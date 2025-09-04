Οσοι αναζητούν τη «σωστή πλευρά της Ιστορίας» πρέπει να γνωρίζουν ότι «δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά».

Αλλά «ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου».

Ποιος το λέει αυτό;

Με ανακοίνωσή της η ταβέρνα Αξιώτισσα στη Νάξο που μπλέχτηκε πρόσφατα σε έναν καβγά με ισραηλινούς πελάτες κι έφαγε κράξιμο.

Αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη ταβέρνα παγκοσμίως που αγωνίζεται για κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Ελπίζω και για τον σοσιαλισμό.

Τέτοιες δόξες είχαμε να ζήσουμε από την εποχή που ο Δήμος Κουκουβάουνας είχε ανακηρύξει τον εαυτό του «αποπυρηνικοποιημένη περιοχή».

Σε αντίθεση με τη Μαφία της Κρήτης. Οι οποίοι δεν δίνουν δεκάρα για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια ή τα πυρηνικά και θέλουν απλώς να βγάλουν κάποιον φίλο τους Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ευλόγως ένας αρχιμαφιόζος (που δηλώνει φίλος και του Καμμένου) πήρε τηλέφωνο τον Καμμένο να βοηθήσει στην εκλογή.

Πώς; Με τον «αμερικανικό παράγοντα». Τον οποίο ως γνωστόν «ελέγχει πλήρως» ο Καμμένος (!) σε σημείο που όταν μιλάει στο τηλέφωνο έχει «δίπλα του την Κίμπερλι». Αν πάει καλά η εκλογή, ο μεσάζων θα ανταμειφθεί με ένα λείψανο του Αγίου Λαζάρου.

Νομίζω πως δεν χρειάζεται να συνεχίσω για να γίνω σαφέστερος.

Είμαστε μια χώρα όπου οι ταβέρνες κάνουν κοινωνικούς αγώνες και οι μαφίες βγάζουν μητροπολίτες.

Θα μου πείτε ότι είμαστε επίσης μια χώρα που είχε υπουργό Αμυνας τον Καμμένο, ο οποίος «ελέγχει πλήρως» τον αμερικανικό παράγοντα.

Ο δε «αμερικανικός παράγων» είναι τόσο σοβαρός ώστε όχι μόνο ελέγχεται από τον Καμμένο, αλλά και στέλνει πρεσβευτή στην Αθήνα την Κίμπερλι.

Φυσικά η υπόθεση αφήνει μερικά ερωτηματικά.

Πώς θα ξέρουμε μπαίνοντας σε μια ταβέρνα για παϊδάκια αν βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας ώστε να αποφύγουμε τη στραβή;

Τι ζόρι τραβάει ο «αμερικανικός παράγων» με τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου ώστε να χρειαστεί η παρέμβαση του Καμμένου και της Κίμπερλι μην πέσει σε λάθος χέρια;

Κι αν η παρέμβαση πετύχει, τι να το κάνουν οι Αμερικανοί το λείψανο του Αγίου Λαζάρου; Να το βγάζει βόλτα η Μελάνια στον Λευκό Οίκο;

Διότι έως τώρα ξέραμε από τον γενάρχη μας Διονύση Σαββόπουλο ότι «την Ιστορία τη γράφουν οι παρέες».

Πού να φανταστούμε ότι τους αγώνες τους κάνουν οι ταβέρνες;

Ή ότι κινδυνεύουμε να μας πάρουν οι Αμερικανοί όχι μόνο τη Μητρόπολη στα Χανιά αλλά και το λείψανο του Αγίου;