Φοροπαγίδες κρύβουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι για τις οικογένειες αποτελούν λύση για τη διαχείριση χρημάτων. Ενας έλεγχος της Εφορίας μπορεί να ξεκλειδώσει τις διατάξεις περί γονικών παροχών ή δωρεών, επιφυλάσσοντας εκπλήξεις σε συνδικαιούχους οι οποίοι έχουν μεταφέρει χρηματικά ποσά από τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό τους λογαριασμό ή σε λογαριασμό που είναι συνδικαιούχοι με τρίτους. Οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου σε περίπτωση που η μεταφορά χρηματικών ποσών δεν συνοδεύεται με δήλωση γονικής παροχής ή δωρεάς.

Με αφορμή μια υπόθεση μεταφοράς ποσών από κοινό λογαριασμό γονέα και τέκνων σε ατομικό λογαριασμό τέκνου, η οποία θεωρήθηκε δωρεά, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών διευκρινίζει το ισχύον πλαίσιο για τους κοινούς λογαριασμούς.

Πότε θεωρείται δωρεά

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, η ανάληψη χρηματικού ποσού από κοινό λογαριασμό από συνδικαιούχο αυτού, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στον λογαριασμό και χρησιμοποιεί το χρηματικό ποσό για λογαριασμό του, θεωρείται δωρεά. Η Εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο, εάν διαπιστώσει ότι άτομο που συμμετέχει σε κοινό λογαριασμό κάνει ανάληψη ή μεταφορά ποσού σε άλλον λογαριασμό, ποσού το οποίο υπερβαίνει τη συνεισφορά του στον κοινό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον το ποσό είναι μεγάλο, μπορεί να θεωρηθεί δωρεά ή γονική παροχή. Τότε θα πρέπει να υποβληθεί σχετική δήλωση στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, ώστε να φορολογηθεί ή να απαλλαγεί.

Σημειώνεται ότι δωρεές χρημάτων έως 800.000 ευρώ σε φορολογουμένους που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια είναι αφορολόγητες εφόσον γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος και υποβληθεί η σχετική δήλωση. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών που εξέτασε την υπόθεση μεταφοράς ποσών από κοινό λογαριασμό γονέα και τέκνων σε ατομικό λογαριασμό τέκνου υπογραμμίζει ότι η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν θεμελιώνει από μόνη της άτυπη δωρεά. Θέμα προκύπτει όταν συνδικαιούχος που δεν έχει συνεισφέρει κάνει χρήση του ποσού. Βέβαια, από το ραντάρ γλιτώνουν μικροποσά, όπως και τα ποσά που στέλνονται σε τέκνα που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Μυστικά και παγίδες

Οι δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myProperty ενώ σε επόμενη φάση ακολουθεί έλεγχος της συναλλαγής από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή τότε αν ο φορολογούμενος δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά, η Εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς με συντελεστή 10% ή 20% ή 40% (ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας).

Οι φορολογούμενοι πριν ξεκινήσουν μια χρηματική γονική παροχή θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: