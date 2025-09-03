Επίδειξη δύναμης αλλά και αδιαφορίας προς τις επιθυμίες της Δύσης κάνει αυτές τις ημέρες στο Πεκίνο ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος κάλεσε στην πρωτεύουσα της χώρας του τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον νοτιοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μια ένδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες που η Δύση έχει αποκλείσει για τον ρόλο τους στον χειρότερο πόλεμο της Ευρώπης εδώ και 80 χρόνια. Σήμερα στην πλατεία Τιενανμέν είναι προγραμματισμένη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μια προσπάθεια του κινέζου προέδρου να προβάλει ισχύ και να δείξει ότι η χώρα του μπορεί να αποτελέσει τον άλλο πόλο για τα κράτη εκείνα που είναι δυσαρεστημένα από την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Χθες ο Σι Τζινπίνγκ φιλοξένησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού και στη συνέχεια στην προσωπική του κατοικία, αποκαλώντας τον «παλιό του φίλο». «Η στενή επικοινωνία μας αντικατοπτρίζει τη στρατηγική φύση των σχέσεων Ρωσίας – Κίνας» ανέφερε ο ρώσος πρόεδρος, «που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο άνευ προηγουμένου. Ημασταν πάντα κοντά και παραμένουμε». Την ίδια ώρα γινόταν γνωστό από τη ρωσική κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom πως η Κίνα και η Ρωσία έδωσαν την έγκρισή τους για τον αγωγό «Δύναμη της Σιβηρίας 2», υπογραμμίζοντας την αδιαφορία του κινέζου προέδρου για τις απαιτήσεις της Δύσης να αποσυρθεί από την εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Μόσχα. Οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει για την τιμολόγηση, αλλά ο αγωγός είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς θα μπορεί να μεταφέρει επιπλέον 50 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα μέσω της Μογγολίας από τα αρκτικά κοιτάσματα φυσικού αερίου του Γιαμάλ για τα επόμενα 30 χρόνια και έτσι θα παρέχει στον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στον κόσμο περισσότερες επιλογές για να αντισταθμίσει τη μελλοντική εξάρτηση από το υγροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ.

Σήμερα πάντως όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο Πεκίνο όπου ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ πρόκειται να βρεθούν στο επίκεντρο μιας τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης, όπου ο κινέζος πρόεδρος θα επιδείξει το όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη, καθώς οι πολιτικές «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζουν τις δυτικές συμμαχίες. Παρόντες θα είναι πολλοί ηγέτες από την Ασία, δύο Ευρωπαίοι, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ενώ παρών θα είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Φίτσο συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος του είπε πως η Μόσχα δεν εναντιώθηκε ποτέ στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά ότι με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, η συμμαχία ήθελε να καταλάβει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο και ότι η Ρωσία απλώς έπρεπε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Επανέλαβε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Αμυνα

Πέρα από την παρέλαση, οι αναλυτές παρακολουθούν αν η ταυτόχρονη παρουσία στο Πεκίνο του Πούτιν και του Κιμ μπορεί να σηματοδοτήσει στενότερες αμυντικές σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών, έπειτα από μια συμφωνία που υπέγραψαν η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο του 2024 και μια παρόμοια συμμαχία μεταξύ Πεκίνου και Πιονγκγιάνγκ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αλλάξει τις στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, την οποία πολλοί θεωρούν ως το βασικό πεδίο μελλοντικής αντιπαράθεσης μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αποτελούσε επίσης πλήγμα για τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μιλήσει για τις στενές σχέσεις του και με τους τρεις ηγέτες, καθώς οποιαδήποτε νέα συγκέντρωση στρατιωτικής ισχύος στην Ανατολή που περιλαμβάνει τη Ρωσία θα σημάνει συναγερμό για τη Δύση.

Σε ένα ελαφρώς συγκαλυμμένο χτύπημα προς την άλλη πλευρά του Ειρηνικού, ο Σι μιλώντας σε ηγέτες 20 μη δυτικών χωρών στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, τη Δευτέρα, τόνισε: «Πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε σαφή θέση ενάντια στον ηγεμονισμό και την πολιτική ισχύος». Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής ως «παράσταση» και κατηγόρησε την Κίνα και την Ινδία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου, ότι λειτουργούν ως «αρνητικοί παράγοντες» τροφοδοτώντας τον πόλεμο της Ρωσίας.