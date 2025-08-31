Οσα θα προκαλούσαν στο πολιτικό σκηνικό τυχόν αλλαγές στον εκλογικό νόμο αποκωδικοποιεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο σύμβουλος επιχειρήσεων, γκουρού εκλογικών αναμετρήσεων, Ανδρέας Γ. Δρυμιώτης.

Μιλάει για την επίδραση μιας αύξησης στο όριο εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή και για το «πολιτικό αποτέλεσμα» από το εύρος της ψαλίδας μεταξύ πρώτου και δεύτερου. «Στην Ελλάδα είμαστε ατομιστές, που δεν βοηθά στις συνεργασίες» υποστηρίζει. Και εκτιμά ότι ένα νέο κόμμα στα δεξιά της ΝΔ μπορεί να της κάνει «ζημιά».

Tι θα προκαλούσε και σε ποιους τυχόν αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στη Βουλή; Διότι υπάρχουν και εκείνοι που μιλούν για πιθανές, απρόσμενες συσπειρώσεις των «μικρών»

Επανειλημμένα έχω διατυπώσει την άποψη ότι το όριο για την είσοδο στη Βουλή πρέπει να γίνει 5% αντί για το 3% που ισχύει σήμερα.

Το βασικότερο επιχείρημα είναι ότι σε 26 χώρες στην Ευρώπη (μεταξύ των οποίων και η Γερμανία) ισχύει το 5% ή μεγαλύτερο.

Σε άλλες έξι ισχύει το 4% και μόνο σε οκτώ χώρες ισχύει το 3%. Επιπλέον το χαμηλό κατώφλι ευνοεί την πολυδιάσπαση των πολιτικών δυνάμεων.

Σαν υπόθεση εργασίας, ελάτε να δούμε πώς θα ήταν η Βουλή αν τον Ιούνιο 2023 ίσχυε το 5% αντί για το 3%. Θα είχαμε μόνο τέσσερα κόμματα στη Βουλή: ΝΔ (180, 12,2%), ΣΥΡΙΖΑ (57, 17,5%), ΠΑΣΟΚ (38, 15,8%) και ΚΚΕ (25, 16%).

Στην παρένθεση το πλήθος των εδρών και η ποσοστιαία διαφορά από τις έδρες που πήραν με το 3%. Οπως είναι φανερό, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν σημαντική ποσοστιαία βελτίωση. Επιπλέον θα είχαμε γλιτώσει από την Ελληνική Λύση και τα ξυλόλια, τη Νίκη με τους καλικάντζαρους, τη Ζωή με τις αγριοφωνάρες της και τους Σπαρτιάτες σαν εκπροσώπους του Κασιδιάρη. Τυχόν συσπειρώσεις των «μικρών» δημιουργούν ένα καλύτερο πολιτικό σύστημα, αντί του πολυκερματισμού.

Για το σενάριο ενός μπόνους εδρών εφόσον ο πρώτος αφήνει τον επόμενο σε απόσταση 8-10 μονάδων τι λέτε;

Η ιδέα είναι να υπάρχει ένα έξτρα μπόνους ανάλογα με τη διαφορά πρώτου – δεύτερου. Για παράδειγμα, μία έδρα για κάθε 0,5% της διαφοράς. Πολιτικά δεν είναι ίδιο το αποτέλεσμα αν ο πρώτος με τον δεύτερο έχουν 10 μονάδες διαφορά ή μόνο μία μονάδα.

Τυχόν αλλαγές δεν θα εξέθεταν τον Πρωθυπουργό, δεδομένων των τοποθετήσεών του ότι δεν θα πειράξει τους κανόνες;

Το όριο στο 5% θα έπρεπε να το επιζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είδαμε ότι ευνοούνται περισσότερο. Υπάρχει όμως και ένα οξύμωρο. Αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να γίνει ευνοϊκότερος ο εκλογικός νόμος για τον πρώτο, σημαίνει ότι τα ίδια δεν πιστεύουν ότι θα είναι κάποτε πρώτο κόμμα για να κυβερνήσουν.

Προσώρας η ΝΔ δυσκολεύεται να ανακάμψει από το περιβάλλον των ευρωεκλογών. Ερχεται το τέλος των αυτοδύναμων κυβερνήσεων;

Οι ευρωεκλογές ποτέ δεν ήταν αντιπροσωπευτικές για τις εθνικές εκλογές, με μοναδική εξαίρεση το 2019, όπου και προκάλεσαν τις εθνικές εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει χαλαρότερα και με κριτική διάθεση για την κυβέρνηση. Στις ευρωεκλογές ψήφισαν 2 εκατομμύρια λιγότεροι, άρα δεν είναι ενδεικτικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω και προσωπικά δεν θέλω να έλθει το τέλος των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Βλέπουμε πόσα προβλήματα υπάρχουν σε άλλες χώρες με πολυκομματικές κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα έχουμε και πρόβλημα χαρακτήρα: είμαστε ατομιστές, που δεν βοηθά στις συνεργασίες.

Μπορεί να ανατρέψει συσχετισμούς η δημιουργία νέων κομμάτων; Να προκύψει δηλαδή αφήγημα εξουσίας;

Για νέο κόμμα εξουσίας το αποκλείω. Ζημιά στο πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει αν υπάρξει και άλλο κόμμα στα δεξιά της ΝΔ.