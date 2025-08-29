Στο «μάτι» του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκεται το ηλεκτρονικό εμπόριο με την ΑΑΔΕ να εντείνει τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι «αόρατες» συναλλαγές που ξεφεύγουν από τα ραντάρ του myDATA και των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ειδική ομάδα της φορολογικής διοίκησης, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, «σαρώνει» τα δεδομένα συναλλαγών που έχουν γίνει μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, τα οποία θα συγκριθούν με όσα δηλώνουν οι επιχειρήσεις στο myDATA και στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Με ειδικούς αλγόριθμους που παρακολουθούν αγοραπωλησίες, τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματα, τζίρους αλλά και παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες κούριερ, η ΑΑΔΕ στοχεύει να αποκαλύψει υποθέσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων, επιβάλλοντας βαριές «καμπάνες» στους παραβάτες. Στο στόχαστρο μπαίνει και η διακίνηση προϊόντων μέσω κούριερ χωρίς φορολογικά παραστατικά. Παράλληλα, οι έλεγχοι θα αξιοποιήσουν πληροφορίες από ειδικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Βαριές καμπάνες για παραβάτες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσες πλατφόρμες δεν συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα που φτάνουν έως 500.000 ευρώ αλλά και αναστολή λειτουργίας, ενώ οι χρήστες που αρνούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους θα βλέπουν τον λογαριασμό τους να κλείνει και τις πληρωμές να παρακρατούνται από τις φορολογικές αρχές.

Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, θα ελεγχθούν τα δεδομένα συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου και θα συγκριθούν με όσα έχουν δηλωθεί στο myDATA και στις φορολογικές δηλώσεις από επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι δείχνουν ότι, παρά την καταγραφή των διαδικτυακών πωλήσεων από τράπεζες και εταιρείες κούριερ, δεκάδες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκουν «παράθυρα» φοροδιαφυγής αποκρύπτοντας συναλλαγές.

Διασυνοριακοί έλεγχοι

Μάλιστα, προβλέπονται κοινοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι με τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών–μελών. Όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι πλέον υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα συναλλαγών των χρηστών τους. Με την εφαρμογή των αυστηρότερων μέτρων και τους σαρωτικούς ελέγχους εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση, καθώς ακόμη και όσοι επιμένουν να αποκρύπτουν συναλλαγές γνωρίζουν πλέον ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία και τα ψηφιακά εργαλεία για να τους εντοπίσει.