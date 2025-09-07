Το ξέρει άραγε η Κίμπερλι ότι την ξέρει ο Καμμένος κι ότι θα κάνει ό,τι της πει αυτός; Άν δεν το ξέρει, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Άν όμως πληροφορήθηκε για όσα ακούσανε τ’ αφτάκια μας, τότε το πρόβλημα θα είναι μεγάλο και η θητεία της θα δοκιμαστεί από την καχυποψία των ελλήνων πολιτών και σύσσωμου του πολιτικού μας κόσμου. Απάνω που είχαμε ξεχάσει τη μακρινή ιστορική περίοδο κατά την οποία η αμερικανική πρεσβεία διόριζε τις ελληνικές κυβερνήσεις, τώρα μαθαίνουμε ότι χειροτονεί μητροπολίτες! Έκπτωσις, όπως και να το δει κανείς. Εκτός αν τα κάνει και τα δύο.

Μάθαμε πολλά για την Κίμπερλι χωρίς να τη ρωτήσουμε, κι αυτό δεν βοηθάει καθόλου, ούτε την αμερικάνικη διπλωματία, ούτε εμάς βεβαίως, βεβαίως. Φυσικά, δεν αποκλείω καθόλου ο κ. Καμμένος να δούλευε τον συνομιλητή του, να ήθελε να τον ξεφορτωθεί, ή να του πουλήσει μούρη, γιατί όχι; Συνηθίζεται στα μέρη μας. Δεν τολμώ να φανταστώ τι έχει να γίνει στη δεξίωση υποδοχής της νέας πρέσβεως, και πώς θα κάνουν τη δουλειά τους οι φωτογράφοι.

Δεν αρχίζουμε καλά, τουλάχιστον όσο δεν διακρίνεται έστω ένα νεύμα διάψευσης ή κατευνασμού από την αμερικανική πλευρά αλλά και γιατί να πάει να μπλέξει σε local παλιοϊστορίες; Σάμπως έρχεται εδώ για να κάνει φίλους; Κι όμως, θα ‘πρεπε. Θα έπρεπε να διατηρήσει ανοιχτή τη σελίδα συγχαρητηρίων για τα εκλεγμένα κόμματα της χώρας κι όχι να επιτρέπει να θολώνει το όνομά της με υπονοούμενα για πρόσωπα τα οποία έρχονται, λέει, τον Νοέμβριο! Μέχρι να έρθουν να τα δούμε κι εμείς, την ευθύνη να μπει τέλος σ’ αυτή τη φημολογία την έχει η αμερικανική πλευρά. Τελεία, παράγραφος, για να μείνει και λίγος χώρος για τον Μελχισεδέκ.

Κρίμα που θα μείνει με τη χαρά επειδή κάποιος άσχετος καθόταν και ηχογραφούσε τηλεφωνικές συνομιλίες που γίνονταν για το καλό του. Ωχού και δεν με νοιάζει, θα μου πεις και θα ‘χεις δίκιο. Το ίδιο έλεγα κι εγώ μέχρι που είδα την επιβλητική του μορφή: νέος, νεότατος, φορτσάτος και ψαρωτικός, πιο μελαχρινός κι απ’ τον μακαριστό Χριστόδουλο, αν με εννοείτε τι εννοώ.