθώσει τη φερόμενη κατάχρηση.